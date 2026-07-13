ING Bank România ajunge la 2 milioane de clienți activi. Home’Bank înregistrează 500 de milioane de autentificări pe an. Mihaela Bîtu: Avem 2 milioane de motive să continuăm să inovăm și să fim mai buni

ING Bank România a ajuns la pragul de 2 milioane de clienți activi, persoane fizice și juridice, o creștere construită organic, pe fondul utilizării serviciilor digitale și al recomandărilor venite din partea clienților. Banca spune că unul dintre principalii factori ai acestei evoluții este Home’Bank, aplicația lansată în urmă cu 20 de ani, care este accesată în prezent de aproximativ 1,5 milioane de ori în fiecare zi și a înregistrat 500 de milioane de autentificări în ultimele 12 luni.

Mihaela Bîtu: Avem 2 milioane de motive să continuăm să inovăm și să fim mai buni

”Atingerea pragului de 2 milioane de clienți activi este o bornă importantă pentru ING și un moment pe care îl privim cu bucurie și recunoștință. Pentru noi, această realizare reprezintă, înainte de toate, un vot de încredere construit în cei 32 de ani de activitate pe piața din România. Este rezultatul relațiilor pe care le-am construit în timp, al consecvenței cu care am ales să fim aproape de clienți și al preocupării constante de a răspunde nevoilor lor reale. Iar cea mai mare confirmare a aprecierii clienților noștri o primim atunci când ne recomandă mai departe. Avem 2 milioane de motive să continuăm să inovăm și să fim mai buni, în fiecare zi”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

De la primele servicii de internet banking la 500 de milioane de autentificări pe an

În 2006, Home’Bank era disponibil doar pe desktop și venea cu un set limitat de funcționalități. Astăzi, este principalul punct de contact dintre clienți și bancă, locul unde peste 130 de produse și servicii se găsesc direct în aplicație.

Această evoluție spune povestea uneia dintre cele mai importante transformări din bankingul românesc, una la care ING a contribuit constant. De la primele aplicații mobile și plățile cu telefonul, până la deschiderea de cont online, creditele 100% digitale sau soluțiile automate de economisire, ING a construit experiențe care le dau oamenilor mai mult control asupra banilor lor.

Astăzi, Home’Bank este accesată de aproximativ 1,5 milioane de ori în fiecare zi. În fiecare minut, peste 1.000 de utilizatori fac operațiuni în aplicație. Mulți dintre clienți își rezolvă rapid nevoile financiare de la începutul zilei: unul din patru utilizatori intră în aplicație între 6:00 și 7:00 dimineața. Intervalul 11:00–14:00 este cel mai activ, cu peste trei logări per utilizator. Mai mult de un sfert dintre utilizatorii digitali sunt activi pe parcursul zilei, între 6:00 și 24:00.

Dacă în urmă cu două decenii internet banking-ul însemna operațiuni simple, astăzi poți face aproape totul din Home’Bank: să îți deschizi relația cu banca, să economisești, să investești, să aplici pentru un credit sau să faci transferuri instant.

În 2026, șapte din zece credite acordate de ING au fost accesate direct din aplicație, în creștere față de șase din zece în anul anterior. În același timp, 1,5 milioane de clienți sunt deja înrolați în RoPay, iar jumătate dintre ei au trimis bani prietenilor folosind doar numărul de telefon.

Digitalul nu mai are vârstă

Serviciile bancare digitale nu mai sunt rezervate unei singure generații. În rândul clienților cu vârste între 18 și 24 de ani, 60% din valoarea cumpărăturilor este plătită cu telefonul mobil. În același timp, în primele cinci luni din 2026, valoarea plăților cu dispozitive mobile a crescut cu peste 20% atât pentru clienții între 40 și 60 de ani, cât și pentru cei peste 60 de ani, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

O bancă recomandată de clienți

Experiența digitală se reflectă și în încrederea clienților. ING Bank România a fost desemnată drept compania cea mai orientată către client în categoria Banking din anul 2025 (Customer Centricity Index, Ipsos România în parteneriat cu Customer Experience Romania). În perioada ianuarie–mai 2026, 43% dintre clienții noi au venit prin programul Bring a Friend. Și jumătate dintre aceștia au sub 24 de ani, un semn că generațiile tinere aleg o experiență bancară simplă, digitală și relevantă pentru stilul lor de viață.

Antreprenorii aleg bankingul digital

Clienții din segmentul IMM-urilor sunt dintre cei mai activi: 98% dintre toți clienții ING Business Banking sunt activi. O nouă dovadă a relevanței produselor dedicate segmentului, atât în relația cu Relationship Managerii, dar și în relația cu aplicația bancară dedicată, ING Business. Astăzi, un antreprenor poate deschide un cont de companie în aproximativ 15 minute, iar un cont suplimentar în doar unu-două minute. 87% dintre produsele dedicate companiilor sunt disponibile online, iar 80% dintre logările în ING Business se fac de pe dispozitive mobile. Mai mult, 99% din utilizatori au facut cel puțin o autentificare în aplicația ING Business în ultimele 3 luni.

Digitalizarea proceselor pentru antreprenori merge dincolo de operațiunile de zi cu zi. În prezent, ING Business oferă 16 procese care pot fi accesate integral online, iar top 5 cele mai utilizate sunt deschiderea relației cu banca prin Home’Bank, deschiderea de conturi, activarea SoftPOS, emiterea cardurilor business și constituirea sau lichidarea depozitelor.

Aproape de clienți, zi de zi

Indiferent de modul în care aleg să interacționeze cu banca, clienții ING știu că pot găsi sprijin atunci când au nevoie. Peste 140 de ING Office-uri din întreaga țară și echipele dedicate de relații cu clienții contribuie zilnic la construirea unei experiențe pozitive.

Conform studiilor interne privind experiența clienților, 97% dintre cei care au interacționat cu echipele din ING Office apreciază sprijinul primit, iar 94% dintre clienții care contactează banca telefonic primesc soluții pe loc. Calitatea acestei experiențe a fost recunoscută și la nivel internațional, ING Bank România primind distincția „Contact Centre of the Year” în cadrul European Contact Centre & Customer Service Awards.