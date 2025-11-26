Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care oferă acces la platforma my Visa direct din aplicația Smart Mobile, dedicată persoanelor fizice

Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care oferă acces la platforma my Visa direct din aplicația de mobile banking dedicată clienților persoane fizice – Smart Mobile.

Astfel, clienții care dețin carduri Raiffeisen din universul Visa premium pot vizualiza rapid toate beneficiile asociate într-un singur loc, prin intermediul aplicației lor bancare, se arată într-un comunicat de presă remis de către instituția de credit.

Noua funcționalitate este disponibilă pentru toți deținătorii de carduri Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite din portofoliul Raiffeisen Bank și oferă o experiență personalizată, adaptată tipului de card deținut. În doar câțiva pași simpli, clienții pot intra pe my Visa, unde găsesc centralizate și permanent actualizate beneficiile lor, concepute să aducă mai mult confort și să economisească timp.

„Ne dorim ca fiecare client să aibă o experiență bancară cât mai fluidă și relevantă. Prin conectarea la platforma my Visa din Smart Mobile, le oferim deținătorilor de carduri premium un mod simplu și rapid de a accesa toate beneficiile, într-un singur loc, cu ajutorul aplicației de mobile banking. Această nouă opțiune, oferită în premieră în România, este un pas firesc în direcția îmbunătățirii experienței digitale a clienților noștri.” – Mihail Ion, Vicepreședinte Retail, Raiffeisen Bank România.

Utilizarea platformei my Visa prin intermediul Smart Mobile le oferă clienților un mod simplu și convenabil de a-și verifica și reaminti beneficiile. Astfel, posesorii de carduri Visa din universul premium se pot bucura din plin de avantajele dedicate, de la acces în business lounge-urile din aeroporturi și reduceri la parteneri selectați, până la servicii precum asistență rutieră sau concierge, fie experiențe exclusiviste locale sau internaționale.

„Lansarea platformei my Visa în România, în parteneriat cu Raiffeisen Bank, marchează o premieră pe piața locală și un pas important în optimizareaexperienței digitale a posesorilor de carduri premium Visa. Ne bucurăm să oferim, pentru prima dată în România, o platformă personalizată ce reunește la un loc toate beneficiile cardului, de la experiențe exclusive până la servicii premium, accesibile direct din aplicația de mobile banking. În platforma my Visa, clienții se bucură de acces facil la oferte speciale și servicii dedicate, gândite pentru a răspunde nevoilor lor sofisticate și pentru a transforma fiecare interacțiune într-o experiență remarcabilă.” – Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

My Visa este noua platformă oficială de beneficii premium dezvoltată de Visa și reunește într-un singur spațiu toate avantajele cardurilor Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite.