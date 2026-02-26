BCR și-a majorat profitul din 2025 cu 20% și a plătit la bugetul de stat impozite și taxe de peste 1,5 miliarde de lei. Sergiu Manea: ”Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare”

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 3.320 milioane de lei (658 milioane de euro) în 2025, în creștere cu 20% an pe an, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Pentru 2025, Grupul BCR contribuie la bugetul de stat cu peste 1,5 miliarde de lei (295 milioane de euro), fiind unul dintre cei mai mari susținători ai economiei românești. Suma reprezintă valoarea cumulată a impozitului pe profit (552 milioane de lei) și a impozitului suplimentar pe cifra de afaceri a băncilor (390 milioane de lei), la care se adaugă alte categorii de impozite și taxe, inclusiv cele 401 milioane de lei pentru contribuțiile de asigurări sociale (CAS, CASS și alte beneficii sociale) ale celor 5.116 angajați ai Grupului BCR.

Creștere în termeni anuali a businessului BCR la 31 decembrie 2025: avans de 9,2% al activelor nete, o creștere de 20% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 7,2% și un rezultat operațional în creștere cu 8,2%, susținute de un volum mai mare de afaceri cu clienții.

1 din 3 noi clienți cu credit ipotecar din România a ales BCR, iar 77% din creditele ipotecare noi acordate de bancă au finanțat achiziția de locuințe sustenabile (Casa Mea Natura). BCR este singura bancă din România care a digitalizat cel mai complex produs de creditare retail, oferind în George un flux 100% digital atât pentru accesarea unui credit ipotecar, dar și pentru refinanțare.

Peste 6.400 de companii (inclusiv PFA și microîntreprinderi), care susțin aproximativ 310.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în 2025. Banca a acordat 3,2 miliarde de lei în finanțări sindicalizate, 2,8 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură publică și 1,1 miliarde lei credite garantate, cu garanții emise de Fondul European de Investiții (FEI), Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).

Aproximativ 3 milioane români au beneficiat de educație și planificare financiară personalizată, prin Școala de Bani și Coaching Financiar. În plus, peste 1,4 milioane clienți BCR au beneficiat de reduceri prin Programul de Beneficii George: 50% dintre ei în zona operațională de plăți și retrageri de numerar, în timp ce 420.000 de persoane au accesat credite și depozite cu dobândă preferențială.

BCR are încredere în tinerii din ziua de azi. Peste 5 milioane de euro investiție în proiectul ZBOR, cu peste 70.000 de tineri care au participat la evenimentele și cursurile din cele 9 huburi.

„Într-un context global marcat de volatilitate și transformări structurale, BCR este un reper de stabilitate și claritate pentru oameni și companii. Prioritatea noastră este să înțelegem schimbările prin care trec clienții noștri și să le fim alături cu expertiza și soluțiile care le dau încredere că pot transforma datele în decizii și riscurile în oportunități. Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiția prin cost la cea prin valoare, într-un moment în care antreprenorii au nevoie de un partener bancar pregătit pentru orice. Evoluăm ca un pilon de sprijin pentru mediul de afaceri în noul ciclu economic, susținând inovația, integrarea în lanțurile valorice și dezvoltarea capacităților industriale. Competitivitatea României se decide prin colaborare, coerență și investiții în capitalul uman, iar noi vom continua să punem educația și dezvoltarea competențelor în centrul strategiei BCR, pentru că acesta este prezentul pe care îl construim împreună și modul în care ambițiile se transformă în rezultate”, a menționat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Deschiși pentru oameni, deschiși pentru afaceri cu impact

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 9,3% an pe an la 31 decembrie 2025.

BCR a acordat credite noi retail pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 17,8 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 14,3% an pe an. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 15,5% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare a crescut cu 10,4% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 31,3% an pe an, parțial contrabalansate de rambursările de credite Prima Casă.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 16,1 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 15,3% an pe an, dintre care aproximativ un sfert destinate investițiilor. Stocul de credite corporate a crescut cu 6,8% an pe an. Doar în 2025, BCR a acordat finanțări de 6,5 miliarde de lei pentru sectoarele strategice ale economiei, susținând dezvoltarea proiectelor din energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții.

BCR a acționat ca Joint Bookrunner pentru IPO-ul Cris-Tim Family Holding, prima companie locală din agribusiness și prima companie românească listată de familia fondatoare la Bursa de Valori București. În plus, banca a coordonat un credit sindicalizat de 485 milioane euro pentru Carmistin The Food Company, cea mai mare finanțare agribusiness din România.

Reper în finanțarea prin piața de capital, prin lansarea unei emisiuni de euroobligațiuni, eligibilă MREL, de 500 milioane de euro, la una dintre cele mai competitive marje obținute vreodată de o bancă românească, și a unei emisiuni de obligațiuni senior non-preferred de 1,12 miliarde de lei, prin care BCR a obținut cel mai bun spread pentru acest instrument în rândul băncilor din România, confirmând încrederea investitorilor.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă

BCR își consolidează rolul de lider în finanțarea sustenabilă din România, cu 40% din finanțările noi corporate direcționate către proiecte de clădiri verzi, iar 31% către investiții în energie regenerabilă. Totodată, produsul ipotecar Casa Mea Natura, destinat achiziției de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B, a reprezentat 77% din creditele ipotecare noi acordate în 2025, în creștere față de 69% în 2024.

Finanțările sustenabile noi din corporate și retail au depășit 6,4 miliarde lei (1,26 miliarde de euro), un volum cu aproximativ 87% mai mare față de 2024.

Încredere în tinerii din ziua de azi și planificare financiară personalizată

5 milioane de euro investiție în ZBOR, proiectul dezvoltat împreună cu o rețea extinsă de ONG-uri din domeniul tineretului și inovării sociale. La un an și jumătate de la lansare, ecosistemul ZBOR a ajuns la peste 70.000 de tineri din întreaga țară, prin cele 9 huburi din Constanța, Iași, Cluj, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Vaslui și Timișoara.

Aproximativ 3 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

Peste 1,9 milioane persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, dintre care 900.000 doar în 2025. Acest instrument de planificare a fost integrat în Programul de Beneficii George, primul program bancar care răsplătește loialitatea clienților din România, disponibil pentru 1,8 milioane de clienți BCR. Structurat pe cinci niveluri de beneficii – Go, Advanced, Pro, Max și Max Invest, programul încurajează clienții să-și diversifice portofoliul financiar și să-și optimizeze costurile bancare.

Până în prezent peste 1,4 milioane clienți BCR au beneficiat de reduceri prin Programul de Beneficii George: 50% dintre aceștia în zona operațională de plăți și retrageri de numerar, în timp ce 420.000 de persoane au accesat credite și depozite cu dobândă preferențială. În plus, 61% dintre clienții care și-au setat un obiectiv financiar în Programul de Beneficii au ales economisirea, deschizând un cont de economii.

Peste 1 milion de copii, adolescenți, tineri și adulți au participat, în ultimii 10 ani, la cursurile Școala de Bani, cu 100.000 de persoane care au beneficiat de cursuri numai în 2025.

Programul BCR de incluziune financiară a comunităților rurale și mici urbane, prin care BCR operează două unități mobile, a parcurs până acum 27.000 km și a ajuns în 52 de comunități, sprijinind peste 7.500 de persoane prin sesiuni de educație financiară și servicii bancare personalizate.

Digitalizare accelerată

2,34 milioane utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 8.5% an pe an.

Accelerarea adopției produselor digitale în retail, cu 94% dintre produsele pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) vândute pe flux 100% digital, comparativ cu 87% în 2024.

Protecție financiară pe tot ciclul de viață, prin susținerea adeziunii la produse de asigurare și pensie privată. Portofoliul total de asigurări a crescut cu 20% față de 2024, în timp ce numărul clienților care au cel puțin un produs de asigurare s-a majorat cu 13%. BCR îmbină componenta comercială cu demersurile de educație și prevenție financiară, astfel că 70% dintre clienții care au accesat creditele negarantate dețin și o asigurare de viață și șomaj, iar 99% dintre clienții cu credinte garantate dețin o asigurare de viață.

97% dintre clienți au aderat pe flux digital la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III), direct din George. Digitalizarea experienței a dus la creșterea cu 58% a numărului de noi aderări în 2025, comparativ cu anul trecut, iar Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS a ajuns la peste 175.000 de participanți care își construiesc viitorul financiar cu BCR Pensii.

Democratizarea accesului la investiții, cu 97% din tranzacțiile de investiții retail din 2025 realizate pe flux 100% digital, în George. Numărul clienților cu cel puțin un produs de investiții a avansat cu 27% față de 2024, iar planurile de investiții recurente Capital Plan au crescut cu 47%, o confirmare a modului în care ne ghidăm clienții spre planificare financiară pe termen lung și recurență investițională.

Aproximativ 170.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În 2025, peste 76% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin George, iar mai mult de 60% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George și Cardul de Credit George.

BCR a extins oferta de soluții digitale pentru companii, iar din decembrie 2025 comercianții se pot înrola în sistemul RoPay direct din George, beneficiind de decontarea plăților în maximum 10 secunde, cu fonduri disponibile imediat în cont, costuri de procesare optimizate, reconciliere simplificată plată-livrare, implementare rapidă și un nivel ridicat de siguranță și disponibilitate operațională.

Transformarea interacțiunilor cu clienții

BCR este prima bancă din România care a introdus RoPay Alias, oferind o experiență bancară digitală completă clienților săi. Utilizatorii pot solicita sau transfera bani instant, folosind exclusiv numărul de telefon, fără IBAN, într-un mod sigur, eficient și gratuit.

Peste 22% dintre clienți au accesat un credit ipotecar pe flux 100% digital în George, comparativ cu 9% în 2024. Decembrie 2025 a atins un nivel record, cu 30% dintre clienți care au ales George pentru accesarea creditului ipotecar. BCR este prima bancă din România care a digitalizat complet cel mai complex produs de creditare retail, oferind în George un flux 100% digital atât pentru accesarea unui credit ipotecar, dar și pentru refinanțare.

Peste 2,1 milioane de produse BCR au fost deschise pe flux 100% digital în 2025, înregistrând o creștere de 16% față de 2024.

Clienții BCR au primit peste 37 milioane de lei prin George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi celor care folosesc plata cu cardul. George Moneyback a ajuns la peste 1,46 milioane de utilizatori, în creștere cu 7% față de 2024.

BCR a consolidat portofoliul de parteneriate strategice care susține creșterea zonei digitale, prin colaborări cu branduri de top din retail, e-commerce, mobilitate și servicii, așa cum sunt eMAG, Kaufland, Bolt, OLX, Dedeman și Vodafone, alături de OMV, Mega Image și Uber. În plus, oferta din George Store a fost extinsă prin parteneriate noi în zona de travel, divertisment, mobilitate și shopping, prin colaborările cu Animawings, Paralela 45, Dertour, Voxa, Uber și Freshful.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 17,8 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 14,3% an pe an. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 15,5% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare a crescut cu 10,4% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 31,3% an pe an, parțial contrabalansate de rambursările de credite Prima Casă.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 16,1 miliarde de lei în 2025, dintre care aproximativ un sfert destinate investițiilor. Stocul de credite corporate a crescut cu 6,8% an pe an. Cele mai multe finanțări au fost direcționate către energie, bunuri de consum și infrastructură publică, iar BCR a acordat 6,5 miliarde de lei pentru proiecte din energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții.

BCR este partener financiar pentru peste 15.000 de companii, IMM-uri și clienți mari, și își consolidează poziția de lider pe piața finanțărilor sindicalizate, cu o participare totală de aproximativ 3,2 miliarde de lei (630 milioane de euro). În plus, banca a oferit 2,8 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură publică și locală, susținând programele care modernizează România și stimulează dezvoltarea unei economii conectate și competitive.

În 2025, BCR a aprobat de asemenea peste 200 de credite si alte produse în valoare de aproximativ 1,6 miliarde lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene și naționale destinate clienților corporate și micro. În plus, BCR a acordat credite garantate cu garanții emise de Fondul European de Investiții (FEI), Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), totalizând aproximativ 1,1 miliarde lei.

În T4 2025, BCR a semnat un acord de garantare portofoliu IMM cu Banca de Investiții și Dezvoltare. Pe baza acestui nou instrument, BCR estimează acordarea de finanțări ce vor depăși 1 miliard de lei în 2026, cu accent puternic pe creditele de investiții.

În 2025, BCR Leasing a depășit pragul de 1 miliard de euro sold al finanțărilor acordate, marcând un reper important pentru piața de leasing financiar din România. Această performanță reflectă implementarea cu succes a strategiei de creștere și transformare digitală, precum și încrederea acordată de peste 12.500 de clienți activi și peste 350 de parteneri. Atingerea acestui nivel confirmă rolul BCR Leasing de partener strategic pentru economia reală, prin finanțări care au susținut dezvoltarea mediului antreprenorial, de la reînnoirea flotelor auto și investiții în echipamente moderne, până la proiecte cu impact pe termen lung.

BCR Leasing a înregistrat o creștere de 9% a volumului de finanțări noi față de 2024 și a obtinut un profit net record, de peste 70 milioane lei în 2025. Compania a continuat să susțină activ economia, cu o creștere de peste 53% a finanțărilor pentru autovehicule comerciale ușoare și autoturisme, evoluție care a susținut avansul finanțărilor în segmentul microîntreprinderilor și PFA, cu 25% față de anul anterior. În același timp, finanțările pentru vehicule comerciale grele (peste 3,5 tone) au crescut cu 31% în segmentul clienților IMM. BCR Leasing a contribuit la susținerea mediului de afaceri prin finanțarea companiilor din diverse domenii de activitate, care creează mai mult de 260.000 locuri de muncă.

Transformarea digitală, pilon central al strategiei BCR Leasing, a continuat să îmbunătățească experiența clienților prin soluții mai simple și mai eficiente. Astfel, 49% dintre solicitările de rambursare anticipată au fost procesate prin asistentul virtual LEA, integrat în platforma Self-Service. Numărul utilizatorilor activi ai platformei a crescut cu 20% față de 2024, iar interacțiunile cu chatbot-ul LEA sunt cu 63% mai multe comparativ cu anul anterior. În plus, aproximativ 86% dintre clienții care și-au actualizat datele în sistem au ales fluxul 100% digital, indiferent de structura acționariatului.

BCR Social Finance a susținut peste 2.170 de microîntreprinderi, dintre care 1.030 în sectorul agribusiness, oferind finanțări în valoare de 45,2 milioane de euro, ce au contribuit la menținerea a peste 4.150 locuri de muncă. În 2025, instituția a finanțat 55 de ONG-uri și întreprinderi sociale cu 7,6 milioane de euro, contribuind la bunăstarea a peste 140.000 de beneficiari, la menținerea a 1.350 de locuri de muncă și la crearea altor noi 450 de noi locuri. Aceste finanțări sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, dintre care cele mai vizate sunt SDG 1 (Fără sărăcie), SDG 2 (Zero foamete), SDG 3 (Sănătate și bunăstare), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și comunități durabile). În plus, BCR Social Finance a acordat 256 de credite StudyUP, în valoare de peste 500.000 euro, pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul vieții.

În 2025, Marc Impact Programme, program regional de scalare implementat de BCR, BCR Social Finance și Synerb, a închis prima cohortă și a lansat cea de a doua ediție de mentorat pentru businessurile centrate pe impact. În România, 40 de companii care răspund la problemele sociale sau de mediu sunt implicate în Marc, iar ca urmare a acestui program, HELP Autism a primit deja capital de investiții de peste 1 milion de euro și a lansat prima franciză socială din România, facilitând astfel acces la fonduri guvernamentale de peste 100 milioane de euro.

Performanța financiară a Grupului BCR în 2025

BCR a înregistrat o performanță financiară solidă, raportând un profit net de 3.320 milioane de lei (658 milioane de euro) în 2025, în creștere cu 20,0% față de 2.767 milioane de lei (556 milioane de euro) în 2024, susținut de extinderea continuă a activității cu clienții.

În septembrie 2025, Grupul BCR a înregistrat un venit extraordinar în valoare de 388,9 milioane de lei ca urmare a deciziei favorabile date de Înalta Curte de Casație și Justiție și a Deciziei MDLPA nr. 201286/26.09.2024 (‘Decizia de Amnistie), rămase definitive, permițând astfel eliberarea provizionului înregistrat anterior. Hotărârea favorabilă s-a referit la acțiunea în justiție inițiată de subsidiara BCR BpL în 2022 pentru anularea obligațiilor bugetare accesorii (respectiv dobânzi și penalități acumulate la obligația principală pentru perioada scursă între data încasării primelor de stat și data la care BCR BpL a rambursat primele de stat catre MDLPA), în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, introducerea unor stimulente fiscale și modificarea unor acte normative.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 8,2%, ajungând la 4.137 milioane de lei (821 milioane de euro) în 2025, faţă de 3.825 milioane de lei (769 milioane de euro) în 2024, susținut de creșterea veniturilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 7,8% ajungând la 4.746 milioane de lei (941 milioane de euro) în 2025, față de 4.401 milioane de lei (885 milioane de euro) în 2024. Avansul reflectă volume de afaceri mai mari și o structură optimizată a bilanțului.

Venitul net din comisioane a crescut cu 7,6% ajungând la 1.214 milioane de lei (241 milioane de euro) în 2025, față de 1.128 milioane de lei (227 milioane de euro) în 2024, fiind susținut de o activitate tranzacțională mai intensă, de creșterea creditării și de venituri mai mari aferente produselor de asigurare.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 7,4% până la 555 milioane de lei (110 milioane de euro) în 2025, de la 517 milioane de lei (104 milioane de euro) în 2024.

Ca urmare a acestor evoluții, venitul operațional a avansat cu 7,2%, ajungând la 6.533 milioane de lei (1.296 milioane de euro) în 2025, față de 6.096 milioane de lei (1.225 milioane de euro) în 2024.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 5,5%, ajungând la 2.395 milioane de lei (475 milioane de euro) în 2025, față de 2.271 milioane de lei (456 milioane de euro) în 2024, fiind influenţate de investiţii continue în proiecte strategice, precum și de impactul inflației ridicate și al majorării TVA.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 36,7% în 2025, față de 37,3% în 2024.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare s-a situat la nivelul de 252 milioane de lei (50 de milioane de euro) în 2025, comparativ cu 106 milioane de lei (21 milioane de euro) în 2024. Această evoluţie reflectă atât creşterea volumului de afaceri cu clienţii, cât şi acumularea de noi credite neperformante, parţial compensată de reluări de provizioane din recuperări şi vânzări de creanţe.

Rata creditelor neperformante (NPL) pentru Grupul BCR, calculată conform metodologiei Erste Group, s-a situat la 2,7% în decembrie 2025, similar cu nivelul de 2,6% înregistrat în decembrie 2024. Evoluţia stabilă an pe an reflectă dinamica pozitivă a creditării, calitatea solidă a portofoliului şi măsurile eficiente de gestionare a creditelor neperformante implementate pe parcursul anului. Gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la 132% în decembrie 2025.

Capitalizare și finanțare

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 22,8% în decembrie 2025, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României și reflectând în mod clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 9,3% față de 31 decembrie 2024 până la 72.956 milioane de lei (14.314 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2025, sprijinite de avansul pe ambele segmente retail și corporate.

Depozitele de la clienți au crescut cu 2,3% față de 31 decembrie 2024 până la 93.084 milioane de lei (18.263 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2025, determinat de creșterea depozitelor retail.