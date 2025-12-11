Surpriză! Ionuț Pătrăhău revine în banking și va fi noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România

Începând cu luna ianuarie 2026, Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil pentru direcția strategică și operațională a noii divizii IMM, la nivel național, după obținerea aprobării BNR.

Raiffeisen Bank a lansat Divizia IMM

Raiffeisen Bank a anunțat anul acesta crearea unei Divizii IMM care va gestiona relația și serviciile oferite segmentului de clienți format din întreprinderi mici și mijlocii, un pilon esențial al economiei.

20 ani în domeniul financiar-bancar



Cu o experiență de peste 20 ani în domeniul financiar-bancar, Ionuț Pătrăhău se remarcă printr-un mindset antreprenorial autentic și expertiză solidă în management financiar, dar și multiple realizări în calitate de antreprenor. De curând, Ionuț a acceptat provocarea de a împărtăși din expertiza sa în calitate de profesor, completând astfel aria sa de expertiză și cu o implicare activă în mediul academic, contribuind la formarea noii generații de profesioniști.

Zdenek Romanek: Expertiza sa în domeniul antreprenorial, atât personală cât și profesională, va avea o contribuție decisivă în noua noastră călătorie

“Ionuț este recunoscut ca un adevărat pionier al modelului de banking pentru IMM în România dar și ca antreprenorul din spatele unei platforme de succes de finanțare pentru startup-uri tehnologice. Sunt convins că expertiza sa în domeniul antreprenorial, atât personală cât și profesională, va avea o contribuție decisivă în noua noastră călătorie de consolidare a poziției de partener de încredere al antreprenorilor și companiilor. Îi urez succes lui Ionuț în noua călătorie alături de noi!”, afirmă Zdenek Romanek, Președinte și CEO Raiffeisen Bank România.

Ionuţ Pătrăhău: Mediul bancar trebuie să vină cu soluții financiare rapide, flexibile și adaptate realităților actuale cu care se confruntă antreprenorii români

”Sunt bucuros să mă alătur echipei Raiffeisen Bank și să preiau coordonarea noii Divizii într-un moment în care este nevoie mai mult ca niciodată ca mediul bancar să vină cu soluții financiare rapide, flexibile și adaptate realităților actuale cu care se confruntă antreprenorii români – un pilon esențial al susținerii economiei reale.”, declara Ionuţ Pătrăhău, Vicepreședinte IMM, Raiffeisen Bank România.

Ionuţ Pătrăhău, bancher de top care s-a evidențiat la Banca Transilvania

De-a lungul anilor, Ionuţ Pătrăhău a ocupat numeroase funcții de top în cadrul instituțiilor financiar-bancare din România, printre care se numără: Membru în Consiliul de Administrație al Băncii Victoria – Republica Moldova (2015 – 2018), Director General Adjunct şi membru în Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania (2003-2009), Vice-Președinte Executiv, coordonator al Diviziei Corporate & Commercial Banking, Banca Transilvania (2002-2003), Country Head of Loan Products and Credit Structuring, ABN AMRO Bank România (2001-2002) sau Director, ABN AMRO Constanța (1999-2001).

De asemenea, Ionuţ Pătrăhău a fost membru în Consiliul de Administrație al SIF1 Banat-Crişana (2005-2008), şi apoi membru în Consiliul de Supraveghere (nominalizat de către BERD) al Moldova Agroindbank (2008-2013).

În 2014 a co-fondat BRAIN Institute

Pe lângă expertiza financiar – bancară, Ionuţ Pătrăhău a ocupat funcții executive și în domeniul medical, în perioada 2011-2012, fiind director executiv și membru în Consiliul de Supraveghere al Rețelei Private de Sănătate Regina Maria. În anul 2014, a co-fondat BRAIN Institute, centrul specializat în neurochirurgie dezvoltat în parteneriat cu Spitalul Monza.

Începând din 2025, Ionuț Pătrăhău predă un modul de finance în cadrul Entrepreneurship Academy.

Ionuţ Pătrăhău a absolvit Facultatea de Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Ştiinte Economice din București (1995) şi cursurile de Executive MBA, în cadrul Washington University din Seattle, specializarea Change Management, Competitive Strategy (2000). De asemenea, a urmat programul ”General Management” dezvoltat de Harvard Business School (2004) şi cel de “Fuziuni şi Achiziții” oferit de Wharton School of Business, Universitatea din Pennsylvania (2005).