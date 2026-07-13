FINBAN dezminte acuzațiile din presă și cere Consiliului Concurenței să publice probele din dosarul ROBOR: „ROBOR nu se stabilește prin WhatsApp, SMS sau telefon”

Federația Patronală FINBAN (CPBR) a transmis luni o poziție oficială în care critică informațiile apărute recent în presă cu privire la presupuse comunicări între bănci, prin WhatsApp și SMS, în paralel cu procesul oficial de determinare a indicelui ROBOR. Organizația susține că informațiile prezentate public sunt „trunchiate”, reprezintă „scurgeri selective” și solicită Consiliului Concurenței să publice integral probele care au stat la baza deciziei de sancționare a celor zece bănci.

Reacția vine după apariția unor informații atribuite unor surse potrivit cărora reprezentanții unor bănci ar fi comunicat între ei prin WhatsApp și SMS în legătură cu ROBOR, în paralel cu mecanismul oficial de fixing.

FINBAN respinge informațiile privind comunicarea dintre bănci



„Am constatat cu uimire că apar pe surse, din nou, informații evident trunchiate, scurgeri selective, insinuări și acuzații încă nepublicate despre motivele care ar fi stat la baza rezoluției Consiliului Concurenței în speța ROBOR, în locul unei decizii motivate și al unor probe care să poată fi verificate în instanță. Iarăși a trebuit vineri să corectăm astfel de insinuări și afirmații”, afirmă FINBAN.

Federația adaugă că s-a „săturat să răspundă unor acuzații evident trunchiate” și face apel la încetarea acestor practici, despre care spune că urmăresc justificarea retrospectivă a unei decizii „de o asemenea amploare”.

„ROBOR nu se stabilește prin WhatsApp, SMS, telefon sau întâlniri informale”

În comunicat, organizația respinge categoric ideea că schimburile de mesaje ar fi putut influența stabilirea indicelui ROBOR și susține că informațiile atribuite Consiliului Concurenței descriu în mod eronat funcționarea pieței monetare.

„Informațiile atribuite Consiliului Concurenței descriu în mod fals funcționarea pieței monetare și încearcă să transforme conversații colaterale în pretinse mecanisme de stabilire a ROBOR.”

FINBAN explică faptul că mecanismul de calcul al ROBOR este unul oficial, reglementat și supravegheat de Banca Națională a României.

„ROBOR nu se stabilește prin WhatsApp, SMS, telefon sau întâlniri informale. Cotațiile relevante sunt introduse în cadrul oficial, reglementat și trasabil al pieței, la ore precise, sunt ferme pentru tranzacții și sunt supuse regulilor și supravegherii BNR. Nu există un mecanism paralel prin care un schimb de mesaje să poată produce fixing-ul sau să înlocuiască procesul real de market-making.”

Federația mai arată că regulile BNR stabilesc explicit modul în care sunt transmise cotațiile, cum sunt eliminate valorile extreme și cum este calculat indicele ROBOR.

„Chiar BNR a precizat că nu există informații care să dovedească o comunicare pentru stabilirea ROBOR. A sugera contrariul nu este numai o interpretare discutabilă, ci o denaturare gravă a realității tehnice”, se mai arată în comunicat.

FINBAN cere publicarea integrală a probelor

FINBAN solicită Consiliului Concurenței să publice toate probele care au stat la baza sancțiunilor și acuză instituția că încearcă să influențeze opinia publică înainte ca decizia să poată fi analizată în instanță.

„Consiliul Concurenței trebuie să înceteze orice influențare (ca să nu o numim manipulare) eronată a opiniei publice și să publice integral pretinsele probe. O instituție publică nu poate fi transformată în instrumentul unui război greșit și inutil și nici nu poate acoperi o eroare enormă de judecată prin neadevăruri succesive.”

Federația susține, de asemenea, că toate probele ar fi trebuit comunicate băncilor înainte de emiterea rezoluției.

„Conform prevederilor legale, toate probele Consiliului Concurenței ar fi trebuit să fie prezentate băncilor anterior emiterii rezoluției, or în cuprinsul acestora nu s-a regăsit nicio astfel de comunicare. Prin urmare, aceste acuzații rămân ceea ce sunt: afirmații neverificate, contrazise de funcționarea reală a pieței și incompatibile cu standardele minime ale unui stat de drept”, transmite FINBAN.

Contextul dosarului ROBOR

Reamintim că în luna iunie, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei unui număr de zece bănci, în urma investigației privind piața ROBOR. Instituțiile de credit au anunțat că vor contesta sancțiunile în instanță, iar până în prezent motivarea integrală a deciziei nu a fost făcută publică.

Ce spune BNR despre stabilirea ROBOR

Procesul de determinare a ROBOR este reglementat de Banca Națională a României. Băncile participante transmit cotații ferme într-un interval orar prestabilit, iar după eliminarea valorilor extreme se calculează media care devine indicele ROBOR pentru ziua respectivă. BNR a precizat anterior că regulamentul de fixing nu face obiectul investigației Consiliului Concurenței, iar autoritatea de concurență investighează alte aspecte privind comportamentul participanților la piață.

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