UniCredit Bank a coordonat un credit sindicalizat de 300 de milioane de euro pentru Autonom Services. Andrei Bratu: ”Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească”

UniCredit Bank a coordonat cu succes structurarea și implementarea unui credit sindicalizat în valoare de 300 de milioane de euro, destinat sprijinirii planurilor de creștere și investițiilor în mobilitate sustenabilă ale Autonom Services, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Facilitatea va contribui la refinanțarea creditelor existente, extinderea portofoliului de servicii și accelerarea tranziției către o flotă cu emisii reduse. În cadrul tranzacției, UniCredit Bank a acționat ca Global Coordinator, Bookrunner și Agent de Documentație, confirmând expertiza sa în structurarea finanțărilor complexe și integrarea criteriilor ESG.

Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate, UniCredit Bank a spus: „Prin această tranzacție, UniCredit își reafirmă expertiza în coordonarea și implementarea structurilor complexe de finanțare, adaptate companiilor cu evoluție rapidă, cum este Autonom Services. Prin aportul semnificativ la buna desfasurare a tranzacției, susținem planurile Autonom de creștere sustenabilă, digitalizare și diversificare. Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească.”

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Austria, Europa Centrală și de Est. În România, UniCredit Bank este una dintre principalele instituții financiare, oferind servicii și produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți. UniCredit Bank își propune să mențină permanent clientul în centrul activităților sale, să fie un partener cu care se lucrează ușor și să fie o parte activă a comunităților în care își desfășoară activitatea. Grupul răspunde unei game variate de nevoi a clienților săi, printr-o rețea de parteneri specializați: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Insurance Broker.

Autonom este o companie cu capital 100% românesc, pornită în 2006, în Piatra Neamț și este un jucător în top 3, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto. Compania oferă soluții moderne de mobilitate și finanțare precum: închirieri pe termen scurt și mediu, leasing operațional, transferuri cu șofer, închirierea temporară de flote, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închiriere de echipamente. Acestea sunt furnizate printr-o rețea națională unică, prezentă în 38 de orașe din România, iar compania operează o flotă de peste 18.000 de mașini.