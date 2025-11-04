Black Friday la ING: credite mai ieftine, rate extinse la cumpărături, Amazon intră pe ING Bazar și abonamente Disney+ pentru cei mici

ING dă startul Black Friday în forță și mizează pe oferte care combină banking, shopping și divertisment. În perioada 4-11 noiembrie 2025, clienții pot accesa credite cu dobânzi reduse, rate fără dobândă la comercianți mari, cashback pentru cumpărături pe Amazon și un bonus simpatic pentru cei mici: abonament gratuit la Disney+ prin pachetul ING Young.

ING Bank România continuă tradiția Black Friday

ING Bank România continuă tradiția Black Friday și aduce, pentru al șaptelea an la rând, o listă extinsă de beneficii pentru clienți. Campania se desfășoară între 4 și 11 noiembrie și include reduceri la credite de nevoi personale, oferte pentru carduri de credit, asigurări, cashback în ING Bazar și premiere în zona digitală.

Iulia Rusu: Black Friday a devenit un moment de referință nu doar pentru cumpărături, ci și pentru decizii financiare importante

„Black Friday a devenit deja o tradiție pentru noi, o perioadă în care consumatorii așteaptă cu mult interes să vadă oferte cu adevărat utile și relevante pentru ei. Este, așadar, un moment de referință nu doar pentru cumpărături, ci și pentru decizii financiare importante.

Anul trecut, deținătorii de carduri ING au cheltuit online, în medie, de două ori mai mult față de o zi obișnuită. Totodată, numărul cardurilor de credit nou emise s-a dublat, iar 8 din 10 au fost obținute complet online, pe loc, pentru cumpărături în rate fără dobândă. Pentru investițiile mai consistente, creditele de nevoi personale au înregistrat o creștere de 40%, comparativ cu luna anterioară Black Friday.

Tuturor ne plac extra reducerile, așa că platforma de oferte cu cashback ING Bazar este de neratat. Anul trecut, am înregistrat o creștere semnificativă a noilor clienți, de aproape 70%, în ING Bazar.”, a declarat Iulia Rusu, Manager Strategie, Departamentul de Credite Persoane Fizice, ING Bank România.

Parteneriat-surpriză: Amazon intră în ING Bazar



ING Black Friday marchează lansarea pe platforma de oferte cu cashback Bazar a unui nou mare comerciant internațional – Amazon. Astfel, în exclusivitate, clienții ING care accesează oferta din Bazar vor primi pentru cumpărăturile de pe amazon.de cashback între 3% și 8%, în funcție de categoria produselor. De exemplu, 8% pentru produsele din secțiunile modă, încălțăminte, genți, portofele, 5% pentru cele din secțiunea beauty, bijuterii, decorațiuni, mobilă & bricolaj, dar și pentru alte categorii.

Credite cu dobânzi promoționale, 100% online

100% online prin Home’Bank sau în orice office ING, clienții pot accesa creditul de nevoi personale cu dobândă fixă cu o reducere de 0,7 puncte procentuale. Dobânda fixă promoțională este între 5,29% – 15,49%, redusă de la 5,99% – 16,19%, iar banii sunt alocați pe loc în contul curent.

Creditul ING Personal este acum mai intuitiv ca niciodată, întregul proces digital durează până în 10 minute și nu sunt necesare documente de venit sau drumuri la bancă.

În cazul creditului de nevoi personale cu dobândă variabilă cu asigurare, clienții pot accesa o marjă unică și garantată pe toată durata creditului, de 2%+IRCC, indiferent de suma împrumutată, adică o dobândă de 8,06% la data acordării creditului. Mai mult, clienții vor beneficia de 0% comision pentru rambusare anticipată.



Asigurări cu bonusuri și acoperiri extinse



Pentru asigurarea ING Home Protect, luate 100% online din Home’Bank, clienții vor primi un premiu de 50 de lei. Asigurarea ING Home Protect acoperă 24 de evenimente neprevăzute, de la cele mai frecvente evenimente casnice, până la cutremure sau alte catastrofe naturale, cu un preț accesibil începând de la 1 leu pe zi. Aceasta poate fi personalizată de către clienți în funcție de nevoile lor și poate fi accesată rapid, oricând și de oriunde, direct din aplicația bancară.

De asemenea, pentru asigurările ING Vita, Salary și Health Protect, clienții primesc, garantat, de două ori valoarea primei lunare la achiziția unui produs de asigurare + 2 luni gratuite.

Credit Card are 31 de rate fără dobândă, emis pe loc

Oferta pentru ING Credit Card vine cu 31 de rate fără dobândă pentru achiziții de peste 1.000 de lei la retaileri cunoscuți: eMag, Dedeman și Decathlon, dar și cu rate extinse la diferiți comercianți. Este valabilă atât pentru clienții ING care dețin deja cardul de credit, cât și pentru cei care doresc să aplice pentru unul. Utilizatorii beneficiază de zero costuri de deschidere pentru cardul de credit și zero taxe de livrare prin curier, iar cardul este emis pe loc, pentru shopping instant.

Linia de credit Extra’Rol

Linia de credit de la ING este planul de rezervă pentru situațiile neprevăzute. Dacă rămân fără bani în contul curent, clienții pot accesa linia de credit pentru plăți cu cardul sau retrageri la bancomat, iar dobânda este doar pentru cât cheltuiesc.

De exemplu, prin oferta ING de Black Friday, pentru 10.000 de lei cheltuiți pe o lună întreagă și rambursați la finalul lunii, aceștia vor plăti o dobândă de cel mult 1239 lei, fără niciun alt cost.

Beneficiu pentru tineri: Disney+ gratuit 6 luni



Unul dintre punctele centrale ale campaniei de Black Friday este ING Young, pachetul care asigură autonomie financiară copiilor între 10-18 ani și control pentru părinți. Așadar, clienții care deschid ING Young pentru copilul lor până pe 11 noiembrie și îl învață să facă prima plată cu cardul lui până pe 20 noiembrie, au acces gratuit pe platforma de streaming Disney+ timp de 6 luni, inclus în pachet.

Ofertele ING Black Friday sunt disponibile până pe 11 noiembrie 2025, AICI.