Black Friday la UniCredit Bank: Clienții pot beneficia de bonusuri de bun venit, bonusuri tranzacționale (cashback), premii prin tragere la sorți și costuri de administrare 0 pe viață pentru UniCreditCard 100% Mobile

În perioada 3-7 noiembrie 2025, UniCredit Bank continuă tradiția sa de Black Friday și vine cu oferte speciale pentru persoane fizice și juridice, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Persoane fizice:

• Cei care devin clienți UniCredit Bank folosind fluxul online, în Mobile Banking, pentru deschiderea unui cont curent cu oferta Premium, vor beneficia de un bonus de bun venit de 300 de lei;

• În plus, UniCredit Bank acordă acestor clienți încă un bonus de 300 de lei dacă își deschid până la finalul anului curent un cont de economii cu un sold de minim 1.000 de lei (la 31 decembrie 2025) sau un depozit pe 6 luni, cu prelungire automată, cu o sumă minimă de 15.000 lei/5.000 euro/5.000 USD, sau dacă efectuează tranzații cumulate cu cardul de debit în lei, de peste 5.000 lei în noiembrie sau decembrie;

• Mai mult, toți clienții eligibili din campaniile Black Friday organizate de UniCredit Bank:

Vor primi, pentru toate cumpărăturile eligibile din 7 noiembrie 2025, 10% cashback/client (maximum 100 RON), din valoarea cumulată a cumpărăturilor de minim 500 lei /tranzacție efectuată cu cardul de debit în lei, înrolat în Apple Pay /Google Pay (tranzacție cu telefonul), online sau în magazine;

vor participa și la tragerea la sorți în cadrul căreia sunt oferite 10 premii, în valoare de până la 1.000 lei fiecare, pentru cumpărăturile efectuate în 7 noiembrie 2025; fiecare tranzacție cu cardul de debit în lei de minim 100 de lei, efectuată în perioada campaniei, reprezintă o șansă de câștig;

• Costuri de administrare 0 pe viață pentru UniCreditCard Premium sau Principal de la UniCredit Consumer Financing, accesând oferta din Mobile Banking, valabilă în perioada campaniei, 3-7 noiembrie 2025; oferta implică comision zero lei de furnizare card de credit- administrare instrument de plată pe durata contractului (standard 39 lei/an pentru UniCreditCard Principal și 200 lei/an pentru UniCreditCard Premium, pentru cardul primar);

• Credit de Realizări Personale (credit de consum) în lei de la UniCredit Consumer Financing, cu o dobândă anuală fixă redusă între 5,99% și 11,99%, disponibil în sucursalele UniCredit Bank, la intermediarii de credit sau accesând oferta Credit 100% Mobile din aplicația Mobile Banking;

Companii micro:

• Pachetul MicroStar (de cont curent) de la UniCredit Bank poate fi accesat cu cashback 45 de lei/lună pentru 18 luni de către potențialii clienți din România care se înscriu în campanie pe site-ul băncii în perioada 3-7 noiembrie, contractează pachetul Micro Star și își activează aplicația Business Net/Business Mobile până în 15 decembrie 2025;

• Credit nou pentru care UniCredit Bank restituie comisionul de acordare (în limita a maxim 1000 de lei), pentru clienții noi și cei existenți înscriși în campanie pe site-ul băncii în perioada 3-7 noiembrie 2025, dacă cererea de credit este depusă până la finalul anului curent (excepție fac cardurile de credit și facilitățile de tip factoring);

• Oferta tranzacțională Premium poate fi accesată cu bonus lunar 50 lei, timp de 6 luni, de către administratorul/reprezentantul legal/acționarul/asociatul clientului micro înscris în campanie, dacă acesta contractează oferta până la finalul anului;

• 10% cashback (maxim 200 lei/client) din valoarea tranzacțiilor eligibile de minim 1000 lei fiecare, efectuate vineri, 7 noiembrie 2025, online sau în magazine, de către clienții existenți înainte de începerea campaniei, cu cardul de debit Business UniCredit în lei, prin Apple Pay/Google Pay

Oferta Black Friday 2025 este supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii despre ofertele Black Friday 2025, precum și Regulamentele campaniei sunt disponibile pe www.unicredit.ro începând de luni, 3 noiembrie 2025.

Exemplu reprezentativ de calcul pentru folosirea cardului în condiții de costuri aferente ofertei din cadrul acesteiCampanii de Black Friday:

Pentru un card de credit UniCreditCard Principal fără asigurare, oferit de UniCredit Consumer Financing IFN SA, accesând oferta din aplicația Mobile Banking de la UniCredit Bank, pentru o limită de credit de 5.367 Lei, perioada de creditare 3 ani (36 luni), având o dobândă fixă de 26,99%/an pentru sumele din limita de credit utilizate la ATM și 24,99%/an pentru sumele utilizate la comercianți, comision de furnizare card de credit – emitere instrument de plată 0 Lei, comision anual de furnizare card de credit – administrare instrument de plată de 0 Lei, comision utilizare ATM național sau internațional, în afara Grupului UniCredit în valoare de 2%+ 4 Lei, considerându-se că valoarea liniei de credit se retrage integral, 100% în numerar la ATM național sau internațional (din afara Grupului UniCredit), la data acordării și nu se efectuează nicio retragere pe parcursul celor 36 de luni de rambursare, suma lunară de plată (pentru rate egale) este de 367,36 Lei, valoarea totală plătibilă 7.801,69 Lei, iar DAE este de 32,28%.

Pentru un card de credit UniCreditCard Premium fără asigurare, oferit de UniCredit Consumer Financing IFN SA accesând oferta din aplicația Mobile Banking de la UniCredit Bank, pentru o limită de credit de 5.367 Lei, perioada de creditare 3 ani (36 luni), având o dobândă fixă de 26,99%/an pentru sumele din limita de credit utilizate la ATM și 24,99%/an pentru sumele utilizate la comercianți, comision de furnizare card de credit – emitere instrument de plată 0 Lei, comision anual de furnizare card de credit – administrare instrument de plată de 0 Lei, comision utilizare ATM național sau internațional, în afara Grupului UniCredit în valoare de 2%+ 4 Lei, considerându-se că valoarea liniei de credit se retrage integral la data acordării, 100% în numerar la ATM național sau internațional (din afara Grupului UniCredit), și nu se efectuează nicio retragere pe parcursul celor 36 de luni de rambursare, suma lunară de plată (pentru rate egale) este de 343,55 Lei, valoarea totală plătibilă 7.801,46 Lei, iar DAE este de 32,12%.

În cazul retragerilor de numerar în strainatate, operatorii ATM-urilor utilizate pot percepe comisioane adiționale. Înainte de autorizarea tranzacției, citiți cu atenție mesajele ce apar pe ecranele ATM-urilor pentru a vă asigura că ați luat la cunoștință condițiile de eliberare numerar în astfel de cazuri.

Produsul de card de credit poate fi acordat și cu o asigurare de viață atașată, opțională. Detaliile și costurile aferente asigurării de viață pot fi consultate pe www.ucfin.ro/asigurari.

Detalii suplimentare despre beneficiile fiecărui tip de card 100% Mobile găsești pe www.unicredit.ro/cardcreditmobile.

Exemplu reprezentativ de calcul pentru produsul Credit de Realizari Personale cu refinanțare oferit de UniCredit Consumer Financing în cadrul campaniei de Black Friday:

Pentru un Credit de Realizari Personale cu refinanțare de la UniCredit Consumer Financing IFN S.A. accesând oferta disponibilă în aplicația Mobile Banking de la UniCredit Bank, prin sucursalele UniCredit Bank S.A. sau intermedirari de credit în valoare de 150.000 Lei, pe 60 luni, în rate egale, cu asigurare de viață cu prima de asigurare lunară (de 180 lei calculată ca procent de 0,12% din valoarea inițială a creditului) si în condițiile îndeplinirii Condiției de Rulaj Lunar pe toata durata contractului de credit, iar în cazul creditului 100% Mobile și la acordarea creditului: rata dobânzii fixă este de 5,99%/an, comision analiză dosar 480 lei, comision lunar administrare cont curent la UniCredit Bank S.A. 10 lei, rata lunară 3.101,14 Lei, valoarea totală plătibilă 186.068,65 Lei, DAE 9,34%. Oferta de dobanda exemplificata este valabila pentru credite de minimum 100.000 Lei.

Pentru tragerea creditului, clientul trebuie să aibă un cont curent în lei deschis la UniCredit Bank. Costurile contului curent se percep separat de către Bancă, în funcție de produsul ales. Oricând pe durata creditului, clientul poate închide contul curent deschis la Banca, urmând ca rambursarea creditului să se facă în contul indicat de Creditor. În această situație, odată cu închiderea contului și încetarea virării veniturilor se va aplica rata anuală a dobânzii fără reducerea aferentă îndeplinirii Condiției de Rulaj. Creditul are costuri diferite în funcție de valoare, tipul ratelor, îndeplinirea condiției de rulaj lunar și de asigurare de viață.

Asigurare de viata este emisa de Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. prin intermediul UniCredit Consumer Financing IFN SA, in calitate de agent de asigurare auxiliar inregistrat la Autoritatea Supraveghere Financiara cu numarul RAJ 502078.