Cum negociază consumatorii cu băncile după ce au ajuns în instanță? 800 de procese “stinse” amiabil prin CSALB. Alexandru Păunescu are o recomandare fermă pentru bănci

CSALB prezintă modul în care litigiile aflate deja în instanță pot fi soluționate rapid, fără costuri pentru consumatori. Aceste rezultate arată că negocierile dintre consumatori și bănci sunt o alternativă reală la procesele de durată, mai ales în situațiile în care părțile își cunosc deja pozițiile și sunt dispuse să găsească un echilibru.

Observăm astfel că vocația Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a evoluat în ultimii 10 ani: de la o platformă de soluționare amiabilă a problemelor, fără a mai ajunge în instanță, la o entitate unde se soluționează inclusiv litigii ce se află deja pe rolul instanțelor!

800 de procese care au debutat în instanță și-au găsit rezolvarea prin conciliere la CSALB

În ultimii ani, 800 de procese care au debutat în instanță și-au găsit rezolvarea prin conciliere, în cadrul CSALB.

Cum se întâmplă, în practică? La recomandarea judecătorilor, la propunerea băncii sau la inițiativa consumatorilor, părțile care se află într-un proces pot cere (înainte sau după primul termen de judecată) găsirea unei soluții echitabile, rapide și gratuite pentru consumatori, în cadrul CSALB.

Din județele Cluj, Mureș, Alba și Harghita vin cele mai multe cereri care au ca obiect încheierea unui proces prin intermediul CSALB.



Cele mai frecvente tipologii de procese care se află pe rolul instantelor și care ajung să fie soluționate amiabil au ca obiect renegocierea unor clauze din contractele de credit. Rezultatul constă în restituirea către consumatori a unor sume de bani. Alte litigii au ca obiect contestații la executarea silită sau darea în plată.

Ce soluții se pot obține în urma negocierilor? Citate extrase din hotărârile obținute la CSALB

Două dosare, aflate pe rolul judecătoriei Alba Iulia din anul 2024, s-au încheiat amiabil în cadrul CSALB: „Banca acceptă în urma negocierilor o despăgubire de 1.600 euro și 3.500 lei cheltuieli de judecată pentru un contract de credit din 2007. Totodată, banca acordă o despăgubire de 7.400 euro și 3.500 lei cheltuieli de judecată pentru un alt credit contractat în 2007. Sumele vor fi folosite pentru rambursarea integrală a creditului, iar diferența va rămâne în cont, la dispoziția consumatorilor. Aceștia se obligă să renunțe la cererile de chemare în judecată. Consumatorii vor solicita instanței pronunțarea unei hotărâri care să ia act de aceste renunțări și de înțelegerea amiabilă soluționată în cadrul CSALB”.

„În vederea încheierii pe cale amiabilă a litigiului din anul 2025, comerciantul va acorda consumatorului următoarele: o despăgubire în valoare de 27.700 de lei și 3.600 lei cheltuieli de judecată. Prin acceptarea soluției, consumatorii renunță la alte pretenții legate de cheltuielile de judecată și alte sume datorate și supuse judecății din litigiul menționat. Consumatorii reclamanți se obligă să renunțe la judecată și să depună la dosar cererea de renunțare. Implementarea de către bancă a ofertei de înțelegere amiabilă se va realiza în baza hotărârii de conciliere și a cererii de renunțare la judecată.”

„În vederea încheierii pe cale amiabilă a litigiului de pe rolul instanței din Târgu Mureș, din anul 2025, banca oferă consumatoarei o despăgubire de 4.200 de lei si 2.400 de lei cheltuieli de judecată. Consumatorii reclamanți se obligă să renunțe la judecată și să depună la dosar cererea prin care solicită instanței să ia act de această renunțare. Implementarea de către bancă a ofertei de înțelegere amiabilă se va realiza în baza hotărârii de conciliere, care are puterea unei hotărâri judecătorești.”

„În vederea rezolvării amiabile a dosarului de executare silită, comerciantul va încheia cu consumatoarea F.R un angajament de plată prin care, în calitate de debitoare, va achita suma de 500 RON/lună pentru achitarea integrală a creanței (n.n. care include dobânzi, penalități și datoria neplătită) și a cheltuielilor de executare aferente. Suma va fi virată în contul executorului judecătoresc. Angajamentul de plată trebuie să fie respectat de către clientă, lunar. În caz contrar, se va relua executarea silită prin toate formele prevăzute de lege.”



Alexandru Păunescu, CSALB: Procesul se scurtează de la câțiva ani la doar câteva zile, iar costurile financiare sunt reduse la zero, deoarece concilierea este gratuită pentru consumatori

„Cererile care vizează soluționarea alternativă a unui litigiu aflat în diferite etape ale procesului pe fond au șanse să se rezolve în doar câteva zile în cadrul CSALB. Din punct de vedere operațional, aceste cereri care vin din instanță intră într-un flux mai rapid de soluționare, deoarece ambele părți cunosc deja problema care a dus la dispută.

Avantajele unei eventuale înțelegeri în afara instanțelor, dar cu sprijinul unui conciliator, sunt evidente. Procesul se scurtează de la câțiva ani la doar câteva zile, iar costurile financiare sunt reduse la zero, deoarece concilierea este gratuită pentru consumatori.

Ponderea împăcărilor pentru cazurile care au venit din instanță este de 100%, semn că sute de oameni au văzut beneficiile concilierii în comparație cu incertitudinea și costurile unui proces clasic și au decis să aleagă calea unor concesii reciproce, iar nu să aștepte decizia judecătorului care este favorabilă doar pentru una dintre cele două părți ale litigiului.



Procentajul maxim mai are o cauză. Aceea că, atât consumatorii, cât și băncile au înțeles că în cadrul CSALB trebuie să abandoneze atât argumentele și atitudinile contencioase, dar și pretențiile solicitate în instanță.

Și asta pentru că în conciliere părțile nu mai trebuie să convingă cu argumente și înscrisuri decizia pe care o va emite un judecător, ci să negocieze cu cealaltă parte, prin intermediul unui conciliator și să găsească împreună soluții echitabile și reciproc avantajoase.

Calea echitabilă, propusă în negocieri de către conciliatorii Centrului, ține cont, cu precădere, de situația personală a consumatorilor și mai puțin de litera contractului. Și asta pentru că, de cele mai multe ori, oamenii cheamă băncile în judecată chiar dacă problema lor nu este una de natură juridică, ci financiară. De exemplu, oamenii vor să plătească rate mai mici la un credit, ceea ce instanța nu ar putea să decidă. Prin intermediul CSALB consumatorii pot ajunge să se echilibreze financiar și să continue derularea contractului de credit optimizat, adaptat situației și nevoilor actuale.



Recomandarea noastră fermă pentru bănci este de a-și analiza portofoliul de litigii aflate pe rolul instanțelor pentru a vedea în care dintre ele pot ajunge la o înțelegere cu consumatorii și de a-i îndemna ele însele către conciliere.

Nu în ultimul rând, soluționarea alternativă în cadrul CSALB se înscrie în linia recomandării legale pentru părțile aflate în litigiu, venite din partea judecătorilor, de a încerca împăcarea înaintea începerii procesului. De aceea, o simplă informare din partea judecătorilor privind existența CSALB ar putea rezolva rapid și fără costuri o problemă financiară și ar putea degreva instanțele de procese lungi și dificile.”, explica Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB.