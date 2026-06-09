Raiffeisen Bank România și New Economy Hub continuă programul executiv COMPETITIV. Astfel, companiile mari își regândesc deciziile într-o economie în care carbonul, datele și AI-ul devin criterii de competitivitate

Raiffeisen Bank România și New Economy Hub continuă programul executiv COMPETITIV, într-un context economic în care companiile operează sub presiuni tot mai mari legate de costuri, productivitate, tehnologie, finanțare și competitivitate.

Carbonul, utilizarea resurselor, datele și AI-ul devin variabile care influențează direct costurile operaționale, marjele, investițiile, accesul la capital și competitivitatea companiilor. În paralel, schimbările din tehnologie, finanțare și lanțurile valorice modifică regulile după care organizațiile își construiesc dezvoltarea și poziția competitivă pe termen lung.

În acest context, ediția 2026 a programului va reuni în principal companii medii și mari expuse direct noilor criterii de competitivitate, investiții și finanțare și va continua să lucreze aplicat, pe priorități, riscuri și decizii concrete de business.

Alin Neacșu: Prin COMPETITIV, susținem un cadru aplicat în care companiile își pot analiza aceste presiuni și își pot clarifica direcțiile strategice

„Companiile operează astăzi într-un context economic complex, în care competitivitatea este legată simultan de costuri, tehnologie, finanțare, date și schimbările din lanțurile valorice. Vedem tot mai clar că proiectele solide pornesc de la priorități clare, date credibile și capacitate reală de execuție. Prin COMPETITIV, susținem un cadru aplicat în care companiile își pot analiza aceste presiuni și își pot clarifica direcțiile strategice pe termen lung”, a declarat Alin Neacșu, Director Corporații Mari, Raiffeisen Bank România.

Cum iei parte la program

Participarea în program se realizează în echipe de management, prin CEO, CFO, directori de strategie, operațiuni, comercial, sustenabilitate sau alte funcții cu rol decizional. Programul este construit aplicat, în jurul companiilor participante, și combină analiza presiunilor economice, evaluarea realistă a capacității interne de execuție și prioritizarea unei direcții concrete de acțiune. Participanții lucrează între module direct pe prioritățile și deciziile companiei lor, iar rezultatul urmărit este formularea unei direcții clare de implementare, asumate la nivel executiv.

Ediția pilot a reunit 65 de companii

Ediția pilot a reunit 65 de companii, active în sectoare precum retail, producție, utilități, servicii, agricultură și construcții, cu o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 9 miliarde euro. În urma etapelor de lucru, 28 de companii au dezvoltat direcții concrete de acțiune și prioritizare strategică.

Experiența ediției pilot a arătat că multe companii au deja inițiative și investiții în derulare, însă dificultatea apare în prioritizare, coordonare internă și capacitatea de a transforma inițiativele existente în direcții coerente de business și proiecte implementabile.

Andreea Nicolae: COMPETITIV a fost construit pentru a crea un cadru aplicat de clarificare strategică și prioritizare într-un context economic care se schimbă accelerat

„Companiile nu mai sunt într-o etapă de explorare. Există deja inițiative, investiții și presiuni reale venite din piață, lanțuri valorice, finanțare și tehnologie. Diferența apare în capacitatea organizațiilor de a prioritiza, coordona și transforma aceste inițiative în direcții coerente de business. COMPETITIV a fost construit tocmai pentru a crea un cadru aplicat de clarificare strategică și prioritizare într-un context economic care se schimbă accelerat”, a declarat Andreea Nicolae, Founder & Strategic Lead New Economy Hub.

Program cu experiente complete

Programul integrează experiență practică din banking, economie, strategie, carbon, economie circulară, cercetare, leadership și transformare organizațională, prin contribuția unor specialiști activi în organizații precum Raiffeisen Bank, CARBON Tool, CULT Research, Econos, Marco Polo CEE, New Economy Hub, Promise Group, Stratos Management, Take the Lead și The CSR Agency.

Programul continuă după absolvire prin Club COMPETITIV și COMPETITIV PRO, formate de lucru dedicate monitorizării implementării, schimbului de experiență și suportului aplicat pentru execuția acțiunilor asumate.

Ediția 2026 se va desfășura în perioada septembrie 2026 – februarie 2027, iar participarea se face pe bază de selecție. Înscrierile sunt deschise până la 31 iulie 2026 pe www.competitiv.eu.