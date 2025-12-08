BCR Leasing depășește 1 miliard de euro portofoliu de finanțări. Vlad Vitcu: BCR Leasing stabilește standardele în industrie

BCR Leasing marchează un moment istoric: portofoliul de finanțări a depășit 1 miliard de euro, un reper rar atins în piața locală de leasing financiar. Rezultatul confirmă creșterea organică a companiei, relevanța soluțiilor digitale și rolul său tot mai important în finanțarea economiei reale.

BCR Leasing a depășit pragul de 1 miliard de euro portofoliu de finanțări

BCR Leasing, unul dintre liderii pieței de leasing financiar din România, anunță depășirea pragului de 1 miliard de euro portofoliu de finanțări, un rezultat excepțional pentru piața de leasing financiar autohtonă. Această performanță consolidează poziția companiei ca unul dintre cei mai relevanți jucători în finanțarea economiei reale și evidențiază eficiența unei strategii bazate pe creștere organică, inovație și digitalizare accelerată.

Vlad Vitcu: BCR Leasing stabilește standardele în industrie

„1 miliard de euro portofoliu de finanțări reprezintă un reper în piața de leasing, fiind dovada că BCR Leasing stabilește standardele în industrie, prin încrederea pe care clienții și partenerii ne-o acordă. Este validarea unei strategii care a anticipat schimbarea și a oferit soluții de finanțare adaptate unei piețe dinamice. Și, mai presus de toate, este rezultatul unei echipe de profesioniști care transformă performanța în excelență. 1 miliard de euro înseamnă investiții reale în economia României, prin sprijin pentru companiile locale, upgrade tehnologic, extinderea capacităților de producție, accelerarea modernizării și crearea de oportunități pe piața muncii.

BCR Leasing va celebra 25 de ani de activitate



Pe măsură ce ne apropiem de 2026, anul în care BCR Leasing va celebra 25 de ani de activitate, acest moment capătă o semnificație aparte, arătând angajamentul nostru de a contribui la progresul economiei românești. Le mulțumesc colegilor din BCR Leasing, echipei extinse BCR, partenerilor și clienților noștri pentru colaborarea și implicarea care au făcut posibilă evoluția afacerii noastre. Sunteți pentru noi o sursă de inspirație, sunteți cei care, zi de zi, ne provoacă să fim mai buni, să învățăm și să construim împreună performanță și progres”, a declarat Vlad Vitcu, CEO BCR Leasing.

BCR Leasing finanfinanțează IMM-uri, companii mari, sectorul public și persoane fizice

Un portofoliu echlibrat, care susține o economie bazată pe inovație și sustenabilitate

Structura portofoliului BCR Leasing reflectă diversitatea economiei românești, atât prin mixul de clienți (IMM-uri, companii mari, sector public și persoane fizice), cât și prin tipurile variate de finanțări acordate.

Topul domeniilor finanțate este reprezentat de transporturi (30%), construcții (21%) și agricultură (10%), acestea cumulând cea mai mare parte a expunerii companiei.

Finanțările pentru echipamente care înglobează tehnologii de ultimă generație, din diverse industrii, reprezintă 30,5% din totalul portofoliului, ajungând la 310 milioane EUR și confirmând angajamentul BCR Leasing pentru dezvoltarea unei economii competitive.

De asemenea, un pilon esențial al performanței companiei îl constituie finanțările verzi, prin soluții dedicate echipamentelor sustenabile și mobilității electrice. Segmentul autovehiculelor electrice și hibride a înregistrat o creștere semnificativă, devenind tot mai relevant în portofoliul de finanțări auto BCR Leasing.

Transformarea digitală, pilon central al strategiei

În ultimii ani, BCR Leasing a accelerat procesul de transformare digitală, concentrându-se pe simplificarea și eficientizarea experienței oferite clienților săi. Printre cele mai importante inițiative se numără:

➡️eBCR Leasing, prima platformă 100% online pentru microîntreprinderile din România. Platforma dedicată microîntreprinderilor, permite parcurgerea integrală online a procesului de finanțare, de la configurarea ofertei, până la semnarea digitală a contractului și ridicarea autovehiculului de la dealer.

➡️Integrare cu ecosistemul George. Interconectarea cu platforma de digital banking a BCR oferă clienților acces rapid la finanțare pentru autovehicule și echipamente precum și posibilitatea de a vizualiza și gestiona direct contractele active BCR Leasing, asigurând transparență, eficiență și control sporit asupra finanțărilor.

➡️Chatbot-ul LEA, asistentul virtual BCR Leasing. Lansat în T1 2024, chatbot-ul LEA a gestionat peste 10.500 solicitări, oferind suport 24/7 pentru cereri de oferte, soluții de finanțare și informații generale privind produsele companiei.

Platforma Self Service. Cu peste 12.500 conturi active, platforma permite clienților să își administreze 100% digital contractele, cu acces la facturi, plăți, actualizarea datelor personale, descărcarea împuternicirilor și efectuarea rambursărilor anticipate.

Angajament în educația financiară: Lease EduFin

Pe lângă performanțele financiare, BCR Leasing continuă să investească în dezvoltarea educației financiare prin programul Lease EduFin, creat pentru a oferi informații accesibile despre leasing și soluțiile de finanțare disponibile. Inițiativa sprijină transparența, înțelegerea mecanismelor financiare și crearea unui mediu de afaceri sănătos și sustenabil.

BCR Leasing își reafirmă angajamentul ferm de a susține dezvoltarea economiei românești prin soluții de finanțare adaptate tuturor segmentelor de business, contribuind la modernizarea și creșterea companiilor din toate industriile.

Mai multe informații despre produsele și serviciile BCR Leasing puteți găsi AICI.