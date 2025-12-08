Mihaela Lupu, UniCredit Bank: „Educația este singura investiție cu randament infinit”. Un record istoric la Festivalul Brazilor: 220.000 euro pentru copiii vulnerabili

UniCredit Bank scrie istorie la Festivalul Brazilor de Crăciun: lucrarea de artă semnată de Vlad Nancă și donată de bancă a generat 220.000 de euro, un record absolut în cei 25 de ani ai evenimentului. O mobilizare rară a comunității de business, coordonată de UniCredit, transformă o piesă de artă contemporană într-o investiție directă în educația copiilor vulnerabili.

UniCredit Bank, susținător tradițional al artei românești și Partener Principal al Festivalului Brazilor de Crăciun marchează un moment de referință în istoria de 25 de ani a evenimentului. Bradul donat de bancă, o lucrare de artă contemporană semnată de artistul vizual Vlad Nancă, a generat o sumă record de 220.000 de euro, fonduri ce vor fi direcționate integral către susținerea educației și prevenirea abandonului școlar.

Acest rezultat fără precedent nu este o întâmplare, ci rezultatul unei strategii de lungă durată a UniCredit Bank de a investi în arta contemporană și de a aduce excelența artistică în zona implicării sociale.

Mihaela Lupu: Tocmai când e mai multă nevoie de ea, solidaritatea clienților noștri s-a manifestat puternic la acest eveniment, făcându-l memorabil

„Am avut parte de o ediție a Brazilor de Crăciun de neuitat, într-un an marcat de crize sociale și economice, în care tocmai cei vulnerabili suferă cel mai mult și sunt auziți cel mai puțin. Tocmai când e mai multă nevoie de ea, solidaritatea clienților noștri s-a manifestat puternic la acest eveniment, făcându-l memorabil.

Pentru UniCredit Bank, un susținător constant al artei și al culturii de peste două decenii, colaborarea cu Vlad Nancă a fost cea mai firească alegere. Într-un an fenomenal pentru el, marcat de prezența la Bienala de Arhitectură de la Veneția, reprezentând Pavilionul României, ne-am dorit să aducem această excelență artistică în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor pentru a nu abandona școala”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

Vlad Nanca: Generozitatea este ceea ce ne face lumea mai bună

Vlad Nancă a declarat: „A fost pentru mine un prilej să fiu parte dintr-o cauză socială majoră și am încercat să pun în creația mea tocmai crezul că generozitatea este ceea ce ne face lumea mai bună.”

O mobilizare exemplară: Cum s-a atins recordul

Seara Galei a fost marcată de o efervescență deosebită, bradul UniCredit devenind punctul central al licitației. Tonul a fost dat de Irina Schrotter, care a deschis licitația cu suma de 30.000 de euro în numele Romanian Creative Week și FEPIC, setând astfel din start valoarea intrinsecă a bradului ca lucrare de artă veritabilă.

După o competiție strânsă, lucrarea a fost adjudecată de Catena, cu suma generoasă de 90.000 de euro.

Însă solidaritatea nu s-a oprit aici. Într-un gest de unitate pentru cauza educației, suma finală donată către Salvați Copiii România a urcat la recordul istoric de 220.000 de euro printr-un efort colectiv spontan al UniCredit Bank și al altor 3 clienți de top ai băncii prezenți la eveniment: Fundația Valvis, Teilor și E-INFRA Group.

Arta care construiește viitor

Lucrarea creată de Vlad Nancă, intitulată „Un Arbore Cosmic al Vieții”, este o piesă modulară din metal și mozaic de sticlă de Murano, care transcende funcția decorativă (foto 1+2 brad). Artistul, care anul acesta a fost co-autor al proiectului Human Scale la Bienala de la Veneția și câștigător al premiului pentru Sculptura Anului oferit de Fundația Peter Jecza, a propus un concept despre „dobânda invizibilă” a grijii – o temă care a rezonat puternic cu audiența prezentă la Gală.

Fondurile obținute vor susține programele educaționale ale Organizației Salvați Copiii România, vizând direct integrarea școlară și socială a copiilor de la Școlile Gimnaziale nr. 127 și nr. 31 din Constanța, copii cu risc de abandon școlar, copii care provin din familii vulnerabile socio-economic, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii cu CES.

Mihaela Lupu: Acest record istoric validează credința UniCredit Bank că educația este singura investiție cu randament infinit

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank, a subliniat importanța acestei investiții în educație: „Acest record istoric validează credința UniCredit Bank că educația este singura investiție cu randament infinit. Lucrarea lui Vlad Nancă a rezonat cu donatorii tocmai pentru că vorbește despre o «dobândă invizibilă» care se compune, în timp, prin grijă. Astăzi, această valoare acumulată tăcut a devenit un capital concret, care le garantează copiilor că pot rămâne în continuare acolo unde le este locul: în bancă, la școală.”

Prin acest gest, comunitatea de business reunită de UniCredit Bank demonstrează că succesul real se măsoară și prin capacitatea de a întoarce valoare în societate, transformând viziunea artistică în șanse concrete la educație pentru viitoarea generație.