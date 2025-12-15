Revolut a explicat cum se „scurg” banii românilor printre degete. Și a dezvăluit tendințele financiare pentru 2026. Florina Moisei: „Ne dorim ca tot mai mulți utilizatori să folosească Revolut ca bancă principală”

Revolut, compania fintech globală cu peste 65 de milioane de clienți la nivel mondial și peste 4,5 milioane în România, a publicat un nou raport bazat pe date interne și pe un studiu realizat de Dynata, evidențiind analiza anului 2025 și perspectivele financiare pentru 2026. Datele furnizate de Dynata și Revolut arată o schimbare în modul în care consumatorii își gestionează finanțele, trecând de la bugetarea simplistă la un „pilot financiar AI”.

O primă imagine despre cum a arătat anul financiar 2025 pentru românii care folosesc Revolut

Pe măsură ce costul vieții evoluează, definiția bunăstării financiare se schimbă. Confruntați cu creșteri de taxe, incertitudine economică și măsuri de austeritate, pentru anul următor 34% dintre respondenți spun că obiectivul lor principal este să ia decizii financiare mai inteligente, în timp ce 23% urmăresc să-și crească activ activele financiare, nu doar să economisească.

Poate cel mai puternic impact il regasim în lipsa de claritate care ne însoțește în cheltuielile de zi cu zi. Deși 44% dintre români au unul sau două abonamente lunare — de la streaming (38%) la fitness (12%) — eficiența financiară rămâne o provocare.

● 60% declară că plătesc cel puțin un abonament pe care nu îl folosesc.

● 35% refuză să anuleze aceste servicii neutilizate, de teamă că „poate le vor folosi mai târziu”.

Clienții au nevoie de instrumente pentru urmărirea plăților lunare

Astfel, datele Revolut indică o nevoie de instrumente ce permit urmărirea plăților lunare ce devenin esențiale pentru cei 48% care cheltuiesc aproximativ 100 de lei pe lună pentru astfel de servicii. Conform datelor Revolut, în 2025 românii au cheltuit în medie 60 de lei per tranzacție pentru abonamente și plăți recurente la utilități, efectuând aproape 39 de milioane de tranzacții către diferiți furnizori.

Florina Moisei, noua șefă Revolut România: Suntem optimiști pentru anul 2026. Ne dorim ca tot mai mulți utilizatori să folosească Revolut ca bancă principală

Cum 2025 a fost primul an operațional pentru Revolut ca sucursală în România a băncii lituaniene, Florina Moisei, noua șefă Revolut România, a fost prezentă la conferința de presă unde a explicat că fintech-ul nu este doar o platformă de plată, ci și un instrument folosit pentru a reduce „anxietatea financiară” a clienților. În cadrul evenimentului desfășurat la Impact Hub, managerul a punctat de câteva ori că „Revolut este o bancă”, și a vorbit deschis despre principalul obiectiv : „ne dorim ca tot mai mulți utilizatori să folosească Revolut ca bancă principală”.

La conferința Revolut s-a vorbit despre nevoile clienților și tendințele anului 2026. Cu adevărat interesantă a fost discuția despre modul în care românii își pierdem banii. O adevărată lecție de educație financiară.

Ne dorim un client cu o vizibilitate cât mai bună a felului în care își pierde banii

„Unul dintre lucrurile pe care le facem la mod constant este să avem diverse abonamente. Toți avem abonamente la diverse publicații, sări de sport, diverse tipuri de abonamente care sunt recurente și pe care le păstrăm fără neapărat să avem o vizibilitate a lor. De ce ne interesează acest lucru? Pentru că ne dorim ca clientul nostru să aibă o vizibilitate cât mai bună a felului în care își pierde banii, să încercăm să ajutăm clienții și mai ales tinerii. Avem un procent important de tineri care folosesc aplicația, au nevoie să-și fac o planificare familială, o bugetare.

Bugetul „care se scurge” printre degete

Acest studiu arată că 44% din români au 1-2 abonamente lunare de plătit. Deci aproape jumătate din români intervievați au abonamente plătite lunar. 50% din aceste abonamente sunt în jur de 100 de lei pe an, deci nu este chiar o sumă mică. Dar ce este și mai interesant este că 60% din respondenți spun că cel puțin un abonament este plătit inutil! Și da, ce este și mai curios este că jumătate din cei de 60% (35%) nu au renunța la aceste abonamente, din cauza unei anxietăți – poate ar trebui să l folosescă mai tarziu”, a explicat în cadrul conferintei de presa Florina Moisei, noua șefă Revolut România.

Ce face Revolut pentru a educa

Potrivit reprezentantilor Revolut, „clienții pot avea o evidență clară a abonamentelor din aplicație unde primesc notificări și pot decide daca mai e cazul sa plătescă sau pot renunța la acel serviciu. Practic, cine are un abonament va primi în aplicație – cu ceva timp înainte să vină data scadentă – o notificare care vă va spune: la următoarea dată veți avea de plată XYZ.

Este un mod de a încerca să conștientizăm utilizatorii asupra obțiunilor pe care le rostogolesc. Apoi, la noi pot crea conturi, conturi e mult spus, pocket-uri – care sunt dedicate abonamentelor. Se poate crea din aplicație un pocket care să fie destinat abonamentului și atunci ai vizibilitate mult mai ușoară asupra ceea ce faci cu banii tăi. Ajută la simplitate, transparență și la o bugetare mult mai bună, mai ales când vorbim de familie și finanțe personale” , a explicat Florina Moisei modul de educare a publicului pe care Revolut încearca să-l imprime prin aplicația sa intuitivă.

Potrivit specialistilor, transparența, claritatea, ajută foarte mult la gestionarea comportamentelor financiare, ne ajută să luăm decizii financiare sustenabile pe termen lung, dar mai ales ne ajută în gestionarea stărilor noastre de anxietate cu privire la bani. De altfel, Jeff Bezos, spunea că în viață trebuie să eliminăm fricțiunea. Adică trebuie să facem lucrurile cât se poate de simple, ușoare. Iar Revolut asta face. Simplică viața, dar și bugetele.

Ascensiunea AI

Dar, anul care vine se conturează a fi anul cheltuielilor inteligente. „Noua mantră” a societății este tot mai mult legată de inteligența artificială, 55% dintre respondenți admit că AI le influențează comportamentul de consum, modul cum fac economii lunar.

● Economii inteligente: 26% folosesc AI în mod special pentru a economisi în sezonul scump al cadourilor de sărbători.

● Persistă barierele: deși adopția crește, 15% se tem că AI nu le va înțelege preferințele personale, iar 12% invocă îngrijorări legate de confidențialitatea datelor.

Florina Moisei: 23% dintre românii intervievați caută instrumente digitale pentru a automatiza gestionarea averii

„Viziunea noastră ‘Banking and Beyond’ înseamnă mai mult decât plăți; înseamnă să oferim clienților instrumente pentru a minimiza stresul financiar. Datele arată că 43% dintre oameni își doresc mai multă disciplină, iar 23% caută instrumente digitale pentru a automatiza gestionarea averii. Fie că folosesc AI, fie că integrează într-o singură aplicație instrumente pentru abonamente, cheltuieli și călătorii, ne angajăm să îi ajutăm pe clienți să treacă de la anxietatea financiară la control financiar în 2026.”, a declarat Florina Moisei, Country GM, Revolut Bank UAB, sucursala Vilnius București.

Tendințele în turism: era „evadării”

După valul post-pandemic de „revenge travel”, anul 2026 va fi definit de „evadare”, iar datele Revolut vorbesc despre turismul ca refugiu față de presiunile financiare și mentale ale vieții de zi cu zi.

● 35% dintre respondenți ar călători pentru a elibera presiunea psihologică.

● 13% călătoresc în mod special pentru a scăpa de grija facturilor și a responsabilităților financiare.

● Datele Revolut arată că, deși destinațiile clasice precum Grecia, Bulgaria și Italia rămân populare, există un interes în creștere pentru destinații exotice, pe măsură ce consumatorii caută o deconectare totală.

De la speculație la investiții fundamentate

Românii își propun să își optimizeze obiceiurile de investiții în anul următor. Tendința se îndepărtează de speculație și se îndreaptă către investiții pe termen lung, orientate către obiective. Un semnal încurajator este diminuarea decalajului de încredere dintre sexe: 39% dintre respondenți consideră că femeile sunt cel puțin la fel de abile în investiții ca bărbații.

Datele interne Revolut confirmă această evoluție. În octombrie 2025, numărul femeilor din România care investesc prin Revolut a crescut cu 25% față de 17% în cazul bărbaților, iar suma totală investită a crescut cu 87% în rândul femeilor, comparativ cu 67% în rândul bărbaților.

43% Ar vrea să fie mai disciplinați financiar în 2026. 33% să fie mai educați financiar