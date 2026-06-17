Raiffeisen Asset Management a ajuns la 1,73 miliarde euro în administrare. Peste 330.000 de români investesc prin fonduri și pensii facultative. Mihail Ion: „Există în continuare un potențial semnificativ de creștere”

Raiffeisen Asset Management (RAM) marchează 20 de ani de activitate pe piața locală și anunță că administrează active de 1,73 miliarde de euro pentru aproximativ 180.000 de investitori în fonduri și 150.000 de participanți în fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare. Compania spune că gestionează circa 15% din activele financiare ale clienților persoane fizice ai Grupului Raiffeisen din România și ocupă locul trei în industria fondurilor de investiții.



Raiffeisen Asset Management marchează în 2026 două decenii de prezență pe piața locală

Cu active de 1,73 miliarde de euro administrate pentru aproximativ 180.000 de investitori în fonduri de investiții și 150.000 de participanți în fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare, compania a generat profituri cumulate de peste 600 de milioane de euro pentru clienții săi de-a lungul acestei perioade.

De la înființare, RAM a marcat numeroase premiere în industria românească de asset management:

-Primele fonduri care au investit în acțiuni externe

-Primul produs cu capital protejat de pe piața locală

-Primul fond denominat în dolari

-Primul fond cu strategie de „absolute return”

RAM s-a numărat și printre primii administratori care au introdus conceptul de investiții responsabile în România, prin fondul Raiffeisen Sustainable Equity, și a contribuit la dezvoltarea cadrului legislativ pentru clasele de fonduri de investiții.

Un element relevant al acestei perioade este și modul în care investițiile administrate de RAM au contribuit la protejarea investitorilor în fața inflației, prin randamente care, în medie, au urmărit să conserve și să crească valoarea economiilor pe termen lung.

Mihail Ion: „Există în continuare un potențial semnificativ de creștere”

Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România, spune că evoluția companiei reflectă transformarea economiei românești din ultimele două decenii.



„Am evoluat enorm în ultimii 20 de ani. În multe privințe, evoluția Raiffeisen Asset Management reflectă propria transformare a României din aceeași perioadă. De la aderarea la Uniunea Europeană, România a recuperat mult din decalajul față de standardele occidentale de trai și de dezvoltare economică. Cronologia creșterii companiei noastre se suprapune aproape perfect peste această remarcabilă poveste de succes național.

În urmă cu 20 de ani întreaga industrie de administrare a activelor din România gestiona aproximativ 60 de milioane de euro în active. Astăzi, doar compania noastră atrage aproximativ 60 de milioane de euro în subscrieri din partea clienților într-o singură lună. Această comparație ilustrează mai bine decât orice cât de departe am ajuns atât noi, ca firmă, cât și industria în ansamblu.

Și, deși am parcurs un drum lung, există în continuare un potențial semnificativ de creștere. Atunci când comparăm România cu țări care au atins niveluri similare de PIB pe cap de locuitor, devine evident că industria noastră are în față un spațiu substanțial de dezvoltare.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Creștere accelerată și poziție solidă în industrie



În ultimul an și jumătate, activele administrate de RAM au crescut cu peste 60%, ceea ce reflectă atât încrederea investitorilor, cât și interesul în creștere pentru plasamente cu randament pe termen mediu și lung. RAM deține o cotă de piață de 20% conform datelor AAF și ocupă locul 3 în clasamentul administratorilor de fonduri de investiții din România.

RAM este singura companie din România care administrează simultan fonduri de investiții și un fond de pensii facultative – în prezent, un portofoliu de 13 fonduri de investiții plus Raiffeisen Acumulare.

Adrian Negru: Interesul pentru investiții și diversificare este în creștere

„Aniversarea de 20 de ani reprezintă un moment important pentru Raiffeisen Asset Management, dar mai ales o confirmare a încrederii construite împreună cu investitorii noștri. În acești ani, am deschis drumuri noi în piață, am lansat produse inovatoare și am menținut același obiectiv: să oferim soluții de investiții administrate profesionist, relevante pentru nevoile reale ale clienților. Interesul tot mai mare pentru diversificarea portofoliilor arată că românii privesc investițiile cu mai multă deschidere și cu un orizont tot mai clar pe termen mediu și lung.”, declară Adrian Negru, CEO Raiffeisen Asset Management

Cum s-a schimbat piața fondurilor în ultimii 20 de ani

Piața fondurilor de investiții din România a parcurs, între 2006 și 2026, un drum de la produs de nișă la componentă tot mai prezentă în opțiunile de economisire ale românilor. Traseul a fost marcat de perioade de creștere rapidă, șocuri externe și etape de maturizare.

2006–2008 | Avântul inițial Fondurile de investiții au beneficiat de un context economic favorabil: creștere accelerată, o piață de capital în expansiune și apetit ridicat pentru risc. Activele în administrare au crescut rapid, fondurile de obligațiuni și cele diversificate au dominat piața, iar fondurile de acțiuni au câștigat teren odată cu avansul bursei.



2008–2009 | Primul test major Criza financiară globală a adus scăderi abrupte ale piețelor, retrageri de capital și o creștere puternică a aversiunii la risc. Investitorii s-au reorientat către produse percepute ca fiind mai sigure – fonduri de obligațiuni cu risc redus și depozite bancare. Industria a intrat într-o etapă de ajustare și consolidare.



2013–2019 | Maturizare și diversificare Revenirea economiei și intrarea într-un ciclu de dobânzi scăzute au transformat fondurile de investiții într-o alternativă atractivă la depozitele bancare. Gama de produse s-a diversificat, reglementările europene au adus standarde mai ridicate de transparență, iar distribuția prin bănci și platforme digitale a facilitat accesul publicului larg.



2020 | Pandemia și accelerarea digitalizării COVID-19 a generat un nou episod de volatilitate accentuată: primele luni au adus retrageri și scăderi de valoare, urmate de o recuperare treptată susținută de intervențiile băncilor centrale. Pandemia a accelerat decisiv digitalizarea industriei – subscrierile și răscumpărările online au devenit norma, iar investitorii au câștigat acces facil la informații și raportări în timp real.



2022–2026 | Inflație, dobânzi ridicate și reziliență Creșterea dobânzilor și inflația ridicată au schimbat din nou comportamentul investitorilor. Fondurile de obligațiuni au resimțit impactul creșterii randamentelor, o parte dintre clienți reorientându-se către depozite bancare. Fondurile diversificate și strategiile flexibile și-au menținut însă relevanța, în special pentru investitorii cu orizont pe termen mediu și lung.

Fondurile de investiții au devenit treptat parte din mixul de economisire al românilor



Privită în ansamblu, perioada 2006–2026 confirmă o industrie aflată pe un trend de creștere pe termen lung, în ciuda șocurilor conjuncturale. Fondurile de investiții au devenit treptat parte din mixul de economisire al românilor – alături de depozite, pensii private și asigurări – iar direcția este clară: tot mai mulți români descoperă aceste instrumente pentru obiective financiare concrete, de la economii pentru copii până la suplimentarea veniturilor la pensie.