Raiffeisen Bank România face parte din sindicatul bancar care susține finanțarea grupului IULIUS cu peste 305 milioane de euro. Alin Neacșu: Considerăm esențial să oferim suport real proiectelor care aduc valoare durabilă comunităților

Raiffeisen Bank România și Raiffeisen Bank International fac parte din sindicatul bancar care a acordat o finanțare în valoare de peste 305 milioane de euro dezvoltatorului real-estate IULIUS, alături de Erste Group Bank Austria și BCR.

Fondurile sunt pentru reamenajarea ansamblului Palas Iași și pentru susținerea dezvoltării proiectelor companiei, precizeaza banca.

Alin Neacșu: Considerăm esențial să oferim suport real proiectelor care aduc valoare durabilă comunităților

”Suntem onorați să facem parte din această finanțare sindicalizată — un pas important nu doar pentru IULIUS, ci pentru întreaga piață de real-estate din România. Într-un context economic provocator, considerăm esențial să oferim suport real proiectelor care aduc valoare durabilă comunităților și care stimulează dezvoltarea urbană inteligentă.

Ne exprimăm toată deschiderea de a continua să susținem proiecte cu impact pozitiv asupra societății, prin soluții financiare adaptate și colaborări solide cu parteneri de top.”, declară Alin Neacșu, Director Executiv, Raiffeisen Bank România.

Silviu Toma: Acest proiect reprezintă un reper în finanțările din sectorul imobiliar

“Ne bucurăm că am putut susține tranzacția sindicalizată pentru ansamblul mixt Palas Iași, o structură complexă și inovatoare de tip „project finance”, care a presupus consolidarea financiară a șase companii de proiect într-un cadru unitar și sustenabil. Pentru noi, acest proiect reprezintă un reper în finanțările din sectorul imobiliar și un exemplu de colaborare eficientă între toate părțile implicate. Mulțumim clientului nostru, echipa grupului IULIUS, pentru încrederea acordată și tuturor partenerilor care au contribuit la succesul acestei tranzacții.”, spune și Silviu Toma, Director Executiv, Direcția Finanțări Structurate și de Proiecte, Raiffeisen Bank România.

Marius Perșenea: Ne onorează încrederea investită în proiectele IULIUS

„Această creditare reprezintă o bornă strategică în portofoliul nostru financiar, o operațiune ce confirmă calitatea, relevanța și durabilitatea proiectelor noastre, dar și care susține planurile de dezvoltare ale grupului IULIUS, în aceeași direcție a regenerării urbane, pe formate mixed-use, cu impact regional. Totodată, este o etapă ce ne consolidează parteneriatele cu instituții financiare naționale și internaționale puternice, care ne împărtășesc viziunea privind dezvoltarea orașelor prin proiecte sustenabile și capabile să genereze valoare adăugată pe multiple paliere, nu doar la nivel de urbanizare integrată și coerentă, ci și la nivel economic, social, cultural și educațional.

Din această perspectivă, ne bucură parteneriatul cu Raiffeisen România și Raiffeisen Bank International Austria, unul în premieră pentru portofoliul nostru, și ne onorează încrederea investită în proiectele IULIUS.”, a declarat Marius Perșenea, Chief Operating Officer IULIUS.

Raiffeisen Bank România, partener de încredere pentru mediul de afaceri din România

Această finanțare demonstrează încrederea instituțiilor financiare internaționale și naționale în proiectele IULIUS și în potențialul lor de regenerare urbană. Prin acest sprijin, Raiffeisen Bank România își reafirmă poziția de partener de încredere pentru mediul de afaceri din România și contribuie activ la revitalizarea comunităților locale.