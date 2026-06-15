Stiri de top

Raiffeisen Bank intră în etapa decisivă pentru preluarea Garanti BBVA România. Consiliul Concurenței a început analiza tranzacției

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care Raiffeisen Bank S.A. intenționează să preia Garanti Bank S.A. (Garanti BBVA Romania), împreună cu companiile Motoractive IFN S.A. și Motoractive Multiservices S.R.L. Decizia marchează intrarea oficială a operațiunii în etapa de evaluare concurențială, procedură obligatorie înainte de aprobarea unei astfel de tranzacții.

Contents
Cine sunt entitățile implicateTranzacția intră în etapa oficială de evaluareNu este o aprobare, ci începutul analizei

Consiliul Concurenței a început analiza operațiunii prin care Raiffeisen Bank S.A. intenționează să preia Garanti Bank S.A., alături de companiile din zona de leasing și administrare de flote care fac parte din grupul Garanti BBVA România.

Cine sunt entitățile implicate

Operațiunea vizează trei entități: Garanti Bank S.A., Motoractive IFN S.A. – companie care operează sub brandul Garanti BBVA Leasing – și Motoractive Multiservices S.R.L., activă pe segmentul serviciilor de administrare și management al flotelor prin Garanti BBVA Fleet Management.

Raiffeisen Bank S.A., parte a grupului Raiffeisen Bank International AG, oferă servicii și produse financiare pentru clienți persoane fizice și juridice.

Tranzacția intră în etapa oficială de evaluare

Potrivit anunțului autorității de concurență, tranzacția trebuie autorizată conform prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996. În această etapă, Consiliul Concurenței va analiza dacă operațiunea este compatibilă cu menținerea unui mediu concurențial normal și dacă preluarea produce efecte care necesită măsuri suplimentare sau condiții speciale.

Autoritatea urmează să emită o decizie în termenele prevăzute de legislația aplicabilă.

Nu este o aprobare, ci începutul analizei

Publicarea anunțului nu reprezintă aprobarea tranzacției, ci deschiderea formală a procedurii de analiză. În cadrul acestei etape, Consiliul Concurenței poate colecta informații suplimentare și poate primi observații din partea actorilor interesați din piață.

Instituția mai precizează că eventualele observații și puncte de vedere pot fi transmise în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

You Might Also Like

Cum își reconstruiește Intesa Sanpaolo Bank echipa executivă: Mara Cristea devine CFO și Director General Adjunct. „Impreună, vom transforma fiecare «9» într-un «10». Nu prin perfecțiune, ci prin consecvență, muncă și bucuria de a lucra în echipă”

Factura de energie o știi pe de rost. Dar cât te costă, de fapt, fiecare kilowatt în relația cu clienții tăi? Răspunsul poate fi Calculatorul CO2, lansat de ProCredit Bank. Alexandra Floricică-Udriştioiu: ”Sustenabilitatea, făcută inteligent, nu e un cost în plus. Calculatorul CO2 este primul pas: înțelegi unde ești, ca să știi unde merită să investești”

NETOPIA Payments numește un nou CEO: Raluca Micu, care are peste 15 ani de experiență în reglementarea plăților din România prin rolurile de conducere din cadrul BNR. ”Îmi asum această responsabilitate cu toată seriozitatea pe care o presupune”

Semnal puternic de încredere din partea investitorilor: BCR atrage 1 miliard de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Sergiu Manea: Rezultatul acestei emisiuni este un vot de încredere în BCR, în profilul nostru de credit și în modul corect, transparent și etic în care acționăm

Datoria publică s-a triplat în șase ani. Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR, explică de ce nu mai este suficientă creșterea economică și cum dobânzile devin un risc pentru investițiile României

TAGGED: , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Cum își reconstruiește Intesa Sanpaolo Bank echipa executivă: Mara Cristea devine CFO și Director General Adjunct. „Impreună, vom transforma fiecare «9» într-un «10». Nu prin perfecțiune, ci prin consecvență, muncă și bucuria de a lucra în echipă”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?