Fuziunea dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank devine oficială pe 31 octombrie. Ce se întâmplă cu conturile, creditele și cardurile clienților

Fuziunea dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank devine oficială pe 31 octombrie 2025, marcând o nouă consolidare în sistemul bancar local. Începând cu această dată, clienții First Bank devin clienți ai Intesa Sanpaolo România, care va prelua integral toate contractele, conturile, creditele și garanțiile existente, fără costuri suplimentare pentru deponenți sau debitori.

Noile conturi și carduri vor fi operaționale din 3 noiembrie, iar plățile, rambursările și operațiunile digitale vor fi realizate exclusiv prin platformele Intesa Sanpaolo România. Banca oferă o perioadă de tranziție fără comisioane de administrare până la 28 februarie 2026, pentru a asigura o migrare lină și sigură a clienților First Bank în noul ecosistem. Banca atrage atenția că între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, unele servicii bancare nu vor funcționa.

„Vom continua împreună sub identitatea 𝗜𝗻𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗽𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮, parte a unuia dintre cele mai puternice grupuri bancare din Europa. Această fuziune consolidează prezența noastră pe piața locală și ne permite să oferim servicii bancare moderne, sigure și adaptate nevoilor clienților noștri”, este anunțul venit de la Intesa Sanpaolo Bank.

Ești client First Bank? BankingNews iți spune ce se intâmplă după fuziune

Ce știi deja

Ai noul card emis de Intesa Sanpaolo Bank. Dacă nu ai intrat în posesia lui, verifică notificarea personalizată primită pe e-mail în data de 22.08.2025 pentru toate detaliile.

Cunoști noul tău IBAN, aferent contului corespondent la Intesa Sanpaolo Bank. Îl poți verifica și online, AICI.

Ai un credit First Bank și nu știi ce se întamplă cu el? Noua ta relație bancară va fii cu Intesa.

Noul creditor aferent relației de creditare va fi Intesa Sanpaolo România, care va prelua toate drepturile și obligațiile asumate de către First Bank prin contractele sau documentele aferente produselor de creditare, inclusiv condițiile de preț. Ca urmare, toate sumele datorate de dumneavoastră conform contractelor de credit sau angajamentelor asumate vor fi rambursate către Intesa Sanpaolo România.

Începând cu data fuziunii, toate plățile aferente creditului vor trebui efectuate în contul nou deschis la Intesa Sanpaolo România.

Garanțiile aferente creditelor contractate sau angajamentelor asumate la First Bank vor fi transferate în favoarea Intesa Sanpaolo România, cu păstrarea rangului de prioritate, inclusiv garanțiile emise de FNGCIMM.

Formalitațile de publicitate și opozabilitatea față de terți a garanțiilor aferente creditelor sau angajamentelor transferate către Intesa Sanpaolo România (de exemplu, ipoteca pe disponibilitățile din contul curent, cesiunile de creanță, depozitele colaterale sau ipotecile imobiliare și mobiliare) vor fi efectuate de către Intesa Sanpaolo România, fără să implice vreun cost pentru dumneavoastră, ulterior datei fuziunii.

Totodată, din 31 octombrie, odată cu data fuziunii, Intesa Sanpaolo România va deveni cesionar sau beneficiar, după caz, al polițelor de asigurare asupra bunurilor aduse în garanție în cadrul facilităților de credit contractate la First Bank. La reînnoirea polițelor de asigurare cesiunea va fi făcută în favoarea Intesa Sanpaolo România, care va fi beneficiar al despăgubirilor în caz de producere a evenimentului asigurat.

Tot ce trebuie să știi despre noua ta bancă, de la BankingNews

CONTURI CURENTE ȘI IBAN-URI

Intesa Sanpaolo România va prelua toate conturile dumneavoastră deschise la First Bank, împreună cu soldurile acestora, indiferent de valută și indiferent dacă dețineți sau nu alte conturi la Intesa Sanpaolo România, conform notificării transmise. Noile IBAN-uri alocate conturilor transferate de la First Bank sunt disponibile în secțiunea dedicată clienților First Bank pe website.

Atentie! Incepând cu data de 3 noiembrie 2025, toate plățile către dumneavoastră trebuie efectuate folosind noul IBAN alocat de Intesa Sanpaolo România.

Noile conturi curente deschise la Intesa Sanpaolo România vor fi complet operaționale începând cu data de 3 noiembrie 2025. Fondurile disponibile în conturile curente deschise la Intesa Sanpaolo România sunt nepurtătoare de dobândă, însă puteți oricând accesa unul dintre produsele de economisire aflate în oferta băncii, în orice unitate Intesa Sanpaolo România, începând cu data de 3 noiembrie 2025.

De asemenea, banca atrage aentia că 30 octombrie 2025 este ultima zi în care puteți solicita extrase de cont de la First Bank.

Pachetul de cont curent de care beneficiați la First Bank va înceta în data de 31 octombrie 2025.

Începând cu data de 3 noiembrie 2025, veți putea utiliza pachetul de cont curent deschis la Intesa Sanpaolo România, ale cărui caracteristici sunt menționate în notificarea transmisă.

Pentru noul pachet de cont curent, Intesa Sanpaolo România va acoperi comisionul lunar de administrare până la data de 28 februarie 2026, indiferent de îndeplinirea sau nu a condițiilor specifice pachetului respectiv.

Pentru toate conturile curente (în orice valută) deținute la First Bank, care nu vor fi incluse în noul pachet de cont curent, Intesa Sanpaolo România va acoperi de asemenea, comisionul lunar de administrare până la data de 28 februarie 2026.

Începând cu data de 1 martie 2026, pachetele de cont curent și conturile curente neincluse în cadrul pachetelor de cont curent vor fi menținute în condițiile de preț standard, valabile la acea dată, disponibile pe website-ul băncii, secțiunea Conturi și Operațiuni/ Pachete cont curent de pe website-ul www.intesasanpaolobank.ro.

DIGITAL BANKING: MOBILE & INTERNET BANKING

Platforma de Internet Banking/ Mobile Banking pusă la dispoziție de First Bank va funcționa până la data de 30 octombrie 2025, ora 20:00. Începând cu data de 3 noiembrie 2025 veți putea utiliza noul serviciu Mobile și Internet Banking furnizat de Intesa Sanpaolo România.

CARDURI DE DEBIT/CREDIT

Pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite clienților First Bank, cardurile de debit existente vor fi înlocuite cu carduri noi din oferta Intesa Sanpaolo România. În cadrul procesului de migrare, cardurile emise pentru clienții First Bank vor avea noi date de identificare. Cardurile emise de First Bank vor putea fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025.

Începând cu data de 31 octombrie 2025, veți putea utiliza doar cardurile corespondente emise de Intesa Sanpaolo România: Visa Inspire RON, Visa Inspire Gold RON și EUR, Visa Platinum RON și EUR.

Cardurile de credit emise de către First Bank vor putea fi folosite până la data de 30 octombrie 2025. Începând cu data de 3 noiembrie 2025, veți putea utiliza noile carduri de credit emise de Intesa Sanpaolo România sub sigla Mastercard.

Intesa Sanpaolo România va prelua toate conturile de economii și depozitele la termen, existente la data de 31 octombrie 2025, indiferent de tipul și caracteristicile acestora

Cum arată calendarul Intesa pentru transferul clienților First Bank

15 septembrie 2025

Începând cu această dată, veți putea intra în posesia cardurilor dumneavoastră de debit, emise de către Intesa SanpaoloRomânia. Acestea vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025. Tot începând cu această dată, veți putea intra în posesia cardurilor dumneavoastră de credit, emise de către Intesa Sanpaolo România. Acestea vor putea fi utilizate începând cu data de 3 noiembrie 2025.

De asemenea, veți putea utiliza cardurile First Bank la bancomatele Intesa Sanpaolo România în aceleași condiții de cost ca și cele din rețeaua First Bank. Intesa Sanpaolo România are în prezent 37 de bancomate în toată țara, iar detalii despre localizarea acestora găsiți pe

site-

1 octombrie 2025

Începând cu această dată, operațiunile cu numerar de tip depuneri/ retrageri efectuate prin sucursalele First Bank vor fi permise exclusiv pentru valutele RON, EUR, USD. În cazul valutei CHF, vor fi permise operațiuni cu numerar doar în situația în care acestea au ca destinație rambursarea sumelor datorate în contextul facilităților de credit.

30 octombrie 2025

Ultima zi în care puteți utiliza produsele și serviciile furnizate de către First Bank. Aplicația de Internet Banking pusă la dispoziție de către First Bank va putea fi utilizată până la data de 30 octombrie 2025, ora 20:00. Vă rugăm ca până la această dată să efectuați toate operațiunile planificate pentru ultimele zile ale lunii octombrie 2025.

30 octombrie va fi ultima zi în care vom putea onora instrucțiuni de Direct Debit a căror scadență maximă este 30 octombrie 2025. Instrucțiunile de Direct Debit cu scadența ulterioară acestei date nu vor putea fi onorate, fapt pentru care vă rugăm să vă achitați eventualele obligații ulterioare acestei date, utilizând alte metode de plată. Începând cu data de 3 noiembrie 2025 vă puteți adresa Intesa Sanpaolo România în vederea încheierii unor noi mandate de Direct Debit.

Serviciul de schimb valutar (în numerar) prin casele de schimb disponibile în sucursalele First Bank va fi disponibil până la data de 30 octombrie 2025. În sucursalele Intesa Sanpaolo România, serviciul de schimb valutar va fi disponibil doar prin cont.

Totodată, vă recomandăm să transmiteți din timp angajatorului și partenerilor dumneavoastră codurile IBAN asociate conturilor deschise la Intesa Sanpaolo România, astfel încât acestea să poată fi utilizate începând cu data de 3 noiembrie 2025 în toate instrucțiunile de plată.

31 octombrie – 2 noiembrie 2025 ACCES RESTRICTIONAT

În această perioadă banca va desfășura activitățile specifice de transfer al portofoliului de clienți și produse de la First Bank către Intesa Sanpaolo România.

Accesul la produsele și serviciile pe care le dețineți va fi restricționat, după cum urmează:

✓ Sucursalele First Bank nu vor avea program de lucru cu publicul;

✓ Începând cu data de 31 octombrie 2025, nu veți mai putea vizualiza sau utiliza încasările primite de la terți în conturile actuale First Bank. Încasările vor continua să fie procesate, dar vor deveni vizibile și disponibile în noile conturi deschise la Intesa Sanpaolo România, începând cu data de 3 noiembrie 2025, odată cu finalizarea procesului de migrare și reluarea serviciilor;

✓ In data de 31 octombrie 2025, inițierea de operațiuni de plată interbancare va fi posibilă doar în situații excepționale, pentru plăți urgente, instructate prin sucursalele Intesa Sanpaolo România, exclusiv pe suport hârtie;

✓ În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025 veți putea folosi cardurile de debit emise de Intesa Sanpaolo România3

✓ Cardurile de credit nu vor fi operaționale;

✓ În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025 veți putea utiliza bancomatele First Bank/ Intesa Sanpaolo România pentru retrageri de numerar în limita soldului disponibil la data de 30 octombrie 2025. Banca vă recomandă să luați din timp măsurile necesare pentru a evita orice inconvenient.

Astfel, începând cu data de 31 octombrie 2025 (data fuziunii), veți deveni client al Intesa Sanpaolo România, iar Condițiile Generale de Afaceri First Bank aplicabile dumneavoastră vor fi înlocuite cu cele ale Intesa Sanpaolo România.

Dupa finalizarea procesului de fuziune, pentru orice întrebări legate de produsele și serviciile bancare pe care le dețineți la Intesa Sanpaolo România, puteți contacta banca prin intermediul următoarelor canale: