Alessio Cioni, la finalizarea fuziunii dintre Intesa Sanpaolo Bank și First Bank: ”Ne concentrăm pe a deveni o bancă simplă. Vom pune accent pe creșterea organică, consolidând prezența pe piață și urmărind creșterea cotei de piață”

”Obiectivul nostru general este să creștem cota de piață într-un mod responsabil, valorificând atât prezența locală, cât și experiența Grupului Intesa Sanpaolo”, spune Alessio Cioni, CEO și Director General Intesa Sanpaolo Bank România, la finalizarea procesului de absorbție a First Bank.

Bancherul vorbește pe larg, în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews, despre planurile băncii italiene pe piața locală, accentuând ideea angajamentului ferm pentru România, ”una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est”. ”Piața românească oferă oportunități solide, în special în zona IMM-urilor, finanțării sectorului public și soluțiilor bazate pe consultanță, continuând totodată să îmbunătățim experiența clienților pe toate canalele”, susține Alessio Cioni.

BankingNews: Ce înseamnă achiziția First Bank și cum va influența poziționarea Intesa Sanpaolo Bank pe piața din România?

Alessio Cioni: Achiziția First Bank marchează un moment-cheie pentru Intesa Sanpaolo în România. Ea consolidează prezența, dimensiunea și reziliența noastră, permițându-ne să deservim clienții mai eficient și să concurăm puternic într-o piață dinamică. Dincolo de simpla extindere, această fuziune aduce expertiza unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa, recunoscut pentru inovație, servicii de înaltă calitate și un angajament solid față de principiile ESG, inclusiv inițiative climatice și sociale. Pentru clienții noștri, acest lucru înseamnă acces la o rețea extinsă de sucursale și bancomate, servicii digitale mai rapide și mai sigure, precum și soluții financiare mai simple, mai transparente și mai bine adaptate nevoilor lor. De asemenea, ne consolidează capacitatea de a susține dezvoltarea IMM-urilor, a companiilor medii și a proiectelor municipale, valorificând oportunitățile oferite de relocalizarea producției și de programele naționale de investiții. Suntem pe deplin concentrați pe integrarea echipelor și capabilităților noastre pentru a livra aceste îmbunătățiri, continuând totodată să explorăm noi modalități de a face bankingul mai simplu, mai rapid și mai relevant pentru clienții noștri.

BankingNews: Au fost deja identificate sinergii între cele două instituții bancare? Cum intenționați să le valorificați?

Alessio Cioni: Ca în orice fuziune, această tranzacție generează atât sinergii operaționale, cât și de venituri între cele două bănci. Un domeniu care se remarcă este integrarea IT. În timpul procesului de fuziune, nu doar că am reușit să migrăm clienții, ci am și remodelat întreaga platformă IT, simplificând astfel operațiunile, unificând sistemele și oferind clienților o experiență mai fluidă pe toate canalele. Am reușit să implementăm patru noi platforme în zonele de creditare, trezorerie și canale digitale, simplificând parcursul clientului în relația cu banca. Vedem, de asemenea, oportunități solide în zona serviciilor de consultanță. Combinarea echipelor ne permite să sprijinim clienții mai eficient și să oferim consiliere într-un mod mai rapid și mai coerent. Ne dorim să ne diferențiem în domeniul consultanței ipotecare, devenind astfel un punct unic de soluții pentru orice familie sau profesionist aflat în căutarea unei noi locuințe. Nu în ultimul rând, rețeaua de sucursale aduce o valoare reală. Reunirea locațiilor ambelor bănci oferă clienților o acoperire mai largă, accesibilitate sporită și ne menține aproape de comunitățile pe care le deservim, valorificând în același timp resursele noastre la maximum.

Am pregătit o ofertă specială de bun venit pentru toți clienții First Bank

BankingNews: Care este calendarul finalizării integrării First Bank și care sunt așteptările dumneavoastră?

Alessio Cioni: Ne apropiem de faza finală a fuziunii dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank, un proces căruia echipele noastre i-au dedicat eforturi considerabile în ultimele luni, cu sprijinul esențial al Grupului Intesa Sanpaolo, care are o vastă experiență în gestionarea fuziunilor. Fuziunea este programată să intre în vigoare din 31 octombrie. Până pe 3 noiembrie 2025, toate conturile, depozitele și creditele vor fi complet integrate în Intesa Sanpaolo Bank România, marcând un moment important ce reunește expertiza ambelor instituții. După integrare, entitatea rezultată va fi mai puternică și mai aptă să ofere clienților servicii îmbunătățite și simplificate. Principiul nostru de bază rămâne simplitatea. Prioritizăm livrarea unor servicii mai bune, nu multiplicarea ofertelor de produse. În următoarea etapă, vom pune accent pe creșterea organică, consolidând prezența pe piață și urmărind creșterea cotei de piață, continuând totodată să oferim valoare și sprijin excepțional clienților noștri.

BankingNews: Vor exista schimbări semnificative pentru clienții First Bank în ceea ce privește produsele, serviciile sau infrastructura digitală?

Alessio Cioni: Cred că fuziunea cu First Bank aduce beneficii concrete pentru clienții noștri. Unul dintre cele mai importante aspecte este menținerea unor condiții financiare favorabile. Ne-am dorit ca această tranziție să fie nu doar lină, ci și avantajoasă pentru fiecare client. De aceea, am pregătit o ofertă specială de bun venit pentru toți clienții First Bank, care va intra în vigoare odată cu finalizarea fuziunii, pe 3 noiembrie. De asemenea, armonizăm portofoliul de produse și servicii, astfel încât clienții First Bank să poată beneficia de cele mai bune condiții disponibile. În practică, produsele și serviciile care au echivalent în oferta Intesa Sanpaolo Bank vor fi transferate sau adaptate, iar cele fără echivalent vor fi eliminate treptat, cu propunerea de alternative personalizate pentru fiecare client. Cei aflați în această situație vor fi contactați direct pentru a li se explica opțiunile și pașii următori. Strategia noastră este foarte clară: ne concentrăm pe a deveni o bancă simplă. În segmentul retail, ne adresăm familiilor și profesioniștilor, consolidând serviciile de consultanță și planificând extinderea ofertei într-o a doua etapă, către asigurări și wealth management. În zona corporate, ne concentrăm pe IMM-uri, instituții publice și municipalități, sprijinind proiectele acestora, dezvoltând servicii de factoring și ajutând clienții în gestionarea lichidităților. În paralel, integrarea IT este în desfășurare, asigurând stabilitate, integritatea datelor și funcționalitate deplină încă din prima zi. Prin combinarea punctelor forte ale ambelor echipe și valorificarea rețelei extinse de canale digitale și sucursale, construim o bancă orientată către client, capabilă să ofere servicii mai rapide, mai simple și mai comode. Așa cum am menționat, urmează să lansăm o nouă platformă digitală pentru clienții noștri, care va face bankingul cotidian mai rapid și mai sigur.

Angajamentul nostru față de România este clar

BankingNews: Care sunt principalele direcții de dezvoltare ale Intesa Sanpaolo în România pentru următorii ani? Cum vedeți evoluția pieței bancare românești și ce oportunități sau riscuri identificați? Sunt planificate investiții semnificative în digitalizare sau tehnologii financiare? Vizați extinderea portofoliului de produse, în special în zona IMM-urilor sau a creditelor verzi?

Alessio Cioni: Strategia noastră în România este bine definită: simplitate, agilitate și orientare către client. Ne propunem să excelăm într-un set bine definit de produse de bază, în timp ce ne extindem baza de clienți și cota de piață prin consiliere de încredere și canale de distribuție solide. Ne dorim să oferim produse simple și accesibile, atât prin canale digitale și alternative, cât și prin rețeaua fizică de sucursale. Mulți clienți se bazează încă pe brokeri, așa că intenționăm să consolidăm serviciile de consultanță, ajutându-i să ia decizii financiare informate. În zona corporate, prioritizăm IMM-urile, instituțiile publice și municipalitățile. Sprijinim proiecte care stimulează creșterea economică și modernizarea, iar dezvoltarea serviciilor de factoring este o direcție strategică pentru îmbunătățirea lichidității și eficienței lanțurilor de aprovizionare. În sectorul public, ne propunem să jucăm un rol activ în proiectele de infrastructură și investiții, acolo unde calitatea serviciilor și consultanței face cu adevărat diferența. Digitalizarea și tehnologia sunt elemente-cheie pentru toate segmentele noastre. Investițiile în sisteme IT, instrumente digitale și o nouă aplicație de mobile banking vor face serviciile bancare mai rapide, mai simple și mai accesibile pentru clienții noștri.

BankingNews: Luați în considerare noi achiziții pe piața din România? Ce rol joacă România în strategia regională a Grupului Intesa Sanpaolo?

Alessio Cioni: Angajamentul nostru față de România este clar. În mod firesc, ne concentrăm în prezent pe procesul de integrare și pe consolidarea prezenței noastre prin creștere organică: atragerea de noi clienți, îmbunătățirea serviciilor și oferirea de soluții mai simple. Obiectivul nostru general este să creștem cota de piață într-un mod responsabil, valorificând atât prezența locală, cât și experiența Grupului Intesa Sanpaolo. România, ca una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est, oferă oportunități solide, în special în zona IMM-urilor, finanțării sectorului public și soluțiilor bazate pe consultanță, continuând totodată să îmbunătățim experiența clienților pe toate canalele.