BRD Asset Management, 25 de ani de leadership și încredere. Povestea celui mai mare administrator de fonduri din România și direcțiile pentru viitor

BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România, marchează 25 de ani de la înființare. Compania își reafirmă angajamentul față de investitori prin profesionalism, inovație și responsabilitate în administrarea resurselor financiare.

Înființată în anul 2000 sub numele SG Asset Management SAI, ca filială a Société Générale – Asset Management Paris, compania a intrat într-o nouă etapă în 2008, odată cu preluarea majoritară de către BRD – Groupe Société Générale. De atunci, BRD Asset Management a devenit un actor de referință pe piața locală, contribuind la dezvoltarea unei industrii aflate în continuă transformare.

Primul fond lansat, BRD Simfonia, în 2001, a deschis o poveste construită în jurul ideii de echilibru și armonie. În anii următori, compania a introdus BRD Obligațiuni, BRD Acțiuni, BRD Diverso, BRD Euro Fond și BRD Index (actualul BRD Global), diversificând astfel opțiunile pentru investitori. În 2015, a fost lansat BRD USD Fond (actualul BRD USD Simplu), primul produs denominat în dolari, răspunzând nevoii de expunere valutară într-o piață în creștere.

Clase noi de unități de fond

Perioada 2017–2020 a adus diversificare și simplificarea accesului la fondurile de investiții, inclusiv prin lansarea de noi clase de unități de fond, adaptate unui public tot mai informat. În 2020, în plină pandemie, compania a lansat BRD Simplu, un fond dedicat stabilității și predictibilității, demonstrând că inovația responsabilă este posibilă și în momente dificile.

În 2022, portofoliul a fost completat cu patru produse importante: BRD Orizont 2035, BRD Orizont 2045, BRD Euro Simplu și BRD Oportunități, fiecare gândit pentru a răspunde unor obiective clare, de la investiții pe termen scurt la planuri pe termen lung.

Fonduri cu numeroase distincții

Performanțele acestor fonduri au fost recunoscute prin numeroase distincții, între care „Best în Fonduri de Investiții” pentru BRD Simplu, „Cel mai performant fond de obligațiuni în lei din ultimii 3 ani” pentru același fond, precum și „Best Innovative Fund” pentru BRD Oportunități și fondurile BRD Orizont 2035 și BRD Orizont 2045, primele fonduri cu orizont prestabilit lansate în piața locală.

În 2018 firma a lansat și programul de investiții recurente PlanInvest prin care clienții pot economisi și investi într-un fond de investiții, automat, în fiecare lună. Este un proces facil care a democratizat procesul de investire și ajută în prezent peste o sută de mii de români să economisească și să își fructifice economiile.

Mihai Purcărea: Dorim să facem investițiile mai accesibile și mai relevante pentru români

„Această aniversare confirmă încrederea pe care investitorii ne-au acordat-o timp de un sfert de secol. Privim înainte cu aceeași responsabilitate, dorind să facem investițiile mai accesibile și mai relevante pentru români”, a declarat Mihai Purcărea, CEO, BRD Asset Management.

Pentru următorii ani, compania își propune să continue procesul de digitalizare și simplificare a accesului la investiții, să extindă gama de produse pentru noile generații de investitori și să sprijine educația financiară.