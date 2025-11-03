Studiu Raiffeisen Bank: Generația Z pune bani deoparte pentru vacanțe, iar Baby Boomers pentru urgențe. Laura Mihăilă: ”Fiecare generație are ceva de oferit, tinerii aduc inovație și deschidere, iar cei cu experiență vin cu echilibru și prudență”

Generațiile din România au priorități diferite, dar valori comune în gestionarea banilor. De la tinerii care investesc în experiențe și tehnologie până la generațiile mai mature, care pun accent pe siguranță și economisire, românii sunt uniți de dorința de stabilitate financiară și de planificare responsabilă. Aceasta este concluzia celui mai nou studiu Despre Bani 1:1 – Diferențe și asemănări între generații, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio.

Economisirea, un reflex comun tuturor generațiilor

70% dintre participanții la studiu declară că au economii, majoritatea fiind păstrate în conturi de economii. Motivațiile diferă de la o generație la alta:

• Generația Z economisește pentru vacanțe și hobby-uri

• Generațiile Y și X pentru copii și familie

• Baby Boomers pentru situații de urgență sau cheltuieli neprevăzute

Indiferent de vârstă, 9 din 10 români consideră că este important să aibă economii, iar 85% cred că banii trebuie gestionați cu grijă, recunoscând efortul pe care îl presupune obținerea lor.

Tinerii au încredere în tehnologie, seniorii preferă interacțiunile offline

Tehnologia este privită pozitiv de majoritatea respondenților: 8 din 10 români cred că digitalizarea face gestionarea banilor mai ușoară. Totuși, există diferențe clare între generații:

• Tinerii folosesc aplicații mobile și carduri

• Generațiile mai în vârstă rămân atașate numerarului și interacțiunilor față în față la bancă.

Aproximativ 40% dintre români folosesc activ aplicațiile bancare mobile, însă procentul este semnificativ mai mic în rândul Baby Boomers, unde neîncrederea în plățile digitale și teama de fraudă sunt mai ridicate.

Diferențele care unesc

Conform studiului, 6 din 10 români recunosc că există conflicte între generații atunci când vine vorba despre bani. Generațiile mai tinere se simt adesea judecate pentru deschiderea către tehnologie și cheltuieli spontane, în timp ce persoanele mai în vârstă consideră că tinerii „au prea multă încredere” și sunt mai puțin prudenți. Totuși, studiul arată și un aspect optimist: generațiile sunt dispuse să învețe una de la alta.

Tinerii caută sfaturi despre economisire, iar seniorii apreciază ajutorul celor mai tineri în utilizarea aplicațiilor bancare și protejarea împotriva fraudelor online.

Valori care traversează vârstele

Dincolo de diferențe, românii se regăsesc în aceleași principii:

• Plata la timp a cheltuielilor esențiale,

• Prudența în cheltuieli,

• Evitarea datoriilor inutile,

• Planificarea bugetului lunar.

Aceste valori comune arată că, în ciuda ritmului diferit în care se raportează la tehnologie, generațiile din România au în comun dorința de stabilitate și echilibru financiar.

„Diferențele dintre generații nu sunt o barieră, ci o oportunitate de dialog. Fiecare generație are ceva de oferit, tinerii aduc inovație și deschidere, iar cei cu experiență vin cu echilibru și prudență. În bancă, la fel ca în familie, înțelegerea și schimbul de perspective ne ajută să luăm decizii mai bune pentru viitor.”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Cercetarea „Diferențe și asemănări între generații” face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în luna octombrie 2025.