Banca Transilvania a coordonat, ca aranjator principal, finanțarea sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services

Banca Transilvania, în calitate de coordonator global și agent de documentație, a făcut parte din sindicatul de 8 bănci care a acordat companiei Autonom Services o finanțare în valoare de 300 milioane de euro, cu posibilitatea extinderii facilității cu până la 50 milioane de euro.

Potrivit băncii, structura finanțării sindicalizate cuprinde o facilitate de credit revolving de până la 250 milioane de euro, destinată refinanțării unor facilități existente și achiziției de vehicule și echipamente, precum și o facilitate de credit revolving în valoare de până la 50 milioane de euro, pentru nevoi corporative generale.

Cosmin Călin: Această finanțare reflectă angajamentul nostru de a sprijini companiile locale cu potențial de creștere și impact pozitiv în economie

“Banca Transilvania se bucură să fie parte din consorțiul care susţine Autonom Services, având calitatea de coordonator global și agent de documentație. Această finanțare, care include o componentă de sustenabilitate, reflectă angajamentul nostru de a sprijini companiile locale cu potențial de creștere și impact pozitiv în economie. Felicităm echipa Autonom pentru această realizare și suntem mândri să contribuim la consolidarea poveștii lor de succes”, a declarat Cosmin Călin, Director Executiv Senior, Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring.

8 bănci și rolul lor

Băncile participante în sindicat, alături de Banca Transilvania (coordonator global, agent de documentație, creditor inițial), sunt: BRD – Groupe Societe Generale (coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial), ING Bank (coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial), UniCredit Bank (coordonator global, creditor inițial), Raiffeisen Bank (coordonator global, creditor inițial), Exim Banca Românească (creditor inițial), Intesa Sanpaolo România (creditor inițial), Garanti Bank (creditor inițial) și Banca Comercială Română (agent și agent de garanție).