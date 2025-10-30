Impactul AI-ul în business, subiectul principal al conferinței „Be Inspired” de la Iași, susținută de Raiffeisen Bank. Cristian Sporiș: ”Încurajăm companiile să adopte noile tehnologii, să dezvolte produse și servicii inovatoare și să le transforme într-un avantaj competitiv real pe piețele externe”

Peste 350 de antreprenori au fost prezenți la conferința Be Inspired. Make it Happen de la Iași, organizată de Asociația B-Leader, în parteneriat cu DoingBusiness.ro și susținută de Raiffeisen Bank România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“Prin intermediul acestei serii de evenimente susținem business-urile românești care au performanțe remarcabile în domeniilor lor să fie mai competitive și, de ce nu, să țintească spre piețele internaționale. Încurajăm astfel companiile să adopte noile tehnologii, să dezvolte produse și servicii inovatoare și să le transforme într-un avantaj competitiv real pe piețele externe. În acest fel, vom putea avea un mediu de business mai puternic, iar pe termen lung vom putea consolida poziția României ca hub de antreprenoriat și inovație”, a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate & Investment Banking și Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Tema centrală a conferinței a fost adoptarea noilor tehnologii și modul în care acestea pot contribui la dezvoltarea accelerată a afacerilor. Astfel, discuțiile din cadrul evenimentului au fost completate de rezultatele unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, care arată că pentru românii cu vârsta de peste 35 de ani, inteligența artificială (AI) este percepută atât ca o oportunitate, cât și ca o amenințare.

Studiul evidențiază, de asemenea, că bărbații cred într-un procent mai mare (20%) că AI-ul nu va avea un impact semnificativ asupra pieței muncii, în timp ce 30% dintre respondenții cu vârste între 35 și 45 de ani se așteaptă la o scădere a numărului de locuri de muncă din cauza automatizării. Angajații văd soluția în dobândirea de noi competențe, recalificări și identificarea de activități care pot fi dezvoltate alături de tehnologie. În acest sens, formarea digitală și programele de reconversie profesională devin priorități, pentru ca viitorul locului de muncă să fie protejat, nu amenințat, de evoluția AI.

Evenimentul de la Iași a reunit numeroși lideri din domeniul financiar-bancar, Marketing & Comunicare, IT&C, construcții, automotive, agricultură și producție, care au împărtășit perspective relevante despre cum poți folosi inteligența artificială pentru a-ți dezvolta business-ul, cum scalezi afacerea într-un climat în continuă schimbare; cum crești un business în era branding-ului și marketing-ului, etc.

Printre aceștia s-au numărat Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România, Cristian Sporiș – Vice-Președinte, Divizia Corporate și Investment Banking, Raiffeisen Bank România, Cristian Popescu – Country Lead Enterprise Business, AWS România; Ionuț Dumitru – Economist Șef, Raiffeisen Bank România, Laura Mihăilă – Președinte IAA & Director Marketing, Comunicare & Customer Experience, Raiffeisen Bank România, Marius Ioniță – CEO, Alumil România; Daniel Groza – Head of R&D Location AUMOVIO Iași, Andreea Ioniță – Digital and Innovation Director, Central and Eastern Europe, CRH, Gabriel Pavel – Regional Director Balkans, Hungary, Czech Republic & Slovakia, Fsas Technologies – a Fujitsu company, Lucian Florea – Founder & CEO, FRYDAY, Nicolae Șerban – CEO, Grup Șerban Holding, Lucian Haraga – Director de Strategie și Risc, Semtop Group, Marius Filipaș – Managing Partner, Infinity Edge AI.

Evenimentul de la Iași este al treilea din seria de evenimente regionale “Be Inspired. Make it Happen”. Precedentele evenimente, de la Timișoara și Craiova au adunat în total peste 600 de antreprenori. Ultima sesiune din această serie va avea loc la Constanța, pe 20 noiembrie. Prin aceste conferințe, Raiffeisen Bank își propune să ofere informații relevante despre contextul economic actual și despre strategii concrete de poziționare și creștere în piață.