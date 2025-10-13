Studiu ING: Mai mult de jumătate dintre femeile care dețin o afacere recomandă activ și altor femei drumul antreprenorial. Banca lansează ediția 2025 a programului „She’s Next”

Mai mult de jumătate dintre femeile care dețin o afacere recomandă activ asumarea unui demers antreprenorial (55%), iar 33% dintre acestea se declară mulțumite de cariera antreprenorială pe care și-au construit-o, conform studiului She’s Here realizat pentru ING Bank de Bravva Capital, în 2025. Autonomia și flexibilitatea sunt votate ca motive principale pentru a porni un business de către 37,5% dintre respondente, iar dorința de a avea impact și împlinirea personală de un sfert dintre antreprenoare (25,8%). Independența financiară este cotată ca motivație principală de 12,5% dintre antreprenoare.

1 din 2 femei antreprenoare consideră calitatea produselor şi serviciilor drept principalul etalon al succesului, mai important decât cifra de afaceri, care devine o consecinţă

Pentru 57% dintre femeile antreprenoare, calitatea produsului livrat este principalul indicator al unei afaceri de succes, în timp ce profitul, cifra de afaceri și retenția clienților sunt pe locurile 2, 3 și 4.



„Constatăm o schimbare de paradigmă în businessul românesc. Femeile antreprenoare pun pe primul loc libertatea de a decide și satisfacția pe care o aduce crearea unui produs de calitate. Este un mod diferit de a face business, orientat spre colaborare. Vrem să susținem această libertate și curajul de a construi businessuri de calitate prin cea de-a doua ediție She’s Next 2025, o inițiativă dedicată susținerii dezvoltării afacerilor conduse de femei. Această perspectivă a femeilor antreprenoare din România este parte integrantă și din manifestul ING recent lansat, „Liber să tot fii”, care pune accent pe libertatea de a trăi fără teama de judecata celorlalți”, spune Luana Sorescu, Head of Easy Banking, ING Bank România.

„Rezultatele studiului conturează un mediu în care femeile antreprenoare din România construiesc un drum propriu, chiar și în absența unor modele familiale. Ele pun accent pe autonomie, pe satisfacția de a crea un produs de calitate și pe comunitățile de sprijin care le oferă resurse de creștere. Este o generație de fondatoare care schimbă regulile jocului în business, demonstrând că succesul nu se măsoară doar prin cifre, ci și prin impactul și valoarea pe care o creează”, a declarat Ilinca Păun, fondatoare Bravva Capital, companie ce a dezvoltat comunitățile Bravva Angels & Bravva Female Founders.

A doua ediție a She’s Next

Antreprenoarele care își doresc să ducă businessul la următorul nivel se pot înscrie la cea de-a doua ediție a She’s Next, din acest an, și pot afla mai multe informații despre calendar, webinare și toate beneficiile programului, accesând AICI platforma dedicată. Înscrierile în program durează până pe 22 octombrie 2025, iar accesul este deschis tuturor antreprenoarelor care au afaceri cu peste un an de activitate și care sunt deținute în majoritate de femei (cel puțin 51%). Acestea pot câștiga granturi în valoare totală de 60.000 de euro, dar și mentorat 1 la 1, coaching de grup, expunere și vizibilitate pentru afacerea lor, dar și acces într-o comunitate gata să le susțină cu idei și soluții.

65% dintre femeile antreprenoare nu au avut modele în familie, dar găsesc susținere în comunități de business

Pentru 65% dintre femeile antreprenoare din România, parcursul în business nu a avut la bază modele din familie, ceea ce arată că, în multe cazuri, antreprenoriatul feminin este o alegere de primă generație. În lipsa acestui sprijin direct, resursele din societate devin esențiale: 68% dintre respondente au menționat participarea la comunități de business ca principală sursă de învățare și networking, urmate de comunitățile dedicate femeilor (56%), apreciate pentru mentorat și sprijin emoțional. Pe locul al treilea, cu 50% dintre opțiuni, se situează cursurile de business, la egalitate de importanță cu programele de dezvoltare personală.

Marketingul, schimbările fiscale și competiția, principalele obstacole care stau în calea succesului antreprenoarelor



Cele mai mari provocări pe care le întâmpină antreprenoarele sunt legate în primul rând de marketing și vânzări, menționate de peste jumătate dintre femeile din mediul de business românesc (52%), urmate de schimbările fiscale și legislative (41%) și de competiția mare și presiunea pe preț (39%). Mai mult, peste jumătate dintre antreprenoare consideră că propriile afaceri au un ritm de creștere moderat, în linie cu media sectorului de activitate, în timp ce 1 din 4 antreprenoare evaluează ritmul de creștere al propriei companii ca fiind sub potențial. Astfel, peste jumătate din femeile antreprenoare preconizează o creștere de până la 25% a propriei afaceri în 2026 față de anul 2025, în timp ce doar 12% estimează o creștere între 51% și 100%.

Studiul „She’s Here”, realizat de de Bravva Capital pentru ING Bank, cuprinde o analiză calitativă a antreprenoriatului feminin din România. Studiul a cuprins o componenta de interviuri în profunzime și o componentă cantitativă care a vizat femei antreprenoare din zona urbană, din țară și din străinătate.

Una din patru companii din România, condusă integral de femei antreprenoare



În mediul antreprenorial din România, femeile sunt acționare în 43% din companiile cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de lei, active în 2024, potrivit unui studiu realizat de Bravva Capital pentru ING Bank, cu sprijinul Termene.ro, care a luat în calcul doar companiile cu cifra de afaceri de peste 100.000 de lei declarată pe anul 2024. În consecință, peste 170.000 de afaceri locale au în structura lor o femeie acționar, iar una din patru companii este deținută în întregime de către femei din totalul de peste 400.000 companii din România analizate. Profitabilitatea este indicatorul la care antreprenoarele din România performează cel mai bine: firmele deținute 100% de femei au înregistrat o rată a profitului de 12,3%, depășind media companiilor mixte și a celor conduse de bărbați (10,2%).

ING România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest te invită în She’s Next!



ING propune o serie de webinare gratuite, deschise tuturor antreprenoarelor și antreprenorilor, cu experți valoroși, care îți aduc informații actuale și practice pe o serie de teme utile în antreprenoriat. Vei găsi o primă serie de webinare gratuite: de la Critical thinking & decizii în business, Analiza financiară, Selfleadership la AI în business și Marketing Digital.

Granturi în valoare de 60.000 de euro, pentru 3 câstigatoare

Extra beneficii pentru cele 10 finaliste:

Cursuri online ghidate: Mindset de Antreprenor (9 materiale), Marketing & Vânzări (11 materiale), Scalare (9 materiale)

Workshop Personal Branding

Training dedicat pentru prezentarea de pitch

Detalii și înscriere AICI.