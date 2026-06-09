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Raiffeisen Bank lansează Contul Diaspora pentru românii din străinătate: cont online, transferuri gratuite și bonusuri de până la 500 de euro. Pentru ce țări este disponibil pachetul

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank lansează Diaspora, un pachet de cont curent creat pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate, dar care rămân conectați financiar cu România. Oferta poate fi deschisă 100% online și vine cu transferuri gratuite, conturi în lei și euro, schimb valutar la curs BNR în anumite limite și bonusuri de până la 500 de euro pentru primii clienți.

Contents
Diaspora pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătateCe include Contul Diaspora de la Raiffeisen BankMihail Ion: Prin Contul Diaspora oferim acces rapid la bani, costuri transparente, un curs valutar competitivPentru ce țări este disponibil pachetul

Diaspora pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate

Potrivit băncii, lansarea vine în continuarea studiului dedicat românilor din Diaspora realizat de Frappe Digital, care arată că legătura acestora cu România rămâne puternică: 6 din 10 locuiesc în străinătate de peste 8 ani, dar revin în țară cel puțin o dată sau de două ori pe an, în principal pentru a-și vizita familia. În același timp, gestionarea banilor între două țări și accesul la servicii financiare simple, digitale și avantajoase rămân nevoi importante.

Ce include Contul Diaspora de la Raiffeisen Bank

Pachetul de cont curent Diaspora răspunde exact acestor nevoi: poate fi deschis 100% online, direct din aplicația de mobile banking, și include numeroase beneficii: cont în euro cu transferuri și încasări gratuite, nelimitat, cont și card debit în lei cu transferuri și încasări gratuite, nelimitat, schimb valutar la curs BNR până la 1.500 euro/zi (maximum 10.000 euro/lună prin aplicația mobilă, în zilele lucrătoare, între 10:00 și 11:00), curs valutar preferențial pentru schimburile euro–lei, card de debit digital first, care poate fi folosit imediat după înrolare și card fizic cu taxă redusă de livrare a cardului în străinătate, la fel ca în România, precum și o aplicație mobilă gratuită și sigură, cu acces la toate produsele și serviciile băncii.

Mihail Ion: Prin Contul Diaspora oferim acces rapid la bani, costuri transparente, un curs valutar competitiv

„Interesul foarte bun din pre-lansare ne confirmă că românii din Diaspora au nevoie de soluții simple, digitale, care să-i țină conectați financiar la România. Prin Contul Diaspora le oferim acces rapid la banii lor, costuri transparente, un curs valutar competitiv și soluții moderne de banking la distanță, astfel încât să își poată sprijini mai ușor familiile din țară, să își administreze economiile și să își planifice investițiile în România. Este un pas firesc în strategia noastră de a fi aproape de clienți, acolo unde sunt ei”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Pentru ce țări este disponibil pachetul

Contul Diaspora este disponibil pentru românii din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania.

Banca anunță că în luna iunie 2026, primii 30.000 de clienți care deschid Cont Diaspora pot obține bonusuri totale de până la 500 de euro, echivalent în lei. Bonusul include 100 de euro pentru deschiderea relației cu banca și până la 400 de euro pentru recomandarea prietenilor către Raiffeisen Bank.


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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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