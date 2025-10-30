„După 6 ani, astăzi este ultima mea zi ca CEO la First Bank”. Ce mesaj transmite Henk Paardekooper colegilor și ce planuri are pentru viitor

CEO-ul First Bank, Henk Paardekooper, și-a luat astăzi rămas-bun de la colegi, după o perioadă de șase ani în fruntea instituției. În mesajul transmis, acesta a vorbit despre transformarea băncii, parcursul alături de echipă și intrarea într-o nouă etapă sub umbrela Intesa Sanpaolo.

Am construit o bancă solidă, ghidată de valori, pregătită pentru noul capitol în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo

„Astăzi este ultima mea zi în rolul de CEO al First Bank, marcând astfel încheierea unei călătorii extraordinare de șase ani.

Totul a început în 2019, odată cu achiziția băncii de către J.C. Flowers & Co., unul dintre cei mai importanți investitori din sectorul financiar, moment care a pus bazele transformărilor ce aveau să urmeze. Împreună cu o echipă excepțională, am construit o bancă solidă, ghidată de valori, respectată pe piața din România și pregătită pentru noul său capitol în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru dedicare și spirit de echipă pe parcursul acestei perioade. Conducerea First Bank a fost o experiență profundă și personală, iar rezultatele obținute împreună sunt un motiv de mândrie.

Un pas în spate

A venit momentul să fac un pas în spate, să reflectez și să explorez noi oportunități. Le doresc mult succes tuturor colegilor din First Bank și din Grupul Intesa Sanpaolo”, a scris oficialul pe pagina sa de socializare.

Despre numirea sa citesti AICI.

Citeste si