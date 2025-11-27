Harta Reciclării și ING România lansează campania „Muntele de Haine”, care combate impactul deșeurilor textile cu soluții practice de reducere și reutilizare

Viitor Plus, prin programul Harta Reciclării, cu susținerea ING Bank România, lansează campania „Muntele de Haine”, o inițiativă menită să atragă atenția asupra volumului alarmant de deșeuri textile generate anual în România care poate fi combătut cu soluții concrete pe care oricine le poate urma: reutilizare, reparare, reinventare, donare, colectare separată și obiceiuri de cumpărare responsabile.

Teia Ciulacu: Fiecare dintre noi contribuie la creșterea «Muntelui de Haine»,ar tot noi putem începe să-l doborâm. Cum?

„Industria modei trebuie să-și asume responsabilitatea impactului grav asupra mediului. Pe de altă parte, nici consumatorii nu pot rămâne pasivi. Fiecare dintre noi contribuie la creșterea «Muntelui de Haine», dar tot noi putem începe să-l doborâm. Cum? Alegem mai atent, reparăm, donăm sau pur și simplu cumpărăm responsabil. Este momentul să înțelegem că sustenabilitatea nu se face doar în fabrici, ci în fiecare casă. Campania Muntele de Haine nu doar atrage atenția asupra acestei probleme care pare invizibilă, ci aduce soluții și exemple concrete pentru fiecare utilizator ”, spune Teia Ciulacu, Președinta asociației Viitor Plus.

Consumatorul, parte din problemă, dar și din soluție

Responsabilitatea cifrelor îngrijorătoare legate de poluare, supraconsum și lipsa de soluții pentru deșeurile generate nu aparține exclusiv companiilor din industria modei. Atât timp cât consumatorii rămân complici ai marketingului unei industrii care promovează excesul, „Muntele de Haine” din deșeuri va continua să crească. De la decizia de a cumpăra impulsiv, până la refuzul de a repara, fiecare gest ne costă resurse de sol, apă și aer. Campania „Muntele de Haine” reamintește că schimbarea nu începe în fabrici, ci în dulapuri – prin gesturi mici, dar consecvente.

ȘTIAI CĂ

• În fiecare an, un român aruncă în jur de 8 kg de haine și încălțăminte?

• 80% dintre hainele aruncate la nivel global ajung la gunoi sau la incinerare?

• Din 2025, colectarea separată a textilelor este obligatorie în România?

Tomina Vodarici: Industria textilă este responsabilă pentru o parte semnificativă din poluarea globală

„Sustenabilitatea nu este doar despre energie sau transport, ci și despre obiceiurile noastre zilnice. Din păcate, industria textilă este responsabilă pentru o parte semnificativă din poluarea globală, iar România nu face excepție. În ING avem un pilon strategic dedicat climei și credem că este esențial să susținem inițiative care reduc acest impact. O astfel de resursă este și campania «Muntele de Haine», prin care reciclarea și reutilizarea textilelor devin mai ușor de făcut și la îndemâna oricui își dorește să învețe mai mult despre combaterea acestui tip de risipă” , afirmă Tomina Vodarici, Community investment specialist, ING Bank România.

O platformă interactivă, Muntele de Haine

Prin platforma interactivă munteledehaine.hartareciclarii.ro, Harta Reciclării invită utilizatorii să devină parte din soluție, urmând cei 7 pași ai schimbării: colectare, reutilizare, reinventare, reparare, donare, întreținere și alegere responsabilă. Pagina de campanie oferă resurse utile – o colecție de sfaturi practice, recomandări și ghiduri pentru întreținerea hainelor, shopping sustenabil, alegerea materialelor, cu exemple pentru fiecare pas în parte.

Campania vizează mobilizarea societății civile

Campania nu vizează doar schimbarea percepției asupra hainelor, ci și mobilizarea societății civile – școli, ONG-uri, parteneri instituționali – prin includerea obiceiurilor de reutilizare și colectare separată în abordările și activitățile lor.

Harta Reciclării are peste 1.000 de puncte de colectare a textilelor

Harta Reciclării adună, la nivel național, peste 1.000 de puncte de colectare a textilelor și inițiative care încurajează reutilizarea – ateliere de retușuri și croitorie, centre de donații, magazine vintage și second hand – iar numărul lor va crește în continuare. Oricare dintre acestea poate servi drept soluție de reducere a Muntelui de Haine. În plus campania aduce în prim-plan inițiative românești care dau o nouă viață hainelor, de la magazine second-hand, ateliere de retușuri și croitorie, la proiecte de upcycling și donații.

Despre Harta Reciclării și Viitor Plus

Harta Reciclării este un program al asociației Viitor Plus, susținut de platforma de sustenabilitate După Noi, al cărui scop este conștientizarea importanței colectării separate și promovarea reducerii, reutilizării, reciclării și a principiilor de economie circulară. Pe Harta Reciclării sunt 17.000 de puncte de colectare, ateliere de reparații, centre de donații, de închiriere și magazine second hand din toată țara. Oricine poate adăuga puncte noi sau raporta probleme la cele deja existente, indiferent dacă are sau nu cont pe platformă.

Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de aproape 20 de ani în dezvoltarea de programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu. Principalele programe derulate de asociație sunt: Adoptă un copac, Atelierul de Pânză, Bine Primit, Biroul Eco, Eco Provocarea, Harta Reciclării, Recicleta, Regenesis și Roua din Vurpăr.