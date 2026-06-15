Raiffeisen Bank intră în etapa decisivă pentru preluarea Garanti BBVA România. Consiliul Concurenței a început analiza tranzacției

Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care Raiffeisen Bank S.A. intenționează să preia Garanti Bank S.A. (Garanti BBVA Romania), împreună cu companiile Motoractive IFN S.A. și Motoractive Multiservices S.R.L. Decizia marchează intrarea oficială a operațiunii în etapa de evaluare concurențială, procedură obligatorie înainte de aprobarea unei astfel de tranzacții.

Consiliul Concurenței a început analiza operațiunii prin care Raiffeisen Bank S.A. intenționează să preia Garanti Bank S.A., alături de companiile din zona de leasing și administrare de flote care fac parte din grupul Garanti BBVA România.

Cine sunt entitățile implicate

Operațiunea vizează trei entități: Garanti Bank S.A., Motoractive IFN S.A. – companie care operează sub brandul Garanti BBVA Leasing – și Motoractive Multiservices S.R.L., activă pe segmentul serviciilor de administrare și management al flotelor prin Garanti BBVA Fleet Management.

Raiffeisen Bank S.A., parte a grupului Raiffeisen Bank International AG, oferă servicii și produse financiare pentru clienți persoane fizice și juridice.

Tranzacția intră în etapa oficială de evaluare

Potrivit anunțului autorității de concurență, tranzacția trebuie autorizată conform prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996. În această etapă, Consiliul Concurenței va analiza dacă operațiunea este compatibilă cu menținerea unui mediu concurențial normal și dacă preluarea produce efecte care necesită măsuri suplimentare sau condiții speciale.

Autoritatea urmează să emită o decizie în termenele prevăzute de legislația aplicabilă.

Nu este o aprobare, ci începutul analizei

Publicarea anunțului nu reprezintă aprobarea tranzacției, ci deschiderea formală a procedurii de analiză. În cadrul acestei etape, Consiliul Concurenței poate colecta informații suplimentare și poate primi observații din partea actorilor interesați din piață.

Instituția mai precizează că eventualele observații și puncte de vedere pot fi transmise în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.