BRD coordonează o finanțare sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services

BRD Groupe Société Générale își consolidează rolul în finanțările sustenabile prin coordonarea unei finanțări sindicalizate de 300 milioane EUR pentru Autonom Services, una dintre cele mai dinamice companii din mobilitatea auto. Pachetul de credit, structurat alături de opt bănci, include facilități destinate refinanțării, achizițiilor viitoare și obiectivelor generale corporative ale companiei.

Creditul sindicalizat acordat este destinat (i) refinanțării unor facilități existente și finanțării achizițiilor viitoare de vehicule și echipamente, printr-o facilitate revolving în valoare de 250 milioane EUR cu o maturitate inițială de 7 ani; (ii) scop general corporativ, printr-o facilitate negarantată în valoare de 50 milioane EUR cu o maturitate inițială de 2 ani.

În cadrul sindicatului format din 8 bănci finanțatoare, BRD are rolul de Joint Global Coordinator, Structuring Bank și Joint Sustainability Coordinator.

„Această tranzacție reflectă angajamentul nostru de a sprijini clienții prin soluții financiare personalizate și inovatoare, menite să susțină succesul pe termen lung, în armonie cu principiile sustenabilității. Suntem mândri să fim alături de un lider de piață și să contribuim la modelarea viitorului mobilității în România”, a spus Jean-Philippe Guillaume, Deputy CEO, BRD Groupe Société Générale.

BRD Groupe Société Générale are un parteneriat tradițional și consolidat cu Autonom Services atât în domeniul finanțării bancare bilaterale (convenționale, de tip environmental loans și corelate cu obiective de sustenabilitate), cât și în domeniul pieței de capital, acționând constant în calitate de coordonator unic și agent de structurare a cadrului de finanțare corelat cu obiective de sustenabilitate și a emisiunilor de obligațiuni corporative ale companiei, inclusiv cele etichetate drept corelate cu obiective de sustenabilitate. Astfel, BRD a intermediat trei emisiuni de obligațiuni ale Autonom Services, începând cu 2019, ultimele două împrumuturi obligatare fiind corelate cu obiective de sustenabilitate.

Parteneriatul reflectă angajamentul comun al celor două entități pentru finanțare sustenabilă, susținând nu numai strategia de creștere a Autonom, ci și obiective ambițioase de sustenabilitate.