BankingNews20. Coroana puterii în banking: Banca Transilvania a primit la Gala BankingNews trofeul care îi celebrează parcursul în bankingul românesc. Distincția „PUTERE” – simbol al unei evoluții remarcabile

Există instituții care nu doar participă la istoria unei industrii, ci o rescriu. Banca Transilvania este una dintre ele. Drumul său, pornit cu câțiva oameni și o idee în inima Clujului, a devenit una dintre cele mai impresionante povești de creștere din România.

La Gala BankingNews dedicată celor 20 de ani de jurnalism financiar, premiul „PUTERE” nu a fost doar o recunoaștere oficială, ci un omagiu adus unei forțe care a inspirat, a modelat și a redefinit bankingul românesc. BT nu este doar cea mai mare bancă din țară – este dovada vie că puterea adevărată se construiește în timp, prin alegeri curajoase, oameni dedicați și o viziune care nu renunță niciodată. Trofeul a fost primit de Bogdan Pleșuvescu, Director General Adjunct la Banca Transilvania.

Banca Transilvania – PUTERE

Motivația BankingNews: PUTEREA este esența modului în care Banca Transilvania a crescut, a inspirat și a modelat piața bancară din România. Iar drumul BT, de la o bancă mică, născută în inima Transilvaniei, la cea mai mare bancă din România, este o poveste despre ambiție, curaj și forța de a crede neclintit în propriul vis. Cum descrie artistul trofeul: Sculptura cuvântului putere în lemn indică în sine atemporalitate. Ca formă, este unul dintre simbolurile clasice ale domniei! Coroana așezată pe o pernă decorativă este un semn de respect, ceremonie și demnitate, care radiază autoritate. Suportul are o formă pătrată proporțională și masivă, care întărește stabilitatea!

Gabriela DINU: BankingNews nu a fost niciodată doar un site. A fost o punte

Fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu (Credit Foto: Iustin Ichim)

”Vă mulțumesc că sunteți aici, în această seară care, pentru noi, înseamnă infinit mai mult decât o aniversare. Înseamnă un drum. O construcție. O poveste de familie care a crescut alături de voi, cu voi, în fiecare etapă a transformării unei industrii fără de care România de astăzi nu ar arăta la fel. Când am pornit BankingNews, eram doi jurnaliști în fața calulatorului cu o idee curajoasă: să traducem „banchereza”, cum frumos ne spunea un cititor. Să aducem mai aproape de oameni o lume complexă, uneori tehnică și complicată, alteori prea grăbită pentru a fi înțeleasă. În timp, această misiune s-a transformat într-un angajament: să informăm corect, onest și responsabil. Să educăm.

În cei 20 de ani, BankingNews nu a fost niciodată doar un site. A fost o punte. Între bănci și clienți. Între industrie și public. Între date și oameni. Astăzi, privind această sală, știu cu certitudine că BankingNews este ceea ce este datorită vouă: lideri, bancheri, economiști, parteneri, oameni din PR &Marketing. Oameni care au ținut, în tot acest timp, sistemul bancar în mișcare. Privind înainte, știu că BankingNews va continua să rămână ceea ce am promis de la început: o publicație independentă, curioasă, prezentă, construită cu grijă și pasiune, zi de zi. Și sper – din inimă – că următorii 20 de ani îi vom parcurge împreună. Vă mulțumesc că sunteți aici, că ne sustineți și că transformați această seară într-una memorabilă”.

Cornel DINU: Adevărata valoare nu se găsește în cifre, ci în impactul pe care l-ai avut și în legăturile pe care le-ai creat

”Astăzi simt că este despre când numerele nu mai măsoară, ci doar vorbesc, evocă și confirmă. Simt că este despre când numerele devin emoții. Pentru că în spatele celor 20 de ani nu stau simple statistici, ci oameni, povești, momente și încredere construită zi după zi. Iar când privești astfel drumul parcurs, îți dai seama că adevărata valoare nu se găsește în cifre, ci în impactul pe care l-ai avut și în legăturile pe care le-ai creat. Astăzi celebrăm nu doar 20 de ani de activitate, ci 20 de ani de relații, de curaj și de evoluție împărtășită.

Am dorit ca această gală să fie diferită. Să punem arta în centrul serii pentru că arta este emoție, iar emoția este, de fapt, firul nevăzut care leagă oamenii. De aceea am început cu o piesă de teatru – pentru că teatrul ne arată cine suntem, chiar și atunci când nu vrem. Avem o expoziție de caricaturi – pentru că în umor se ascunde adevărul spus altfel. Și avem niște sculpturi unice care au devenit trofee personalizate, realizate de un artist român, pe numele său Demeter Jozsef, de la DemiArt din Sântana de Mureş, jud. Mureș. Fiecare sculptură este inspirată din personalitatea fiecărei bănci – pentru că fiecare instituție din această sală are o poveste, un ton, o energie proprie. Aceste premii nu sunt trofee. Sunt simboluri. Sunt felul nostru de a vă spune: Mulțumim. Mulțumim că ați fost parte din cei 20 de ani ai noștri. Mulțumim că ne-ați fost parteneri, critici, surse, inspirație”.

Gala BankingNews – 20 de ani de poveste, 20 de ani de oameni și idei care schimbă industria

Trofeele BankingNews – sculpturi în lemn care simbolizează o trăsătură definitorie a unui bănci (Credit foto: Iustin Ichim)

Aniversarea a două decenii de activitate BankingNews a devenit, anul acesta, o întâlnire a finanțelor cu arta și emoția. Gala dedicată momentului a fost gândită ca o celebrare a creativității și a spiritului uman din spatele industriei bancare. Participanții au fost invitați într-un univers în care cifrele s-au împletit cu sensibilitatea: de la piesa de teatru „Jubileul unui bănci private”, care a adus zâmbete, reflecție și nostalgie, până la mini-expoziția de caricaturi cu temă financiară, ce a surprins cu umor fin provocările și transformările lumii bancare.

Comedia lui Cehov a introdus publicul în lumea nevăzută a unei bănci, mai exact, limita la care ajung angajații în pragul aniversării a 15 ani de la preluarea conducerii băncii de către actualul director. Pregătirile, nevrozele, schimbările de ultim moment, femeile, pasiunile și într-un final, apariția unui personaj incredibil, a aruncat în aer tot ce fusese conceput cu atâta atenție. Iar petrecerea de final … a fost cu totul altfel decât a fost planificată! Invitații Galei BankingNews au descoperit lumea banilor și a relațiilor pasionale din jurul acesteia într-o comedie cu mult umor, dar și profunzime.

Gala #BankingNews20, 26 noiembrie 2025

Momentul central al serii l-a reprezentat festivitatea de premiere, în care băncile au primit trofee unice – sculpturi în lemn create special pentru această ediție – fiecare simbolizând o trăsătură definitorie, o valoare sau un merit pe care BankingNews a dorit să-l onoreze. A fost un omagiu adus partenerilor alături de care publicația a crescut, dar și un prilej de a privi spre viitor cu recunoștință și încredere.

Gala #BankingNews20 de ani a fost mai mult decât un eveniment: a fost o declarație de identitate, un gest de apreciere și un capitol nou început cu inimă plină. Noi fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, mulțumim pentru susținere și implicare partenerilor: Mastercard, Visa, Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, UniCredit Bank, BRD, Raiffeisen Bank, ING Bank, Exim Banca Românească, Garanti BBVA, Intesa Sanpaolo Bank, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Salt Bank, Asociația Română a Băncilor, CSALB.