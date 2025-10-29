Stiri de top

Banca Transilvania lansează o ofertă promoțională cu dobândă fixă pe 2 ani la creditul imobiliar, o premieră pe piața bancară

Lansarea vine după o altă noutate anunțată recent făcut de Banca Transilvania privind facilitățile online pentru antreprenori, și anume contul 100% online, pe baza actului de identitate.

Banca Transilvania vine cu o nouă ofertă pe segmentul creditelor imobiliare: dobândă fixă introductorie în primii 2 ani, o formulă în premieră pe piaţa din România. Campania „Fix acum, când ai nevoie”, disponibilă timp de două zile pentru persoanele fizice, include comisioane zero și vouchere pentru taxe notariale. Inițiativa marchează un răspuns strategic al BT la evoluția dobânzilor și la preferința clienților pentru stabilitate pe termen scurt.

BT vine cu un răspuns strategic la evoluţia aşteptată a dobânzilor în 2026-2027

Până acum, ofertele de pe piaţa bancară destinate creditelor imobiliare fixau dobânda pentru 3, 5 sau 30 de ani, dar NU pentru 2 ani. Este exemplul și produselor BT in care regăsim doar dobânda fixă introductorie de 3 ani, de la circa 5,05%.

Prin urmare, campania actuală marchează pentru BT o extindere a arhitecturii produselor prin oferta dedicată unei perioade de 2 ani, o perioadă în care mulți economiști anticipează scăderea dobânzilor din piață, susținută și de prognozele BNR. Astfel, clienții care doresc un echilibru între stabilitate pe termen scurt şi flexibilitate pe termen lung au acum acces la un nou produs.

Banca Transilvania propune clienţilor care contractează un credit imobiliar-ipotecar în lei, în cadrul campaniei dedicate, următoarele variante de dobândă introductorie pentru primii 2 ani:

5,05% fix/an – dacă clientul îşi încasează venitul la BT şi imobilul este „verde” (clasă energetică A) sau este vorba de refinanţare cu garanţie imobil clasă A.

5,15% fix/an – dacă clientul îşi încasează venitul la BT şi doreşte achiziţia/refinanţarea unui imobil standard (destinaţie locativă).
campanie.bancatransilvania.ro

6,50% fix/an – dacă clientul NU îşi încasează venitul la BT, pentru achiziţie/refinanţare imobil standard sau verde. Ulterior celor 2 ani, dobânda devine variabilă conform IRCC + 2,80 pp.

Pe lângă rata redusă de dobândă, banca mai oferă: comision de analiză ZERO, taxă de evaluare ZERO, un voucher de 2.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor notariale, precum şi o taxă de administrare de 150 lei/an.

Pentru un credit verde cu încasarea venitului, DAE ajunge la 7,75%

Exemplu reprezentativ:

Pentru un credit în lei de 300.000 lei, pe o durată de 30 ani (360 rate egale), varianta cu dobândă de 5,05% fix/an în primii 2 ani (cu încasarea venitului la BT, imobil clasă A) are:

rată lunară: 1.620 lei fixă în primii 2 ani. După perioada fixă, rata creşte la 2.165 lei (în ipoteza dobânzii variabile IRCC+1,90%). DAE: 7,75%.

Costul total al împrumutului estimat: 470.937 lei, valoarea totală de plată: 770.937 lei.

Oferta completă a BT o găsești AICI

