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BCR: Inflația a atins vârful în luna mai. BNR ar putea menține dobânda-cheie la 6,50% până în mai 2027

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Vârful inflației din 2026 a fost atins în luna mai, iar de acum urmează o perioadă de dezinflație accelerată, estimează economiștii BCR, după publicarea datelor INS pentru luna iunie. În același timp, analiștii cred că BNR va păstra dobânda-cheie la 6,50% până în mai 2027, într-un context în care presiunile inflaționiste încep să se tempereze.

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Rata anuală a inflației a ajuns la 10,42% în iunieLuna mai a reprezentat vârful inflației anuale din 2026BCR: Rata anuală a inflației va ajunge la 5,9% la finalul anului 2026BNR nu modifică dobânda-cheie până cel puțin în luna mai 2027BCR vede inflația de bază la 5,6%, pe final de anCiteste si

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,42% în iunie

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,42% în iunie, în scădere de la 10,85% în luna precedentă. Nivelul este ușor sub estimările analiștilor chestionați de Bloomberg (10,5%). Totodată, inflația de bază (core inflation) a coborât, la 8,3%, de la 8,5% în luna anterioară. Potrivit analiștilor BCR, diferența față de estimări a provenit în principal din evoluția prețurilor alimentelor, în special a fructelor și legumelor, care s-au ieftinit mai mult decât anticipau analiștii.

Luna mai a reprezentat vârful inflației anuale din 2026

După datele publicate astazi de INS, economiștii BCR susțin că luna mai a reprezentat vârful inflației anuale din 2026 și consideră că începând din iulie, cel mai probabil, vom asista la o decelerare semnificativă a ratei inflației, pe fondul unor efecte favorabile de bază statistică. Desigur, acest scenariu depinde de absența unor noi șocuri importante și neprevăzute asupra economiei.

BCR: Rata anuală a inflației va ajunge la 5,9% la finalul anului 2026

„Estimăm că rata anuală a inflației va ajunge la 5,9% la finalul anului 2026. O dezinflație accentuată este așteptată pe parcursul verii, susținută de efecte favorabile de bază generate de liberalizarea prețurilor la energie electrică și de majorările de taxe indirecte aplicate anul trecut. Principalul risc pentru această prognoză îl reprezintă volatilitatea prețurilor internaționale la carburanți”, se arată în cel mai recent raport.

BNR nu modifică dobânda-cheie până cel puțin în luna mai 2027

„Ne așteptăm ca BNR să mențină rata-cheie a dobânzii la 6,50% până la publicarea Raportului asupra inflației din mai 2027. O majorare a dobânzii pare puțin probabilă într-o economie slabă, caracterizată de un deficit de cerere. Deși o administrare mai strictă a lichidității prin operațiuni de atragere de depozite ar putea împinge dobânda efectivă peste nivelul actual al facilității de depozit, de 5,50%, iar acesta nu este scenariul nostru de bază. Dacă s-ar întâmpla, o astfel de măsură ar reflecta mai degrabă preocupări privind cursul de schimb decât reaprinderea presiunilor inflaționiste”, mai precizeaza analiștii BCR.

BCR vede inflația de bază la 5,6%, pe final de an

Inflația CORE2 ajustată (care exclude din inflația totală prețurile administrate, produsele cu prețuri volatile, tutunul, alcoolul și energia electrică), indicator urmărit îndeaproape de BNR, a încetinit la 8,3% în iunie, de la 8,5% în mai.
În cadrul acestui indicator:

-inflația de bază la alimente a încetinit la 7,3%, de la 7,4%, marcând a șasea lună consecutivă de temperare;
-inflația de bază la bunurile nealimentare a coborât la 5,0%, de la 5,2%;
-inflația de bază în sectorul serviciilor a rămas neschimbată, la 13,3%.

Astfel, economiștii BCR se așteptă ca inflația de bază să își continue traiectoria descendentă și să încheie anul la 5,6%.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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