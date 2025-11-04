Cris-Tim intră la bursă cu cerere record, iar BCR a fost partener strategic pentru primul agribusiness local și prima companie antreprenorială listată de familia fondatoare pe Bursa de Valori București

Banca Comercială Română (BCR) anunță încheierea cu succes a ofertei publice inițiale (IPO) a Cris-Tim Family Holding, lider pe piețele de mezeluri și ready-meals din România. Banca a acționat în calitate de Deținător Comun al Registrului de Subscrieri, iar listarea marchează o dublă premieră pentru piața de capital din România, Cris-Tim fiind primul agribusiness local și prima companie antreprenorială românească listată de familia fondatoare la Bursa de Valori București.

De peste 20 de ani, BCR și Cris-Tim Family Holding sunt într-un parteneriat bazat pe încredere și soluții financiare integrate, ce a contribuit la dezvoltarea și implementarea planurilor de investiții și extindere ale companiei. De-a lungul timpului, Cris-Tim și-a consolidat performanța prin investiții continue în tehnologie, logistică și inovație, păstrând un echilibru solid între calitatea produselor, eficiența operațională și retenția resurselor umane.

Sergiu Manea: Cris-Tim și-a demonstrat relevanța și ambiția

„Ne bucurăm să fim partenerul de creștere al Cris-Tim Family Holding, într-o colaborare care durează de peste 20 de ani. Le mulțumim pentru încredere și pentru deschiderea cu care au construit, alături de noi, una dintre cele mai cunoscute și de succes povești din businessul românesc. Am fost împreună în momente provocatoare, în momente decisive și, cel mai important, am reușit de fiecare dată să facem diferența în bine. Relația noastră a evoluat prin modul în care ne-am uitat împreună la sănătatea financiară a companiei, la strategia de risc și la pașii necesari pentru a susține cât mai eficient planurile de expansiune și investițiile strategice ale companiei.

IPO-ul Cris-Tim este un moment de referință și de validare pentru antreprenoriatul românesc și vreau să mulțumesc băncilor și partenerilor implicați. Mulțumirile merg, în mod special, către colegii mei din BCR, pentru profesionalismul cu care au contribuit la succesul acestui proiect și consecvența cu care sprijinim dezvoltarea pieței locale de capital. Cris-Tim și-a demonstrat relevanța și ambiția printr-un IPO care semnalizează o suită de premiere la BVB și este un exemplu de disciplină, pasiune și competență, elemente care transformă o companie de familie într-un reper de maturitate și transparență”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Cosmina Plaveti: O dovadă că un business construit local poate livra la cele mai înalte standarde

„IPO-ul Cris-Tim Family Holding este un moment definitoriu pentru piața de capital din România și o dovadă că un business construit local poate livra la cele mai înalte standarde, câștigând încrederea investitorilor, retail și instituționali deopotrivă. Această tranzacție merită privită mai departe de cifre și recorduri, pentru că este o investiție în securitatea alimentară și în viitorul antreprenoriatului românesc, un semnal că liderii din agribusiness pot deveni repere regionale de performanță și transparență.

A fost o plăcere să lucrăm alături de echipa Cris-Tim, un exemplu de profesionalism și consecvență, într-o colaborare care arată cum expertiza și încrederea creează valoare pe termen lung. Pentru BCR, această tranzacție arată încă o dată suntem partenerul principal al companiilor românești în drumul lor către maturitate, transparență și competitivitate globală”, a declarat Cosmina Plaveti, Managing Director Investment Banking, BCR.

Cea mai mare suprasubscriere retail din istoria pieței de capital din România, 42x (4.200%), respectiv 31,5x după realocarea de 5% din tranșa instituțională.

Oferta publică inițială a atras un interes excepțional din partea investitorilor, înregistrând cea mai mare suprasubscriere retail din istoria pieței locale, 42x (4.200%), respectiv 31,5x după realocarea de 5% din tranșa instituțională. BCR a contribuit la succesul ofertei, susținând semnificativ atât tranșa investițională, cât și pe cea retail, printr-un nivel ridicat al cererii intermediate și o implicare activă pe tot parcursul procesului de subscriere.

454 milioane de lei atrași prin IPO, la un preț final de 16,5 lei/acțiune, echivalentul unei capitalizări bursiere de 1,33 miliarde lei

În total, compania a atras 454 milioane de lei, la un preț final de 16,5 leu/acțiunea, cu o capitalizare bursieră de 1,33 miliarde de lei. Prin fondurile atrase, compania va susține un plan de investiții de 890 milioane de lei până în 2030, care vizează extinderea capacităților de producție, digitalizarea operațiunilor și consolidarea prezenței internaționale.

În 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri din contractele cu clienții de 1,12 miliarde lei (în creștere cu 7,1% față de anul 2023), EBITDA de 166,8 milioane lei (în creștere cu 8,1%) și un profit net din activități continue de 84,7 milioane lei (în creștere cu 3%). Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu EBITDA de 86,2 milioane lei (în creștere cu 12,4%) și profit net de 47,5 milioane lei (în creștere cu 29,1% față de perioada similară din 2024).