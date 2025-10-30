Raiffeisen Bank și-a majorat activele cu 10% și a obținut un profit de 1,36 miliarde de lei. Zdenek Romanek: ”Am continuat să facem un mix între cele mai noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială, și expertiza echipelor noastre pentru a sprijini fiecare client în construirea unui viitor financiar mai puternic”

În primele nouă luni din 2025, Raiffeisen Bank România și-a continuat dezvoltarea pe toate segmentele de activitate. Activele totale ale băncii au ajuns la 81,5 miliarde RON, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Performanța este susținută de un ritm solid de creștere: cu 23% mai mulți clienți noi persoane fizice în primele 9 luni ale anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar dintre noii clienți aproape 90% au ales fluxul de înrolare digitală, aproape dublu față de perioada similară din anul precedent.

În sfera planificării financiare personale, Raiffeisen Bank a înregistrat creșteri semnificative ale operațiunilor și volumelor, cu peste 35% mai multe planuri de investiții noi, în T3 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și peste 124.000 de clienți înscriși în Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare la finalul lunii septembrie.

”În ultimele 9 luni, sistematic și pas cu pas, am continuat să facem un mix între cele mai noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială, și expertiza echipelor noastre pentru a sprijini fiecare client în construirea unui viitor financiar mai puternic. Totodată, investim constant în finanțarea economiei, pentru o creștere care să aducă valoare adăugată României și comunităților”, a precizat Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

DEPOZITE ÎN CREȘTERE, SUSȚINUTE DE ÎNCREDEREA CLIENȚILOR

Depozitele atrase de la clienți au ajuns la 63,8 miliarde RON, în creștere cu 12% față de anul trecut. Economisirea rămâne o prioritate pentru clienții persoane fizice, depozitele acestora crescând cu 13%, alimentate atât de dobânzi atractive, cât și de diversificarea opțiunilor de economisire. Segmentul corporații a înregistrat o creștere robustă a depozitelor, de 18% față de aceeași perioadă din 2024.

PORTOFOLIUL DE CREDITE A DEPĂȘIT 47 MILIARDE RON

Creditele nete acordate clienților au crescut cu 11% față de trimestrul al treilea din 2024, atingând 47,3 miliarde RON. Segmentul corporații a înregistrat cel mai mare avans, cu o creștere de 13%, până la 21,5 miliarde RON, semn al implicării active a băncii în finanțarea dezvoltării companiilor locale. Persoanele fizice au beneficiat de condiții de creditare avantajoase și competitive, astfel încât volumul creditelor destinate acestui segment a urcat cu 10%, susținut de creșterea atât a împrumuturilor garantate (+5%), cât și a celor negarantate (+14%).

Pentru creditele de nevoi personale fără garanții, Raiffeisen Bank a lansat o campanie cu dobândă promoțională, avantajoasă pentru clienții care aleg să își refinanțeze creditele de la alte instituții financiare. Volumul vânzărilor a crescut cu 24% în T3 2025 comparativ cu T3 2024. Investițiile în digitalizare s-au intensificat, oferind clienților acces îmbunătățit la produsele de creditare prin intermediul aplicației de mobile banking. Astfel, în perioada iulie – septembrie 2025, 3 din 5 clienți au preferat să acceseze un credit de nevoi personale prin Smart Mobile, unde pot accesa și un card de credit 100% digital.

De asemenea, Raiffeisen Bank continuă să dezvolte segmentul de credite ipotecare, dezvoltând produse noi, competitive, iar finanțarea sustenabilă a ajuns la o pondere considerabilă (49% din vânzările noi sunt imobile green).

INVESTIȚII CONTINUE ÎN DIGITALIZARE ȘI RELAȚIA CU CLIENȚII

Cheltuielile operaționale au crescut cu 6% față de perioada similară din 2024, pe fondul investițiilor în tehnologie, retenția și motivarea angajaților, precum și dezvoltarea rețelei de ATM-uri (+28 unități) și POS-uri (+7,300 terminale). Banca a continuat să își extindă infrastructura digitală și să optimizeze procesele pentru a răspunde rapid și eficient nevoilor clienților, menținând în același timp un nivel ridicat de satisfacție și încredere.

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ: VENITURI SOLIDE ȘI PROFIT ÎN CREȘTERE

Profitul net al băncii după impozitare a ajuns la 1,36 miliarde RON, cu 8% peste nivelul înregistrat în primele nouă luni ale anului precedent, ceea ce demonstrează flexibilitatea Raiffeisen Bank în fața provocărilor pieței și gestionarea atentă a veniturilor și cheltuielilor.

O BANCĂ PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE

De curând, Raiffeisen Bank și-a diversificat portofoliul prin lansarea contului bancar destinat adolescenților cu vârste între 14 și 17 ani. Astfel, îi susținem pe părinți să răspundă nevoilor unei generații conectate digital, curioase și dornice de autonomie, iar adolescenților le deschidem primii pași către responsabilitate financiară. Noul cont le oferă tinerilor posibilitatea de a învăța să-și administreze banii într-un mod simplu, modern și sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi.

În plus, aplicația a fost personalizată pentru nevoile adolescenților iar contul vine cu măsuri suplimentare de siguranță, precum blocarea cardului și solicitarea unuia nou, direct din aplicație. În vară, Raiffeisen Bank a lansat cardul de debit virtual, ce poate fi emis și folosit pe loc, direct pe telefon, metodă de plată devenită rapid foarte populară în rândul clienților

EVOLUȚII POZITIVE ÎN PLANIFICAREA FINANCIARĂ PERSONALĂ

În T3 2025, au crescut atât volumele (+60% față de T3 2024), cât și numărul de operațiuni de subscriere în Fondurile de investiții locale (+30%), demonstrând interesul crescut pentru soluțiile prin care clienții își pot diversifica portofoliile.

A crescut și numărul planurilor de investiții. În T3 2025 au fost încheiate cu peste 35% mai multe planuri noi față de aceeași perioadă a anului anterior. La finalul lunii septembrie, numărul clienților care au ales să-și protejeze veniturile pe perioada pensionării prin Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare a depășit 124.000.

În iulie, Raiffeisen Bank a lansat Future Invest Protect și Active Invest Protect – două soluții de asigurare de viață de tip unit-linked, oferite de UNIQA. Cele două soluții reprezintă un mix echilibrat între o asigurare de viață și o investiție, adresându-se celor care își doresc atât siguranța financiară pentru evenimente neprevăzute, cât și potențialul creșterii capitalului investit.

În septembrie, Raiffeisen Bank a lansat Welcome Home, asigurare modernă pentru locuință, oferită de UNIQA, disponibilă direct în aplicația Smart Mobile, care adresează nevoia reală de protecție a locuinței și oferă clienților sprijin în situații neprevăzute. Prețul rămâne neschimbat timp de 5 ani, fără ajustări anuale, fără efecte ale inflației, o formă de predictibilitate financiară mai rar întâlnită în acest tip de acoperire. Soluția este complet digitală, cu un proces rapid, care permite emiterea poliței în mai puțin de 10 minute.

Fondurile de investiții sunt mult mai prezente și în viața clienților IMM, astfel începând din septembrie, este disponibilă, în Smart Business, o nouă funcționalitate, clienții acestui segment putând să vizualizeze deținerile la fondurile de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management.

RAIFFEISEN PRIVATE BANKING: VALOARE DE 17 MILIOANE DE EURO ÎN ULTIMA OFERTĂ DE CERTIFICATE

Raiffeisen Private Banking a distribuit certificate index, cu activ suport aurul fizic, emise de Raiffeisen Bank International clienților FWR și a extins oferta și către Premium Invest. Produsul oferă participare 1:1 la evoluția aurului fizic, în condițiile unor costuri de tranzacționare și de custodie mai reduse decât cele aplicate în cazul activului suport.

Raiffeisen Private Banking a finalizat cu succes două oferte de certificate, cea de-a doua având o valoarea de 17 milioane de euro. Aceste emisiuni includ certificate cu capital protejat, precum și certificate express denominate în RON, EUR și USD. Aceste instrumente financiare oferă investitorilor expunere la performanța piețelor de acțiuni din Statele Unite și Europa, combinând flexibilitatea valutară cu oportunități de randament atractive.

RAIFFEISEN LEASING: +21% ÎN FINANȚARE

Raiffeisen Leasing a înregistrat o creștere a portofoliului de finanțări acordate clienților cu 21% în septembrie, față de finalul anului 2024, în timp ce numărul de clienți a crescut cu 7%. Totodată, a marcat o performanță ridicată a parteneriatelor cu furnizori de marcă ai activelor finanțate și a menținut un nivel redus al volumului de credite neperformante.

Principalele categorii de active finanțate au fost camioanele, destinate transportului intern și internațional, autoturismele și vehiculele comerciale ușoare. Activele „verzi”, precum autovehiculele și echipamentele eficiente din punct de vedere energetic, au înregistrat creșteri, susținute de strategia de vânzări a companiei, care promovează soluții de finanțare sustenabile, pentru proiecte și activități cu impact pozitiv asupra mediului.