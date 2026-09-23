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Semnal de avertizare pentru economie. Gabriela Folcuț, ARB: Rata creditelor neperformante pentru companii a urcat la 5,6%. La împrumuturile cu garanții de stat ajunge la 11,3%

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Gabriela Folcuț - Director Executiv Asociația Română a Băncilor (Credit foto: Iustin Ichim)

Rata de neperformanță la creditele companiilor a ajuns la 5,6%, în creștere cu 1,1 puncte procentuale comparativ cu martie 2025, nivelul fiind mai ridicat în cazul IMM-urilor decât al corporațiilor, a declarat, marți, Gabriela Folcuț, director executiv în cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB).

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Gabriela Folcuț: IMM- urile fac față mai greu provocărilor din economieRata de neperformanță pentru creditele accesate de companii cu garanții de stat a ajuns la 11,3%Folcut: Sunt aproape 26.000 de companii în insolvențăSistemul bancar este capabil să finanțeze economia

Gabriela Folcuț: IMM- urile fac față mai greu provocărilor din economie

„Dintre toate aceste companii care au credite în momentul de față, există o rată de neperformanță de 5,6%. Această rată de neperformanță este în creștere cu 1,1 puncte procentuale comparativ cu martie 2025. Însă, dacă mergem pe segmente, observăm că în zona IMM-urilor există un grad de neperformanță mai ridicat comparativ cu corporațiile. Este și normal, pentru că probabil fac față mai greu provocărilor din economie, așa cum au fost nuanțate până în prezent.

Avem o rată de neperformanță în zona microîntreprinderilor de 7,2%, în zona întreprinderilor mici de 7,1%, iar corporațiile au o rată de neperformanță sub 5%. În ordine, agricultura, construcțiile și industria sunt segmentele care comportă cele mai mari rate de neperformanță”, a afirmat Gabriela Folcuț, la evenimentul ‘IMM-urile, oxigen pentru România’, citata de Agerpres.ro.

Rata de neperformanță pentru creditele accesate de companii cu garanții de stat a ajuns la 11,3%

„Interesant este că, dacă ne uităm la creditele accesate de companii cu garanții de stat, rata de neperformanță aici este cea mai crescută: 11,3%. Am susținut și susținem întotdeauna ideea de a avea garanții, inclusiv garanții de stat, pentru a ajuta sectorul antreprenorial să acceseze finanțare, dar trebuie tot timpul să ne uităm și la ce rămâne în urmă după accesarea de credite” a precizat directorul ARB.

Folcuț a atras atenția și asupra gradului ridicat de subcapitalizare a companiilor, subliniind că această situație limitează accesul acestora la fonduri europene și credite bancare.

Folcut: Sunt aproape 26.000 de companii în insolvență

„În continuare, ne confruntăm cu un grad mare al companiilor subcapitalizate. Știu că s-au introdus măsuri speciale pentru creșterea capitalizării, pentru a favoriza acest aspect. Știm bine că o companie care nu este capitalizată nu poate accesa fonduri europene, nu poate accesa credite bancare.

Creditul comercial are o pondere de doi la unu versus creditul bancar și știm foarte bine că, în cazul unei crize economice, chiar și medie ca intensitate, creditul comercial nu face decât să crească riscul de insolvență. S-a constatat și pe zona aceasta a insolvenței o creștere a numărului companiilor. Sunt aproape 26.000 de companii în insolvență și, dacă ne uităm raportat la neperformanța portofoliului de credite, 30% din creditul neperformant este generat de aceste companii care au credite și care se află în insolvență’, a adăugat Folcuț.

Sistemul bancar este capabil să finanțeze economia

Reprezentanta ARB a arătat, totodată, că sistemul bancar dispune de capacitatea de a finanța economia, având indicatori de solvabilitate și lichiditate ridicați.

‘Sistemul bancar este capabil să finanțeze, are un indicator de solvabilitate foarte bun, lichiditatea foarte bună, important este să menținem stabilitatea financiară la nivel național. (…) Nu mai avem PNRR, mai avem fonduri europene operaționale, dar trebuie să le accesăm cu un grad cât mai mare’, a mai spus Folcuț.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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