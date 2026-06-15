NETOPIA Payments numește un nou CEO: Raluca Micu, care are peste 15 ani de experiență în reglementarea plăților din România prin rolurile de conducere din cadrul BNR. ”Îmi asum această responsabilitate cu toată seriozitatea pe care o presupune”

NETOPIA Payments, unul dintre cei mai utilizați procesatori de plăți online din România, o numește pe Raluca Micu în funcția de Chief Executive Officer, se arată într-un comunicat de presă remis de compania de plăți.

Numirea marchează o nouă etapă pentru companie, în contextul procesului de autorizare ca instituție de plată de către Banca Națională a României și al extinderii portofoliului de servicii financiare adresate comercianților. În noul rol, Raluca Micu va coordona activitatea companiei cu obiectivul de a continua accelerarea creșterii businessului prin inovație de produs și de a consolida poziția NETOPIA Payments ca infrastructură esențială a plăților digitale din România.

Raluca Micu aduce peste 15 ani de experiență în plăți, reglementare și inovație financiară. A deținut roluri de conducere în cadrul Băncii Naționale a României, unde a contribuit la reglementarea serviciilor de plată, managementul riscurilor și inițiativele de inovație fintech, și a coordonat alinierea ecosistemului de plăți românesc la standardele europene, inclusiv PSD2, SEPA și Regulamentul pentru Plăți Instant. În plus, a inițiat și coordonat Fintech Innovation Hub – primul instrument de dialog structurat între banca centrală și companiile fintech din România, lansat în 2019.

Înainte de a se alătura NETOPIA Payments, Raluca Micu a ocupat funcția de Deputy CEO în cadrul Token Financial Technologies, instituție de plată autorizată de BNR, unde a contribuit la strategia de expansiune europeană a companiei, incluzând pasportarea licenței de instituție de plată în statele membre UE, și a jucat un rol esențial în dezvoltarea strategiei de plăți offline și în poziționarea infrastructurii POS ca platformă financiară pentru IMM-uri.

„NETOPIA Payments este infrastructura prin care trec zilnic milioane de tranzacții ale comercianților și consumatorilor români. Îmi asum această responsabilitate cu toată seriozitatea pe care o presupune – și cu convingerea că cele mai importante oportunități de creștere ale companiei stau la intersecția dintre inovație și soliditatea unui cadru de reglementare matur. Construim împreună NETOPIA 2.0: o platformă care nu doar procesează plăți, ci oferă comercianților acces la servicii financiare integrate gândite în raport cu nevoile acestora de a crește performanța financiară.” Raluca Micu, Chief Executive Officer, NETOPIA Payments

În mandatul Ralucăi Micu, NETOPIA Payments va continua extinderea soluțiilor adresate comercianților, atât în zona online, cât și în cea offline. Printre direcțiile vizate se numără dezvoltarea unor produse de servicii financiare pentru comercianți – inclusiv instrumente de finanțare de tip Merchant Cash Advance, soluții de plată omnichannel și integrarea metodelor de plată A2A prin RoPay – consolidarea infrastructurii tehnice de procesare și menținerea standardelor ridicate de securitate, reziliență și conformitate.

Raluca Micu a fost desemnată „Personalitatea Anului în Fintech” de Asociația Română de Fintech în 2023 și 2024 și este cadru universitar asociat în cadrul programului de Master în Finanțe Bănci – de la Academia de Studii Economice din București, unde contribuie la conectarea teoriei cu practica actuală din ecosistemul financiar.

„Numirea Ralucăi Micu reflectă etapa în care se află NETOPIA Payments: o companie cu o bază operațională solidă, în plin proces de accelerare. Experiența Ralucăi – atât din perspectiva reglementatorului, cât și din cea a operatorului de servicii de plată – este exact ce are nevoie această companie pentru a-și valorifica potențialul pe o piață în transformare rapidă. Suntem convinși că sub conducerea ei, NETOPIA Payments va consolida rolul pe care îl joacă deja în ecosistemul financiar românesc.” Anna Zientkiewicz-Pakulska, Managing Director, Innova Capital, investitor majoritar al Grupului NETOPIA

Prin numirea Ralucăi Micu, NETOPIA Payments intră într-o nouă etapă de creștere, construită pe experiența sa unică la intersecția dintre reglementare, infrastructură de plată și fintech. Obiectivul rămâne același: asigurarea unei infrastructuri solide de plăți care să sprijine economia digitală românească.