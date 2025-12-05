Stiri de top

Fitch confirmă rating-urile pentru Banca Transilvania, subliniind poziția puternică și performanța robustă a celei mai mari bănci din România

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Fitch Ratings confirmă rating-ul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania la „BBB-„, precum și rating-ul de viabilitate a băncii la „bbb-„. Totodată, Fitch Ratings menține perspectiva negativă pentru rating-urile confirmate astăzi, în contextul rating-ului de țară, precizează banca.

Banca Transilvania rămâne un jucător puternic și stabil într-un context macroeconomic volatilProfitul net al Băncii Transilvania, după primele 9 luni, a fost de 2,92 miliarde lei, în creștere cu 8%

Banca Transilvania rămâne un jucător puternic și stabil într-un context macroeconomic volatil

Agenția Fitch subliniază că BT rămâne un jucător puternic și stabil într-un context macroeconomic volatil, cu o profitabilitate solidă și o capacitate robustă de generare internă de capital.

Fitch își motivează decizia prin poziția bine consolidată a băncii pe piața locală, nivelul ridicat al capitalizării și profilul sănătos de finanțare. Analiza evidențiază, de asemenea, calitatea portofoliului de credite, susținut de o politică prudentă de creditare și de expunerea redusă la sectoare volatile.

Cu aproape 23% cotă de piață din activele sistemului, Banca Transilvania continuă să fie cel mai mare jucător bancar din România, având un model de afaceri orientat către IMM-uri, antreprenori și retail.

Fitch notează că diversificarea portofoliului de credite și relațiile solide cu clienții au contribuit la reziliența operațională a băncii.

Profitul net al Băncii Transilvania, după primele 9 luni, a fost de 2,92 miliarde lei, în creștere cu 8%

Pe partea financiară, BT a raportat o profitabilitate ridicată în primele nouă luni din 2025, impulsionată de eficientizarea operațiunilor și creșterea veniturilor. Indicatorii de capitalizare rămân confortabili, iar lichiditatea este adecvată, susținută de o bază stabilă și granulară de depozite, un element cheie în percepția agenției de rating.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
