Semnal puternic de încredere din partea investitorilor: BCR atrage 1 miliard de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Sergiu Manea: Rezultatul acestei emisiuni este un vot de încredere în BCR, în profilul nostru de credit și în modul corect, transparent și etic în care acționăm

Banca Comercială Română (BCR) anunță încheierea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de 1 miliard de lei, cu o maturitate de 7 ani și opțiune de răscumpărare anticipată după 6 ani (7NC6). Obligațiunile au fost emise la un preț de 100% din valoare nominală, fiind cumpărate la preț întreg, cu un cupon anual fix de 7,77% și o marjă de 95 puncte de bază peste curba titurilor de stat românești, ceea ce arată interesul investitorilor și încrederea ridicată în BCR.

Cea mai mare emisiune corporativă de anul acesta de pe Bursa de Valori București

Aceasta este cea mai mare emisiune corporativă de anul acesta de pe Bursa de Valori București și cea mai mare emisiune în lei a unui emitent corporativ român în perioada 2024-2026, cu excepția emisiunii în lei a BCR din noiembrie 2025, de 1,125 miliarde lei.

Sergiu Manea: Rezultatul acestei emisiuni este un vot de încredere în BCR, în profilul nostru de credit și în modul corect, transparent și etic în care acționăm

„Am ieșit pe piață când atenția publică era îndreptată asupra băncilor, pentru că principiile nu se negociază în funcție de context. Răspunsul investitorilor a venit în mai puțin de 24 de ore, cu o ofertă închisă anticipat și o subscriere de două ori mai mare decât suma minimă anunțată. Pentru noi, rezultatul acestei emisiuni este un vot de încredere în BCR, în profilul nostru de credit și în modul corect, transparent și etic în care acționăm.

Le mulțumim investitorilor pentru că au încredere în BCR. Continuăm să finanțăm economia, să explicăm deschis mecanismele care îi determină costurile și să susținem un cadru de business sănătos și o reglementare corectă. Pentru noi, asta înseamnă să fim un partener responsabil pentru oameni și comunitate: să credem în România și în cât de departe poate ajunge, prin credibilitate și relevanță economică.”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Tranzacția a atras 21 de ordine în registru

Tranzacția a atras 21 de ordine în registru, o granularitate ridicată pentru piața locală, iar din volumul total, 64% provine de la investitori români și 36% de la investitori internaționali.

Registrul de ordine a fost deschis pe 11 iunie, cu o sumă minimă anunțată de 500 milioane de lei. Interesul investitorilor a fost puternic încă din prima zi, prima actualizare a registrului depășind 900 milioane lei în ordine primite. În dimineața zilei de 12 iunie, ordinele au trecut de 1 miliard de lei, ceea ce a permis închiderea anticipată a ofertei, la o valoare finală a emisiunii de 1.000.200.000 lei, cu marja menținută la 95 de puncte de bază.

Emisiunea de obligațiuni BCR a primit rating Baa2 de la Moody’s și se estimează ca va primi rating BBB+ de la Fitch, în linie cu programul de obligațiuni al băncii.

Cosmina Plaveti: piața locală de capital atinge un nivel de maturitate

„Execuția acestei tranzacții reflectă cât de solid este profilului de credit BCR și apetitul tot mai mare al investitorilor pentru instrumente în lei emise de emitenți de prim rang. Compresia rapidă a registrului de ordine și granularitatea cererii confirmă că piața locală de capital atinge un nivel de maturitate care permite emitenților români să acceseze finanțare în monedă locală la condiții competitive, în volume relevante”, a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking BCR.

BCR a reușit să se împrumute de pe piața de capital la o dobândă cu doar 0,95% peste costul de finanțare al statului român

BCR a reușit să se împrumute de pe piața de capital la o dobândă cu doar 0,95% peste costul de finanțare al statului român, un ecart pe care investitorii îl rezervă de regulă emitenților cu cel mai solid profil de credit. Performanța vine într-un context complicat pentru sectorul bancar local, marcat de tensiuni geopolitice, de instabilitatea politică și economică națională, dar și de dezbaterile pe tema cadrului de reglementare a băncilor.

În aceste condiții, faptul că BCR atrage finanțare la un cost atât de apropiat de cel al statului arată că investitorii trateaza banca ca un partener sigur și de încredere. În plus, emisiunea a fost structurată în format senior nepreferențial, un instrument care suportă pierderile înaintea datoriei senior tradiționale, ceea ce indică o cerere solidă și o bază de investitori de calitate.

BCR a atras finanțări totale de peste 13,3 miliarde RON

De la lansarea programului de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 13,3 miliarde RON. Prin această tranzacție, BCR continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și își consolidează rolul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional.