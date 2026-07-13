BT România ETF, fondul tranzacționat la Bursa de Valori București și administrat de BT Asset Management, a depășit pragul de 300 de milioane de lei în active și a ajuns la peste 12.500 de investitori. Lansat în aprilie 2026, fondul a generat un randament de 20,16% până la 10 iulie, evoluție care reflectă interesul tot mai mare al investitorilor pentru piața locală de capital.

BT România ETF depășește 300 milioane lei active. Randamentul investitorilor ajunge la 20,16%

BT România ETF (BVB: BTBETRETF), fondul tranzacționat la Bursa de Valori București și administrat de BT Asset Management, a depășit valoarea activului de 300 de milioane de lei și a atras peste 12.500 de investitori, potrivit datelor prezentate de Grupul Banca Transilvania.

Lansat în aprilie 2026, fondul a înregistrat până la 10 iulie un randament de 20,16%, performanță pe care reprezentanții băncii o pun pe seama interesului investitorilor pentru companiile românești listate și a evoluției pieței locale de capital.

Valoarea medie a unui portofoliu BT România ETF depășește 20.000 de lei. Aproape 35% dintre investitori provin din București și Cluj, urmate de Constanța, Iași și Timiș.

Aurel Bernat, Banca Transilvania: interesul pentru investițiile pe termen lung este în creștere

„La BT, vedem interes tot mai mare pentru investiții pe termen lung și pentru construirea prosperității. Companiile de investiții BT Asset Management, BT Capital Partners, BT Pensii și Pensia Noastră contribuie la dezvoltarea unui ecosistem de wealth management în cadrul Grupului Banca Transilvania, prin care clienții au acces la soluții pentru diferitele etape din parcursul lor financiar, iar BT România ETF este una dintre acestea.

Evoluția fondului, randamentul generat și numărul tot mai mare de investitori ne arată extinderea culturii investiționale în România. Aceste evoluții susțin dezvoltarea pieței de capital din țara noastră și contribuie la consolidarea unei noi generații de investitori, orientată către crearea și conservarea valorii pe termen lung”, a declarat Aurel Bernat, Director Executiv Instituții Financiare, Relații Investitori și Subsidiare de Investiții, Banca Transilvania.

Fondul urmărește evoluția indicelui BET-TR

Potrivit băncii, BT România ETF este listat la Bursa de Valori București și urmărește performanța indicelui BET-TR (Total Return), care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate și reflectă inclusiv reinvestirea dividendelor și alte evenimente corporative, precum acordarea de acțiuni gratuite sau majorările de capital.

Pentru a investi în fond este necesar un cont de tranzacționare deschis la un intermediar autorizat pe piața de capital, inclusiv la BT Capital Partners sau la oricare alt participant la sistemul de tranzacționare al BVB, precum și de aplicația BT Pay.

ETF-ul este administrat de BT Asset Management, iar lichiditatea unităților de fond este asigurată de BT Capital Partners.

Investiție cu risc ridicat

Reprezentanții BT subliniază că BT România ETF este încadrat în clasa de risc 4 din 7 și se adresează investitorilor familiarizați cu piața de capital. Perioada minimă recomandată pentru deținerea investiției este de 5 ani, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru rezultatele viitoare.