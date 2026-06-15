Cum își reconstruiește Intesa Sanpaolo Bank echipa executivă: Mara Cristea devine CFO și Director General Adjunct. „Impreună, vom transforma fiecare «9» într-un «10». Nu prin perfecțiune, ci prin consecvență, muncă și bucuria de a lucra în echipă”

Intesa Sanpaolo Bank România anunță numirea Marei Cristea în funcția de Chief Financial Officer (CFO) și Director General Adjunct, într-un moment pe care banca îl descrie drept unul important în evoluția sa locală. Cu o experiență de peste trei decenii în sectorul financiar-bancar, Mara Cristea preia responsabilități într-o zonă-cheie a conducerii executive.

Intesa Sanpaolo Bank România o numește pe Mara Cristea în funcția de Chief Financial Officer (CFO) și Director General Adjunct

Potrivit informațiilor transmise de bancă, Mara Cristea are o experiență de peste 30 de ani în domeniul financiar-bancar și un parcurs profesional care acoperă o paletă extinsă de responsabilități: de la planificare financiară, controlling și managementul activelor și pasivelor (ALM), până la contabilitate, raportare reglementată, managementul riscului de lichiditate și al riscului de rată a dobânzii, operațiuni, logistică și coordonarea activităților subsidiarelor.

Mara Cristea: „Încrederea se construiește prin consecvență, transparență și asumare”

În materialul de prezentare publicat de bancă, noul CFO al Intesa Sanpaolo Bank transmite și un mesaj despre valorile pe care le consideră esențiale în construirea unui parcurs profesional și instituțional solid.

„Mă alătur echipei Intesa Sanpaolo Bank România într-o perioadă importantă pentru organizație. Rolul de CFO nu se rezumă doar la cifre, ci înseamnă, în esență, transpunerea strategiei în decizii financiare clare și asigurarea unui cadru care să susțină dezvoltarea.

Înseamnă, deopotrivă, să fii în mijlocul echipei și să construiești împreună cu ei. Am convingerea că încrederea se construiește prin consecvență, transparență și asumare și mă bucur că pot valorifica această experiență într-o etapă esențială în evoluția băncii”, a declarat Mara Cristea, CFO și Director General Adjunct, Intesa Sanpaolo Bank România.

Mara Cristea: „Nu va fi vorba despre cifra 9, ci despre NOUĂ”

În paralel cu anunțul oficial al băncii, Mara Cristea a publicat și un mesaj personal în care vorbește despre traseul său profesional și despre simbolistica momentului. Noul sef Intesa, descrie parcursul său prin trei etape distincte în banking, fiecare apropiată de pragul de nouă ani:

„9, 9, 9. Așa s-au aliniat, în mare, anii mei de carieră, în trei etape diferite, în sectorul bancar. Pentru un perfecționist care visează mereu la 10, faptul că viața mi-a dat de trei ori câte 9 ani în câte un loc e aproape o coincidență cosmică.”

Anunțând noul rol, Mara Cristea a subliniat că următoarea etapă profesională are o semnificație diferită: „Acum îmi face o deosebită plăcere să vă anunț O NOUĂ etapă profesională: mă alătur echipei Intesa Sanpaolo Bank Romania, în calitate de Chief Financial Officer și Deputy CEO.”

Noul oficial al Intesa Sanpaolo Bank România a detaliat ce înseamnă această schimbare:

„Dar de această dată, cu siguranță nu va fi vorba despre cifra 9, ci despre NOUĂ:

-O nouă experiență, care are ca fundament expertiza adunată în trei decenii în sectorul bancar;

-O nouă echipă, în care vreau să aduc energie bună, curiozitate și (de ce nu) bucuria de a fi împreună;

-O nouă bancă, într-un moment de transformare majoră, gata să scrie un capitol nou pe piața locală.”

„Împreună, vom transforma fiecare «9» într-un «10». Nu prin perfecțiune, ci prin consecvență, muncă și bucuria de a lucra în echipă”

Mara Cristea trasează explicit obiectivul profesional pentru următoarea etapă: „Mulțumesc, Intesa Sanpaolo, pentru încredere! Sunt convinsă că, împreună, vom transforma fiecare «9» într-un «10». Nu prin perfecțiune, ci prin consecvență, muncă și bucuria de a lucra în echipă.”

CONTEXT.

In 28 mai 2026, Intesa Sanpaolo Bank România anunța o schimbare importantă la nivelul conducerii executive. Alessio Cioni demisiona din funcția de Director General și Președinte al Comitetului de Management (CEO) al băncii. Atribuțiile executive au fost preluate de Jola Dima, Prim-Vice Director General al Intesa Sanpaolo Bank România.

De altfel, banca precizează că numirea vine într-un moment de referință pentru instituție. Finalizarea fuziunii cu First Bankîn 2025 a marcat o etapă majoră pentru bancă, care a redefinit structura operațională și a deschis o nouă fază de dezvoltare pe piața locală. Noile responsabilități de CFO și Director General Adjunct reflectă direcția strategică a acestei transformări.

În acest context, aducerea unui executiv cu profil financiar puternic și experiență extinsă în zona de management bancar poate fi un semnal de continuitate și de consolidare a structurii executive într-o etapă importantă pentru evoluția locală a băncii.

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