Tudor Chirilă și Cojo lansează GENERAȚII, un dialog tată-fiu despre frici, încredere și încercarea de a-și repara relația. Noua piesă este inspirată din „18 ani” și este invitația BCR de a susține conversația despre încredere în tinerii din ziua de azi

Versurile melodiei „18 ani” au reprezentat, încă de la lansare, o declarație de libertate și încredere în sine. Astăzi, mesajul este pus sub semnul întrebării în Generații, o piesă nouă creată de Tudor Chirilă, un artist recunoscut de toate generațiile și el însuși membru al generației X (cei născuți în anii 1970), în colaborare cu Cojo, un artist emblematic al generației Z (tinerii născuți după 1997). Cei doi au fost aduși împreună la invitația BCR de a susține conversația despre încredere în tinerii din ziua de azi, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În Generații, Tudor Chirilă și Cojo reunesc două perspective distincte într-un dialog tată–fiu, care scoate la iveală tensiuni și adevăruri pe care, de multe ori, părinții și copiii nu și le spun. Noua piesă nu reinterpretează originalul, ci îi folosește emoția pentru a deschide un dialog între generațiile de părinți și tineri care au experiențe de viață și perspective diferite asupra emoțiilor, fricilor și încrederii.

Pentru BCR, melodia reprezintă o continuare firească a conversației naționale despre încrederea în tinerii din ziua de azi, fiind totodată un apel la apropiere și la nevoia de a găsi înțelegere dincolo de diferențele de vârstă sau mentalitate.

„Ce vedem în huburile ZBOR, zi de zi, este că tinerii au nevoie de încredere și de mentori care să fie acolo pentru ei. Iar muzica are o forță extraordinară de a deschide exact acest tip de dialog între generații. Adolescența, frica, curajul și nevoia de validare nu țin cont de generații. Când ne-am gândit la această colaborare, ne-am gândit la dialog. La un moment în care două generații diferite, în aparență, pot vorbi poate pentru prima dată despre ce a fost greu, despre ce doare, despre ce nu s-a spus niciodată. Pentru noi, acesta este sensul mai larg al conversației despre tinerii din ziua de azi. Nu să-i explicăm, nu să-i corectăm, ci să-i ascultăm, să le înțelegem realitatea și să le dăm puterea încrederii în sine”, spune Nicoleta Deliu Pașol, Director Comunicare & CSR, BCR.

„Eu sper ca piesa asta să mai contribuie puțin la procesul ăsta de a ajunge în cele din urmă să deschidem acest dialog în masă. Copii – părinți, e important să învățăm să ne ascultăm înainte de orice. Cea mai sinceră formă de exprimare a sentimentelor cu cea mai “pe față” intenție și, fără să ne punem unii deasupra celorlalți în dialog, cred că poate rezolva enorm de multe probleme pe care le întâlnim azi în societate, iar schimbarea asta pornește de la copii către adulți întodeauna. Când ne întrebăm de ce sunt tinerele generații atât de «deconectate» de noi, ar trebui să ne întrebăm mai mult «noi cât am făcut să ne conectăm cu ei? ». Încrederea în sine nu e o revelație mistică sau un dar ezoteric, ea își are bazele în cât de mult i-au fost ascultate nevoile omului în cauză și cât de mult s-a muncit la a-l asculta cineva, înainte de a-l pune să asculte și el la rândul lui. Dacă adulții sunt atât de maturi pe cât spun, ar trebui, deci, să fie mai stăpâni pe cine lasă primul de la el, drept exemplu ca și celălalt să facă asta. Fiindcă oricum până la urmă, dacă te deranjează ceva la copilul tău, cel mai probabil acel lucru te deranjează întâi de toate la tine”, declară artistul Cojo.

Piesa Generații imaginează un dialog tată–fiu surprinzător între Tudor Chirilă și Cojo, un manifest generațional despre cum facem trecerea de la critică la încredere și cum ajungem să ne ascultăm cu adevărat unii pe alții. În piesă, Tudor joacă rolul unui tată care vine cu o experiență de viață pragmatică, cu rețineri emoționale formate în timp și cu regrete nemărturisite, în timp ce Cojo joacă rolul fiului care trăiește intens emoțiile prezentului, vorbind direct și curajos despre propriile vulnerabilități. Cele două voci se contrazic, își reproșează pe alocuri mentalitățile, dar ceea ce îi aduce împreună este nevoia de a fi auziți și înțeleși.

De altfel, Generații s-a născut din nevoia de a asculta cu adevărat tinerii din ziua de azi și de a aduce generațiile la aceeași masă, prin dialog și încredere. Piesa vine în completarea celui mai mare studiu despre modul în care generația Z își construiește încrederea în sine. Cercetarea, realizată de Cult Market Research la inițiativa BCR, evidențiază rolul familiei, al comunităților și al experiențelor de viață în formarea stimei de sine, dar și contradicțiile cu care se confruntă tinerii.

Familia rămâne un reper central pentru aproape jumătate dintre respondenți, cu 41% dintre tinerii intervievați care admit că în cadrul familiei își pot dezvolta cel mai mult încrederea în sine, părinții fiind indicați ca principali susținători de 28% dintre respondenți, la același nivel cu partenerul de viață, ceea ce arată că atât relațiile de sprijin, cât și cele de cuplu au un rol decisiv în modelarea stimei de sine.

Prin ZBOR, rețeaua națională de hub-uri pentru tineri, BCR a adus împreună zeci de mii de tineri, părinți și mentori care au vorbit despre încredere, diferențe, efort și nevoia de a se înțelege unii pe alții. La doar un an de la lansare, ZBOR a devenit una dintre cele mai dinamice și mai complete rețele dedicate tinerilor din România, cu spații active în 9 orașe, printre care Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Vaslui și Timișoara. Până în prezent, peste 67.000 de tineri au participat la mai mult de 5.000 de evenimente organizate în spațiile ZBOR, alături de 250 de ONG-uri și 50 de companii partenere, care au contribuit la crearea unor experiențe relevante pentru comunitățile locale de tineri.

Prin ZBOR, BCR introduce în România conceptul de spațiu terțiar, un loc între școală și acasă, unde tinerii pot socializa, colabora și accesa resurse pentru dezvoltare personală. Mai multe informații despre ZBOR puteți găsi pe www.zborhub.ro, iar aplicația ZBOR poate fi descarcată din Google Play sau AppStore.