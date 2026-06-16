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Banca Transilvania conectează diaspora cu România printr-o campanie de shopping bancar: „Acasă e oriunde simți că se poate”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Transilvania încearcă să aducă românii din diaspora mai aproape de România printr-un format nou pentru piața locală: o campanie de shopping bancar desfășurată exclusiv online. În perioada 16–30 iunie, clienții și viitorii clienți ai băncii pot accesa produse financiare, beneficii și premii gândite pentru gestionarea banilor la distanță și conectarea financiară cu familia din țară.

Contents
Banca Transilvania lansează: Acasă e oriunde simți că se poateSoluții bancare, beneficii și premiiBT mizează pe distribuția prin aplicațieDincolo de campanie: construcția unui ecosistem pentru diaspora

Banca Transilvania lansează: Acasă e oriunde simți că se poate

Inspirată din stilul de viață al românilor din diaspora, unii dintre cei mai digitalizați clienți ai Băncii Transilvania, campania vine cu soluții financiare simple și rapide, care pot fi accesate de oriunde din lume. Acestea facilitează gestionarea banilor și conectarea financiară cu familia din România.

Soluții bancare, beneficii și premii

Clienții și viitorii clienți ai Băncii Transilvania pot accesa o serie de produse și servicii dedicate mobilității financiare, care pot însemna inclusiv beneficii și premii, cum sunt:

•Deschidere de cont online prin BT Pay – cu 5% cashback din plăți, până la 100 euro;
•Credite imobiliare pentru locuințe în România – fără comision de analiză;
•Carduri virtuale în euro și dolari, emise în BT Pay – pot aduce 10 invitații duble la Nibiru;
•Card posesor desemnat, emis prin BT Pay – discount la abonamentele UNTOLD;
•Asigurare de locuință prin BT Pay, cu acoperiri extinse și 15% cashback;
•BT Pay Kiddo – 10% cashback și premii acordate prin tragere la sorți;
•Abonamente la Rețeaua de Sănătate Regina Maria, cu reducere de 40% la analize, investigații și consultații, precum și acces la soluții medicale la distanță.

BT mizează pe distribuția prin aplicație

Majoritatea soluțiilor incluse în campanie pot fi accesate prin aplicația BT Pay, care a devenit unul dintre principalele canale de onboarding pentru clienții din diaspora.

Potrivit datelor prezentate de bancă, aplicația a înregistrat un Net Promoter Score (NPS) de 86 din 100 în studiile de satisfacție realizate de BT în 2025 și 2026.

Dincolo de campanie: construcția unui ecosistem pentru diaspora

Pe lângă soluțiile de banking la distanță, Grupul Banca Transilvania are peste 600 de sedii în România, Italia și Republica Moldova. De asemenea, a lansat platforma BT pentru Diaspora, unde sunt prezentate soluțiile pentru banking de zi cu zi, recomandări pentru gestionarea banilor, noutăți și articole despre macroeconomie, informații despre siguranța online, precum și acces la programul de educație financiară FIT – Finanțe pe Înțelesul Tuturor.

Campania lansată astăzi este una dintre inițiativele prin care Banca Transilvania este tot mai aproape de românii de pretutindeni.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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