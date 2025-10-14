Premieră pe piața din România: Raiffeisen Bank încheie un parteneriat cu Munich Re pentru o tranzacție de securitizare sintetică în valoare de 1 miliard de euro – ROOF România 2025

Raiffeisen Bank marchează o premieră pe piața financiară locală, anunțând finalizarea primei tranzacții de securitizare sintetică din România, realizată în parteneriat cu Munich Re, unul dintre cei mai mari reasigurători din lume. Proiectul, denumit ROOF România 2025, este structurat pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, devenind cea mai mare tranzacție de acest tip din regiune și prima securitizare retail de pe piața românească.

O tranzacție inovatoare care marchează o etapă nouă pentru piața bancară locală

Operațiunea de pionierat marchează debutul pieței românești de securitizări sintetice și reprezintă un pas important în direcția modernizării mecanismelor de gestionare a riscului și a capitalului în sistemul bancar.

Tranzacția este structurată pe un portofoliu total de 5,05 miliarde lei (aproximativ 1 miliard de euro) și va rămâne în bilanțul Raiffeisen Bank.

Portofoliul este împărțit în trei tranșe de risc – senior, mezanin și junior, iar riscul de credit al tranșei mezanin este transferat către Munich Re prin intermediul subsidiarei sale specializate Great Lakes Insurance S.E., sub forma unei garanții financiare.

Impact semnificativ asupra indicatorilor de capital ai Raiffeisen Bank

Potrivit estimărilor băncii, tranzacția va avea un impact pozitiv de aproximativ 110 puncte de bază asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 (CET1) și 220 puncte de bază asupra ratei MREL consolidate.

Astfel, Raiffeisen Bank își consolidează poziția de instituție solidă și bine capitalizată, capabilă să susțină în continuare creditarea economiei reale.

Alina Rus, CFO Raiffeisen Bank: „Pionieratul acestei noi clase de active confirmă sustenabilitatea modelului nostru de afaceri”

„Suntem încântați să anunțăm încheierea cu succes a primei tranzacții de securitizare sintetică din România.

Pionieratul acestei noi clase de active pe piața tranzacțiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) din România evidențiază sustenabilitatea modelului nostru de afaceri și cadrul solid al băncii de administrare a riscurilor. Noul parteneriat cu Munich Re reprezintă un pas important în strategia noastră de a susține dezvoltarea economiei românești și de a sprijini succesul clienților noștri la o scară mai mare.”, a declarat Alina Rus, CFO, Raiffeisen Bank.

Munich Re: „Tranzacție de referință și colaborare solidă cu Raiffeisen”

„Suntem mândri de colaborarea cu echipa Raiffeisen România și de finalizarea cu succes a unei noi tranzacții de referință pe piața românească de SRT.

Am dobândit o înțelegere amplă a fundamentelor solide ale pieței locale și a practicilor robuste de gestionare a riscurilor implementate de bancă.

Această tranzacție consolidează relația noastră de lungă durată cu grupul Raiffeisen, cu care am colaborat în tranzacții SRT de succes în multiple jurisdicții”, a declarat Michael Heckl, Director al filialei irlandeze Great Lakes Insurance S.E.

Romulus Mircea, Raiffeisen Bank: „Securitizările sintetice pot accelera accesul la finanțare pentru companii și populație”

La rândul său, Romulus Mircea, director Executiv Trezorerie, Raiffeisen Bank sublinază că „securitizările sintetice reprezintă un instrument important pentru gestionarea eficientă a capitalului și susținerea intermedierii financiare.

Dezvoltarea unei piețe eficiente de securitizare poate îmbunătăți accesul la finanțare pentru sectorul nefinanciar, reducând costurile și crescând viteza de rotație a capitalului. Acest parteneriat cu Munich Re este un reper important și pune bazele dezvoltării pieței de SRT din România prin diversificarea bazei de investitori”.

Raiffeisen Bank – promotor al inovației în finanțare și managementul riscului

Colaborarea cu Munich Re va permite Raiffeisen Bank să își intensifice activitatea de creditare în conformitate cu strategia sa de a susține dezvoltarea unei economii reziliente, competitive și inovatoare în România, se mai arată în comunicatul de presă remis de bancă.

