26% dintre respondenții unui studiu online cunosc Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline

În cadrul proiectului național de conștientizare și de educație digitală Siguranța Online ne propunem ca la fiecare final de an să măsurăm impactul inițiativelor noastre asupra utilizatorilor de internet din România.

Studiul corespondent activității din 2025 a proiectului Siguranța Online a fost realizat de Unlock Research în mediul urban, în luna octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 600 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, care dețin cel puțin un serviciu financiar, pe bază de chestionare online.

26% dintre respondenții unui studiu cunosc Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline

Rezultatele studiului relevă faptul că aproximativ 26% dintre respondenți cunosc Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline, inițiat de Asociația Română a Băncilor (ARB), Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Peste 82% dintre cei intervievați au specificat că informațiile de pe platforma sigurantaonline.ro i-au ajutat să înțeleagă mai bine cum își pot proteja datele bancare, comparativ cu o pondere de 62% în studiul anterior.

Campania este percepută ca fiind utilă, ajutând oamenii să înțeleagă mai bine cum să-și protejeze datele de acces la conturile bancare și datele de card, să nu acceseze linkuri suspecte, confirmând eficacitatea conținutului de pe site. Ponderea persoanelor care au accesat site-ul sigurantaonline.ro a ajuns la 16% în rândul respondenților, în creștere cu 5 puncte procentuale comparativ cu studiul precedent.

78% dintre aceștia consideră că videoclipurile campaniei sunt utile

Aproximativ una din cinci persoane a vizionat cel puțin unul dintre videoclipurile campaniei, iar 78% dintre aceștia consideră că acestea sunt utile și îi conving să acorde atenție siguranței online. Conștientizarea generală a fraudelor cibernetice este larg răspândită, dar o înțelegere mai profundă provine în principal din expunerea la materialele #SigurantaOnline. Astfel, față de studiul anterior, cei chestionați au răspuns că au receptat mai mult mesajele de avertizare la fiecare tip de fraude cibernetice.

Conștientizarea fraudei cibernetice s-a răspândit în rândul utilizatorilor români

Conștientizarea fraudei cibernetice s-a răspândit în rândul utilizatorilor români, marcând o realizare importantă pentru inițiativa #SigurantaOnline. Aceasta este principala concluzie a studiului, care relevă că o înțelegere mai profundă și comportamente de tip reflex în protecția digitală sunt mai răspândite în rândul celor care au interacționat direct cu materialele campaniei. Astfel, este subliniat rolul transformator al expunerii, campania reușind să transforme în mod eficient cunoștințele abstracte în pregătire reală. O provocare constă în menținerea atenției într-un mediu digital complex și adaptarea mesajelor pe măsură ce tacticile de fraudă evoluează.

Despre Proiectul #SigurantaOnline

Proiectul național de educație digitală și prevenire a criminalității informatice #SigurantaOnline este menit să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, prin accesarea platformei sigurantaonline.ro, pentru a evita ca tinerii și copiii să devină victime ale fraudelor informatice, ale pornografiei infantile sau ale atacurilor de tip malware. Proiectul este o inițiativă a Asociației Române a Băncilor, Poliției Române și Directoratului Național de Securitate Cibernetică, alături de care s-au parteneriat pe parcurs și alți parteneri.