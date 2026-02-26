UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Georgia Sălăgean: ”Este prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup”

UniCredit Bank S. A. a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de 5 ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor calificați. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin această emisiune, UniCredit își consolidează strategia de diversificare a surselor de finanțare și își reafirmă angajamentul de a susține economia și nevoile clienților, contribuind totodată la dezvoltarea pieței de capital din România.

Tranzacția a fost finalizată cu succes, fiind suprasubscrisă semnificativ față de suma vizată inițial de 500 milioane de lei. În contextul interesului crescut și al condițiilor favorabile de piață, volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.

Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO la UniCredit Bank S.A., a declarat: „Succesul acestei emisiuni evidențiază încă o dată percepția pozitivă pe piața locală și încrederea investitorilor în strategia și soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup, un pas care ne întărește poziția pe piața locală de capital și ne permite să oferim soluții eficiente investitorilor.”

Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank S.A., iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.