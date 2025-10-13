OrchestrateID lansează o soluție digitală care permite citirea datelor de pe noua Carte Electronică de Identitate. România face un pas decisiv spre identificarea 100% digitală

OrchestrateID introduce o tehnologie inovatoare ce permite citirea directă a datelor din cipul noii Cărți Electronice de Identitate, eliminând necesitatea documentelor suplimentare și reducând timpul de verificare a identității clienților. Soluția deschide calea către un proces de onboarding 100% digital în banking și alte domenii reglementate.

OrchestrateID anunță lansarea unei soluții digitale inovatoare care permite citirea rapidă și securizată a datelor stocate în cipul noii Cărți Electronice de Identitate (CEI). Tehnologia, destinată instituțiilor publice și private, elimină barierele birocratice și reduce semnificativ timpul de procesare în fluxurile de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer – KYC).

Soluția dezvoltată de OrchestrateID rezolvă dificultățile ce țin de noua Carte Electronică de Identitate

Noua Carte Electronică de Identitate, emisă de autoritățile române, include adresa de domiciliu exclusiv în format electronic – un aspect care a generat dificultăți pentru instituțiile ce necesită validarea identității și a adresei. Soluția dezvoltată de OrchestrateID răspunde direct acestei provocări, oferind posibilitatea de a citi informațiile din cip prin echipamente standard – smartphone-uri, tablete sau PC-uri – fără a mai fi nevoie de adeverințe, copii suplimentare sau deplasări la ghișeu.

Funcționalități cheie ale soluției OrchestrateID

Citire la distanță prin NFC și scanare optică MRZ (zona cu caractere vizibile);

Introducerea PIN-ului de către utilizator, fără intervenția operatorului;

Criptare end-to-end a comunicației între dispozitivul de citire și sistemul instituției;

Validarea integrității datelor de pe CEI;

Integrare facilă prin API-uri și SDK-uri compatibile Android/iOS/Windows/Linux;

Logging și audit complet, conform standardelor GDPR și ISO.

Tehnologie flexibilă și sigură

Soluția OrchestrateID este modulară și poate fi implementată atât în cloud, cât și local (on-premise), în funcție de politicile de securitate ale organizației. Interfața este intuitivă, adaptabilă și permite personalizarea completă a procesului de citire și validare a datelor.

O nouă etapă în digitalizarea proceselor de identificare

Prin această inovație, OrchestrateID contribuie la accelerarea digitalizării serviciilor și la creșterea eficienței operaționale în domenii cheie precum banking, telecomunicații, asigurări, administrație publică și resurse umane.

„Noua noastră soluție transformă modul în care instituțiile pot verifica identitatea clienților și reduce semnificativ timpul alocat proceselor KYC. Este un pas concret către o administrație și un mediu de afaceri mai eficiente, mai rapide și mai sigure”, a declarat reprezentantul OrchestrateID.

Despre OrchestrateID



OrchestrateID este un dezvoltator de soluții digitale de identificare și automatizare a proceselor de onboarding, cu o experiență extinsă în tehnologii de recunoaștere și validare a identității. Compania colaborează cu instituții financiare, autorități publice și companii private pentru a implementa soluții conforme, sigure și scalabile.