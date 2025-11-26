Stiri de top

Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care oferă acces la platforma my Visa direct din aplicația Smart Mobile, dedicată persoanelor fizice

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care oferă acces la platforma my Visa direct din aplicația de mobile banking dedicată clienților persoane fizice – Smart Mobile.

Astfel, clienții care dețin carduri Raiffeisen din universul Visa premium pot vizualiza rapid toate beneficiile asociate într-un singur loc, prin intermediul aplicației lor bancare, se arată într-un comunicat de presă remis de către instituția de credit.

Noua funcționalitate este disponibilă pentru toți deținătorii de carduri Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite din portofoliul Raiffeisen Bank și oferă o experiență personalizată, adaptată tipului de card deținut. În doar câțiva pași simpli, clienții pot intra pe my Visa, unde găsesc centralizate și permanent actualizate beneficiile lor, concepute să aducă mai mult confort și să economisească timp.

„Ne dorim ca fiecare client să aibă o experiență bancară cât mai fluidă și relevantă. Prin conectarea la platforma my Visa din Smart Mobile, le oferim deținătorilor de carduri premium un mod simplu și rapid de a accesa toate beneficiile, într-un singur loc, cu ajutorul aplicației de mobile banking. Această nouă opțiune, oferită în premieră în România, este un pas firesc în direcția îmbunătățirii experienței digitale a clienților noștri.” – Mihail Ion, Vicepreședinte Retail, Raiffeisen Bank România.

Utilizarea platformei my Visa prin intermediul Smart Mobile le oferă clienților un mod simplu și convenabil de a-și verifica și reaminti beneficiile. Astfel, posesorii de carduri Visa din universul premium se pot bucura din plin de avantajele dedicate, de la acces în business lounge-urile din aeroporturi și reduceri la parteneri selectați, până la servicii precum asistență rutieră sau concierge, fie experiențe exclusiviste locale sau internaționale.

„Lansarea platformei my Visa în România, în parteneriat cu Raiffeisen Bank, marchează o premieră pe piața locală și un pas important în optimizareaexperienței digitale a posesorilor de carduri premium Visa. Ne bucurăm să oferim, pentru prima dată în România, o platformă personalizată ce reunește la un loc toate beneficiile cardului, de la experiențe exclusive până la servicii premium, accesibile direct din aplicația de mobile banking.  În platforma my Visa, clienții se bucură de acces facil la oferte speciale și servicii dedicate, gândite pentru a răspunde nevoilor lor sofisticate și pentru a transforma fiecare interacțiune într-o experiență remarcabilă.” – Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

My Visa este noua platformă oficială de beneficii premium dezvoltată de Visa și reunește într-un singur spațiu toate avantajele cardurilor Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite.

You Might Also Like

Harta Reciclării și ING România lansează campania „Muntele de Haine”, care combate impactul deșeurilor textile cu soluții practice de reducere și reutilizare

26% dintre respondenții unui studiu online cunosc Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline

BRD coordonează o finanțare sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services

UniCredit Bank a coordonat un credit sindicalizat de 300 de milioane de euro pentru Autonom Services. Andrei Bratu: ”Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească”

Raiffeisen Bank a lansat Money Strike – prima hartă de tactical FPS din România dedicată educației financiare pentru tineri

TAGGED: , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article UniCredit Bank a coordonat un credit sindicalizat de 300 de milioane de euro pentru Autonom Services. Andrei Bratu: ”Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească”
Next Article BRD coordonează o finanțare sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?