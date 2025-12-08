Raiffeisen Bank deschide drumul către educație financiară pentru tineri: 1.360 de exemplare din „Secretul Banilor” ajung în 680 de biblioteci școlare din România

Raiffeisen Bank România, alături de Editura Corint și Asociația Corint Pro Educație, anunță derularea Programului Național de Dotare a Unităților de Învățământ cu ghiduri de educație și planificare financiară „Secretul Banilor. Educația financiară pe care nu o înveți la școală”, destinat elevilor și cadrelor didactice din 680 de școli din București și județele Timiș, Bihor, Suceava, Iași și Argeș.

680 de biblioteci școlare dotate gratuit cu „Secretul Banilor”

În perioada mai – decembrie 2025, 680 de biblioteci școlare sunt dotate gratuit cu 1.360 de exemplare din ghidul de educație financiară „Secretul Banilor”, semnat de Irina Chițu și Denisa Dascălu. Fiecare școală primește câte două exemplare, oferind astfel elevilor acces la un material modern, aplicat și ușor de folosit în clasă sau în activități extra curriculare.

Laura Mihăilă: Suntem încântați că reușim să ne conectăm la nivel uman

„Nevoile financiare sunt diferite, pentru fiecare om în parte. Tocmai de aceea, planurile financiare eficiente trebuie să țină cont de opțiunile specifice fiecărui client. Cu acest gând, Raiffeisen Bank România a lansat Banking 1:1, un mod personal și interactiv de a construi un plan financiar, împreună cu clienții, prin inovația Smart Finance. Soluția noastră are rezultate impresionante, ne mândrim cu milioane de conversații purtate de clienți cu experții Raiffeisen Bank.

Zi de zi, aducem planificarea financiară mai aproape de români și, mai presus de orice, suntem încântați că reușim să ne conectăm la nivel uman, punând totodată la lucru cele mai avansate tehnologii ale momentului în banking, dezvoltate de echipa Raiffeisen pentru a le face viața mai ușoară clienților noștri.”, afirmă Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Un demers național pentru dezvoltarea competențelor financiare ale tinerilor

Programul a fost creat pentru a sprijini elevii să înțeleagă și să gestioneze mai bine aspecte esențiale ale vieții de zi cu zi: economisirea, bugetarea, alegerile financiare responsabile și evitarea datoriilor. Ghidul prezintă concepte complexe într-un mod accesibil, prin exemple reale și activități interactive.

De ce este important acest program?

•Educația financiară nu este încă materie obligatorie în școală, deși este esențială pentru viața de adult.

•Aproximativ 4 din 10 români nu au competențe de bază în gestionarea banilor, potrivit studiilor internaționale.

•Ghidul oferă o soluție practică, gratuită și adaptată nevoilor reale ale tinerilor și profesorilor.

Materialele pot fi folosite în ore de consiliere și dezvoltare personală, cluburi de antreprenoriat sau economie, proiecte tematice, concursuri și alte activități menite să stimuleze cultura economisirii în rândul elevilor.



Promovarea ghidului în cadrul Târgului Internațional Gaudeamus 2025

Ghidul “Secretul Banilor” a fost promovat și în cadrul unui eveniment dedicat copiilor, organizat de Raiffeisen Bank și Editura Corint în cadrul Târgului Internațional Gaudeamus 2025 (4–8 decembrie 2025). Evenimentul a promovat educația financiară într-o manieră interactivă, prin activități gândite pentru a stârni curiozitatea și interesul tinerilor față de modul în care funcționează banii.

Prin această inițiativă, Raiffeisen Bank reafirmă importanța dezvoltării unei culturi financiare sănătoase în rândul tinerilor și rolul educației practice în pregătirea generațiilor viitoare.

Citește și