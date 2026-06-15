Factura de energie o știi pe de rost. Dar cât te costă, de fapt, fiecare kilowatt în relația cu clienții tăi? Răspunsul poate fi Calculatorul CO2, lansat de ProCredit Bank. Alexandra Floricică-Udriştioiu: ”Sustenabilitatea, făcută inteligent, nu e un cost în plus. Calculatorul CO2 este primul pas: înțelegi unde ești, ca să știi unde merită să investești”

Puțini antreprenori români știu să răspundă la această întrebarea ”Cât te costă, de fapt, fiecare kilowatt în relația cu clienții tăi?”. ProCredit Bank a decis să schimbe asta. Calculatorul CO2 este răspunsul lor: primul instrument de acest tip dezvoltat de o bancă pe piața românească, gratuit, fără jargon, gândit special pentru IMM-uri. Alexandra Floricică-Udriştioiu, Head of Sustainable Development, explică pentru BankingNews cum funcționează, cui se adresează și ce riscă concret firmele care amână această conversație.

BankingNews: De unde a pornit ideea unui calculator de emisii CO₂ dedicat IMM-urilor?

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Ideea a pornit dintr-o realitate pe care o vedem zilnic. Antreprenorii români vor să facă lucrurile corect; știu că partenerii lor cer tot mai des informații despre emisii, că băncile au și ele angajamente de sustenabilitate, că lucrurile se schimbă. Dar când vine momentul să acționeze efectiv, prima întrebare este: de unde mă apuc? Calculatorul CO2 este răspunsul la această întrebare. Simplu, gratuit, fără să presupunem că ai un departament de ESG sau un consultant pe lângă tine.

BankingNews: Cum funcționează concret? Ce date introduce o firmă și ce primește înapoi?

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Firmele introduc date pe care le au deja în contabilitate sau în facturile curente. Consumul de electricitate, combustibilul pentru flotă sau utilaje, transportul mărfurilor, materiile prime principale. Calculatorul procesează aceste date pe baza factorilor de emisie standardizați și returnează o imagine clară: câte tone de CO₂ echivalent produce compania pe an și din ce surse vin emisiile. Îmi place să spun că e ca o analiză de sânge pentru firma ta – nu te tratează, dar îți spune exact ce ai și de unde să începi.

BankingNews: Există sectoare unde emisiile sunt mai mari decât par la prima vedere?

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Absolut. Și tocmai aceasta este, de multe ori, prima revelație pentru antreprenori. Firmele care și-au măsurat emisiile de CO₂ nu au făcut-o din altruism; au găsit acolo costuri pe care nu știau că le plătesc. În sectorul serviciilor – HoReCa, birouri, IT, mulți cred că n-au emisii semnificative pentru că nu au coșuri de fabrică. Dar climatizarea, serverele, refrigerarea, transportul angajaților, toate contribuie consistent. La fel în agricultură: lucrările solului, irigațiile, camerele frigorifice, utilajele – sunt surse reale, pe care fermierul nu le-a pus niciodată cap la cap. În industria alimentară, procesele de răcire și refrigerare sunt cele mai intensive energetic; studiile arată că acestea pot reprezenta între 45% și 70% din consumul total de electricitate al unei unități de producție. În prelucrarea metalelor sau a lemnului, echipamentele CNC, uscătoarele, compresoarele, toate au o umbră de carbon pe care firmele n-o văd, dar pe care partenerii lor europeni o vor cere curând.

BankingNews: Ai menționat parteneri europeni. Cât de urgentă este, concret, această presiune?

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Extrem de urgentă pentru anumite sectoare. CBAM – mecanismul european de ajustare la frontieră pentru carbon, prevede, pe scurt, că produsele importate în UE cu amprentă de carbon ridicată vor fi supuse unor taxe suplimentare. Ceea ce înseamnă că partenerii tăi vor fi obligați să raporteze emisiile asociate produselor pe care le cumpără, inclusiv cele care vin de la tine. Lanțul de aprovizionare devine, în esență, un lanț de responsabilitate climatică. Firmele care nu au aceste date astăzi riscă să fie eliminate din lanțul de furnizori mâine. Nu e pesimism, e logica pieței europene, care se mișcă rapid.

BankingNews: Banca cum intră în ecuație? ProCredit nu este doar furnizorul calculatorului.

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Nu, și nici nu ne dorim să fim. Rolul nostru este să fim un partener în transformare, nu un furnizor de instrumente digitale. Dacă o firmă vine și spune vreau să investesc în panouri fotovoltaice sau vreau să schimb flota pe vehicule electrice, avem produse financiare dedicate exact pentru asta – credite verzi. Și consilierii noștri sunt pregătiți să vorbească despre aceste investiții din perspectiva economică a firmei: îmbunătățești EBITDA, optimizezi TCO și crești predictibilitatea financiară, crești competitivitatea.

BankingNews: Se vorbește mult despre „povara ESG” pentru IMM-uri. Cum răspunzi acestei percepții?

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Cu respect pentru frustrare și cu argumente. Da, există reglementări noi, cerințe noi, raportări noi și e firesc ca antreprenorii să simtă că li se adaugă ceva pe umeri. Dar trebuie să privim și invers. Orice antreprenor știe că nu poți reduce un cost pe care nu l-ai măsurat; cu emisiile de carbon, logica e exact aceeași. Un producător alimentar care izolează corect depozitele frigorifice plătește mai puțin la factură luna viitoare. Sustenabilitatea, făcută inteligent, nu e un cost în plus. E o investiție cu randament calculabil. Calculatorul CO2 este primul pas: înțelegi unde ești, ca să știi unde merită să investești.

BankingNews: Ce urmează? Care sunt pașii ProCredit?

Alexandra Floricică-Udriştioiu: Continuăm să construim şi, în paralel, investim în educație – webinare, ghiduri, sesiuni directe cu antreprenorii. Obiectivul nostru nu este să avem clienți cu rapoarte frumoase. Este să avem clienți cu afaceri mai eficiente, mai competitive și mai reziliente. Sustenabilitatea ca standard, nu ca excepție. Calculatorul CO2 este disponibil gratuit pe website-ul ProCredit Bank România începând din aprilie 2026: https://www.procreditbank.ro/companii/calculator-emisii-co2-pentru-companii/

În perioada 15 iunie – 15 septembrie 2026, companiile care își creează cont și generează raportul, pot câștiga unul din cele 10 vouchere × 150 lei acordate lunar, primelor 10 companii care au generat rapoarte în luna respectivă. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul ProCredit Bank în secțiunea Regulamente.