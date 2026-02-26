Stiri de top

UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Georgia Sălăgean: ”Este prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

UniCredit Bank S. A. a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de 5 ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor calificați. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin această emisiune, UniCredit își consolidează strategia de diversificare a surselor de finanțare și își reafirmă angajamentul de a susține economia și nevoile clienților, contribuind totodată la dezvoltarea pieței de capital din România.

Tranzacția a fost finalizată cu succes, fiind suprasubscrisă semnificativ față de suma vizată inițial de 500 milioane de lei. În contextul interesului crescut și al condițiilor favorabile de piață, volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.

Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO la UniCredit Bank S.A., a declarat: „Succesul acestei emisiuni evidențiază încă o dată percepția pozitivă pe piața locală și încrederea investitorilor în strategia și soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup, un pas care ne întărește poziția pe piața locală de capital și ne permite să oferim soluții eficiente investitorilor.”

Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank S.A., iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.

You Might Also Like

BCR și-a majorat profitul din 2025 cu 20% și a plătit la bugetul de stat impozite și taxe de peste 1,5 miliarde de lei. Sergiu Manea: ”Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare”

Licitație istorică pentru băncile din România. Aeroportul Otopeni va avea prima sucursală bancară. Cine va deschide agenția și ce mize comerciale sunt în joc?

Analiză ING: Economia crește, dar locurile de muncă nu mai țin pasul. Cum schimbă automatizarea și AI piața muncii din România

6.434 de cereri la CSALB în ultimii doi ani. Cine sunt românii care cer reducerea costurilor creditelor și cât câștigă din negociere

BCR Social Finance lansează, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români, un program pentru susținerea tinerilor antreprenori din agribusiness. Ștefan Buciuc: ”Le punem la dispoziție instrumente concrete, de la educație aplicată și finanțare adaptată realităților din teren”

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Licitație istorică pentru băncile din România. Aeroportul Otopeni va avea prima sucursală bancară. Cine va deschide agenția și ce mize comerciale sunt în joc?
Next Article BCR și-a majorat profitul din 2025 cu 20% și a plătit la bugetul de stat impozite și taxe de peste 1,5 miliarde de lei. Sergiu Manea: ”Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare”
- Publicitate -
Lost your password?