Banca de Investiții și Dezvoltare și Banca Transilvania, parteneri ai dezvoltării locale. Teodora Petre: ”Prin acest parteneriat, continuăm să transformăm strategia BID în acțiuni concrete, oferind sprijin real dezvoltării locale”

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Banca Transilvania au semnat o convenție de garantare destinată sectorului public care facilitează finanțarea proiectelor publice strategice, se arată într-un comunicat de presă remis de cele două instituții de credit.

Prin această convenție, Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT), companiile publice care furnizează servicii de utilitate, companiile de interes local sau național cu capital majoritar de stat, precum și instituțiile publice vor avea acces mai facil la finanțare, beneficiind de garanția oferită de BID.

BID continuă astfel extinderea programului de garantare, iar Banca Transilvania se alătură ca nou partener strategic în sprijinirea finanțării proiectelor importante pentru comunități. Este a doua astfel de convenție semnată de BID, după cea încheiată cu CEC Bank, iar în perioada următoare BID va încheia convenții similare și cu alte instituții financiare interesate să susțină dezvoltarea mediului economic din România.

„Prin acest parteneriat, continuăm să transformăm strategia BID în acțiuni concrete, oferind sprijin real dezvoltării locale. Garanția BID este un instrument esențial pentru accelerarea investițiilor publice în domenii vitale pentru comunități”, a declarat Teodora Petre, Director Executiv Aria Comercial al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Convenția face parte din cadrul prin care Banca de Investiții și Dezvoltare, împreună cu băncile comerciale, finanțează proiecte în domenii precum: digitalizare, educație, sănătate, energie, utilități publice, accesarea fondurilor europene.

• Valoarea Garanţiei BID este între 5 și 150 de milioane de lei.

• Perioada maximă de garantare este de 15 ani.

• Procentul maxim de garantare este de până la 80%.

Pentru următorii trei ani, BID pune la dispoziţie un plafon total de garanţii în valoare de 2,1 miliarde de lei.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.