Goodbye, First Bank! Ciao, Intesa! Noile platforme devin active din 3 noiembrie. Tot ce trebuie să știi după fuziune

Astăzi este ultima zi în care clienții First Bank își folosesc conturile, cardurile și aplicațiile actuale. De mâine, serviciile se mută la Intesa Sanpaolo Bank România, însă între 31 octombrie și 2 noiembrie unele operațiuni vor fi indisponibile, urmând ca noile conturi și carduri să devină active pe 3 noiembrie.

Ultimele zile de banking la First Bank!

Potrivit băncii, numerele de telefon 0800 801 802 și +40 21 303 6969, aferente Call Center-ului First Bank, vor fi active și apelabile până la data de 30 octombrie 2025.

Începând cu data de 31 octombrie 2025, ne veți putea contacta telefonic 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫-𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚, la următoarele numere: 𝟎𝟖𝟎𝟎 𝟖𝟎𝟎 𝟖𝟖𝟖 (apel gratuit, apelabil din orice rețea națională) sau +𝟰𝟬 𝟯𝟳𝟮 𝟳𝟭𝟮 𝟭𝟵𝟰 (tarif normal, apelabil din România și străinătate).

Din 31 octombrie 2025, clienții First Bank devin clienți ai Intesa Sanpaolo România. Banca italiană va prelua integral toate contractele, conturile, creditele și garanțiile existente, fără costuri suplimentare pentru deponenți sau debitori.

Conturile și cardurile Intesa Sanpaolo România vor funcționa din 3 noiembrie

Noile conturi și carduri vor fi operaționale din 3 noiembrie, iar plățile, rambursările și operațiunile digitale vor fi realizate exclusiv prin platformele Intesa Sanpaolo România. Banca oferă o perioadă de tranziție fără comisioane de administrare până la 28 februarie 2026, pentru a asigura o migrare lină și sigură a clienților First Bank în noul ecosistem.

Banca atrage atenția că între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, unele servicii bancare nu vor funcționa.

