Raiffeisen Bank și BID lansează un mecanism de garantare de peste 1 miliard lei pentru IMM-uri. Cum obțin antreprenorii finanțare mai rapidă și garanții de până la 80%

Raiffeisen Bank România și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România. Astfel, Raiffeisen Bank va putea finanța companiile care au cifră de afaceri de până în 50 de milioane de euro cu sume în valoare totală de peste 1 miliard de lei, beneficiind de un plafon de garantare de 710 milioane lei.

Mecanismul acoperă până la 70% din valoarea creditului

Acest mecanism acoperă până la 70% din valoarea creditului, dar poate ajunge până la 80% pentru anumiți beneficiari (firme deținute majoritar de femei; start-up-uri; companii care activează în domeniul inovației).

Alexandra Arsene: Facilităm accesul antreprenorilor la finanțare și instrumente moderne de garantare



„De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank România susține cu succes antreprenorii din România. Semnarea parteneriatului cu BID reprezintă un nou pas strategic în această direcție, prin care facilităm accesul antreprenorilor la finanțare și instrumente moderne de garantare. Astfel, contribuim activ la dezvoltarea economiei și la accelerarea inovației în mediul de business”, a declarat Alexandra Arsene, Director IMM, Raiffeisen Bank România.

Perioada de garantare se întinde pe maximum 10 ani și oferă flexibilitate sporită pentru investiții pe termen lung, se precizează în comunicatul de presă.

Teodora Petre: Facilităm accesul la finanțare acolo unde piața întâmpină blocaje și impulsionăm investițiile în digitalizare, inovație și tranziția către o economie verde

„Garanția de portofoliu pentru IMM-uri este un instrument prin care transformăm direct obiectivele strategice ale BID în sprijin real pentru antreprenorii români. Prin acest produs, facilităm accesul la finanțare acolo unde piața întâmpină blocaje și impulsionăm investițiile în digitalizare, inovație și tranziția către o economie verde. Totul, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv și sustenabil în România”, a declarat Teodora Petre, Director Executiv Aria Comercial al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Ce pot finanța antreprenorii



•Digitalizare, modernizare și eficientizare energetică

•Investiții în echipamente, extinderea capacităților de producție, spații comerciale sau de depozitare

•Capital de lucru: taxe, salarii, stocuri, utilități și alte nevoi curente

Nu sunt eligibile pentru finanțare activitățile din domeniul dezvoltării imobiliare, comerțului cu cereale, inputurilor agricole și alte activități excluse conform cadrului BID.

Garanția poate acoperi o parte importantă a creditului, permițând companiilor să aibă acces mai ușor la fonduri, fără să blocheze resurse proprii sau active personale.

Convenția face parte din programul de garanții de portofoliu destinat companiilor de tip IMM, și are ca scop creșterea accesului la finanțare pentru micii antreprenori și implicit susținerea mediului antreprenorial românesc.

Programul este valabil până la data de 31 decembrie 2027, data limită la care se pot acorda finanțările.