Salt Bank, o bancă tânără cu management experimentat. Gabriela Nistor: „Avem 100 de ani de banking și 25 de ani de tehnologie”. Cum a ajuns Salt Bank la 700.000 de clienți în 600 de zile și ce produse le-au asigurat succesul

Salt Bank marchează o creștere spectaculoasă la doar 600 de zile de la lansare: peste 700.000 de clienți, aproape 2 miliarde de lei în active și un ritm unic în industrie – câte un produs sau o funcționalitate nouă lansată în fiecare lună. Banca construită de la zero cu ajutorul tehnologiei – prima neobancă 100% românească- reușește astfel să redefinească așteptările consumatorilor și să aducă în banking aceeași agilitate specifică fintech-urilor, dar cu siguranța unei instituții bancare reglementate.

Un detaliu important: 1 din 3 clienți a beneficiat de cashback, unul dintre produsele-vedetă care a susținut adoptarea accelerată a platformei.

10.000 de credite de nevoi personale în 6 luni

Salt Bank raportează peste 10.000 de credite acordate până în prezent, cu o valoare medie de 35.000 de lei. În plus, banca marchează și un reper de viteză în zona creditării digitale: cel mai rapid credit a fost acordat în doar 2 minute și 21 de secunde, un interval care confirmă automatizarea proceselor și apetitul tot mai mare al clienților pentru soluții instant.

Salt Bank a venit cu promisiunea că ai „banking cum vrei tu”, și a reușit să atragă o bază extinsă de utilizatori datorită simplității aplicației și ritmului continuu de inovație.

O echipă în creștere și o cultură modernă

Salt funcționează cu o echipă de 429 de angajați, dintre care:

31% lucrează în IT,

35% în zona de business,

peste 50% sunt femei, un obiectiv important pentru bancă.

Gabriela Nistor: Top managementul cumulează peste un secol de experiență în banking și peste 25 de ani în tehnologie”

În cadrul conferintei ded presă, Gabriela Nistor, CEO Salt Bank a precizat că deși banca este una tânără, top managementul cumulează peste un secol de experiență în banking și peste 25 de ani în tehnologie.

Vârsta medie din companie este de 35 de ani, semn al unei organizații tinere, dinamice și orientate către produse simple și rapide.

Salt, între fintech și bancă tradițională

Salt s-a poziționat între fintech-uri și băncile tradiționale, îmbinând flexibilitatea digitală cu siguranța unei instituții bancare. Această abordare i-a permis un ritm rar întâlnit în industrie: banca a reușit să lanseze produse relevante sau funcționalități lunar.

În 2024, banca a lansat instrumente de gestionare financiară precum Pay Bill, Automatic Saver și Subscription Manager – care i-au ajutat pe clienți să își plătească facturile rapid, să economisească automat și să își gestioneze subscripțiile dintr-un singur loc.

În 2025, au urmat primele produse de asigurare pentru mașină, Asistență Rutieră și RCA, completate ulterior de posibilitatea de a achita RCA în rate direct din aplicație – o funcționalitate care ne face unici pe piața bancară.

Funcții în premieră internațională doar cu Salt Bank


În paralel, Salt Bank lansa creditul de nevoi personale. Ca mai apoi să vină cu două premiere. Call Monitor, funcționalitate prin care clienții pot verifica în aplicație dacă la telefon se află cu adevărat unul din operatorii din Care Center-ul Salt. Și, Help Mama, o funcționalitate în premieră internațională prin care banca schimbă rolurile în familie, iar copilul adult devine protector al părintelui senior sau al oricărei pesoane dragi vulnerabile în fața fraudei bancare.


Spre final de an, banca a extins produsul de investiții, oferind acces la acțiuni și ETF-uri internaționale, începând de la doar 1 euro. Astfel, Salt face un pas important în democratizarea investițiilor, care devin accesibile oricui, de la cei mai experimentați investitori până la cei aflați la început de drum.


Mai mult, Salt este în prezent singura bancă din România care oferă acces simultan atât la piața locală, prin fonduri mutuale românești, cât și la piețe globale, direct din aplicație. Până acum, prin Salt au fost plasate peste 30.000 de ordine de tranzacționare, cel mai mare fiind în valoare de 450.000 lei, iar valoarea medie a portofoliului a ajuns la 5.300 lei per client.

Salt Business pentru antreprenorii solo


Salt Business, lansat tot în 2025, a devenit rapid o soluție de referință pentru antreprenorii solo care vor să aibă banca la îndemână, inclusiv atunci când vine vorba de mini-businessul lor. În prezent, 80% dintre clienții business sunt activi, iar unul din patru utilizează Invoices – sistemul de facturare integrat cu SPV, disponibil direct în aplicație.


Chiar dacă, în acest moment, aplicația permite înrolarea doar a mini-businessurilor cu un singur administrator, cea mai mare încasare realizată prin Salt Business a depășit 1,15 milioane lei.

Cardul Salt Bank folosit pentru cheltuielile de zi cu zi. Și multă iubire

În plus, banca este folosită atât pentru cheltuielile de zi cu zi – cum ar fi tranzacțiile în supermarketuri, metrou sau ride sharing – cât și pentru pasiuni: de la gaming, până la călătorii exotice. Și există și o dimensiune emoțională: Salt a devenit un mod prin care clienții își exprimă iubirea. Față de 2024, Salt a înregistrat de șapte ori mai multe tranzacții care includ mesaje de „te iubesc” și „îmi e dor de tine”.


Toate aceste dezvoltări, care fac bankingul mai simplu au făcut ca Salt să se află astăzi în buzunarele românilor din toată țara, nu doar în orașele mari. Raportul de gen s-a echilibrat de la 70% bărbați și 30% femei, a ajuns la 62% bărbați și 38% femei.

Credit ipotecar de la Salt Bank, în 2027

Gabriela Nistor, CEO, a precizat in cadrul evenimentului de astăzi că banca pregătește atent lansarea creditului ipotecar. Acesta ar putea fi lansat în anul 2027.

